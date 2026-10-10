Đánh giá chi tiết VinFast VF 7 Eco và Plus: SUV điện cỡ C mạnh mẽ với công nghệ vượt tầm Mẫu SUV thuần điện VinFast VF 7 ghi điểm nhờ phong cách thiết kế hiện đại, động cơ mạnh đến 349 mã lực và loạt công nghệ hỗ trợ lái ADAS dẫn đầu phân khúc C.

Được định vị trong phân khúc SUV cỡ C, VinFast VF 7 là mảnh ghép hoàn thiện dải sản phẩm xe điện gầm cao của thương hiệu Việt Nam. Mẫu xe mang tên mã ban đầu VF e34P từng xuất hiện tại triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2022 (Las Vegas, Mỹ) trước khi chính thức ra mắt thị trường trong nước vào tháng 11/2023 với hai phiên bản: Eco và Plus. Với diện mạo phá cách và thông số vận hành vượt trội, VF 7 đã sớm được vinh danh là Xe gầm cao cỡ C của năm 2024 do VnExpress tổ chức, tạo sức ép cạnh tranh đáng kể lên các đối thủ động cơ đốt trong truyền thống như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Mitsubishi Outlander.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính

Bước sang giai đoạn phát triển mới, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin từ ngày 1/3/2025 để chuyển sang hình thức bán xe kèm pin trọn gói. Khách hàng mua xe được hưởng lợi từ việc gia hạn miễn phí sạc pin tại trạm công cộng đến ngày 30/06/2027. Đáng chú ý, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cho ô tô điện chạy pin tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 28/2/2027, giúp giá lăn bánh của VF 7 tiệm cận mức giá niêm yết.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh địa phương khác (triệu đồng) VF 7 Eco 740 756 756 742 VF 7 Plus 830 846 846 832 VF 7 Plus (trần kính toàn cảnh) 850 866 866 852

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại bổ sung tại đại lý và có thể thay đổi theo trang bị cụ thể.

Ngôn ngữ thiết kế Vũ trụ phi đối xứng từ Torino Design

Ngoại thất của VinFast VF 7 do studio danh tiếng Torino Design (Ý) chắp bút, ứng dụng triết lý "Vũ trụ phi đối xứng". Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.545 x 1.890 x 1.635 mm, trục cơ sở 2.840 mm cùng khoảng sáng gầm xe 190 mm. Chiều dài tổng thể ngắn và chiều cao thấp hơn một số đối thủ cùng phân khúc, nhưng bề ngang 1.890 mm kết hợp trục cơ sở dài giúp dáng xe đầm chắc và tối ưu không gian sàn xe điện.

Phần đầu xe gây ấn tượng với dải đèn LED ban ngày hình cánh chim vươn rộng về hai mép vòm bánh xe. Đèn pha LED projector được đặt thấp trong hốc đa giác góc cạnh. Nhằm tối ưu tính khí động học, xe loại bỏ lưới tản nhiệt truyền thống, thay vào đó là cản trước tích hợp hai thanh trang trí mạ crom hình chữ L đối xứng. Phần nắp ca-pô vuốt dốc với các đường gân cơ bắp tạo cảm giác khỏe khoắn.

Nhìn từ bên hông, nóc xe thoải nhẹ về đuôi mang hơi hướng thiết kế của dòng SUV Coupe thời thượng. VF 7 sử dụng tay nắm cửa dạng ẩn giúp giảm lực cản gió. Phiên bản Plus nổi bật với bộ mâm hợp kim 20 inch đi kèm bộ lốp thể thao Pirelli P-Zero kích thước 265/40, trong khi bản Eco sử dụng mâm 19 inch. Đuôi xe đồng bộ nhận diện với dải LED chữ V vát nhọn kéo dài ôm lấy hông xe, cản sau ốp đen thể thao tích hợp bộ khuếch tán gió giả lập.

Mẫu SUV điện cỡ C cung cấp 6 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm: trắng, đen, đỏ, xám, xanh dương và xanh lá (Deep Ocean). Màu nội thất có 2 phương án tùy biến là đen hoặc be (tùy chọn màu be dành riêng cho bản Plus).

Khoang lái tinh giản hướng trọn về người điều khiển

Không gian nội thất của VF 7 xây dựng theo xu hướng tối giản kỹ thuật số. Bảng táp-lô lược bỏ hoàn toàn cụm đồng hồ tốc độ sau vô-lăng, mọi thông số vận hành quan trọng được phản chiếu trực tiếp lên kính lái thông qua hệ thống hiển thị HUD. Toàn bộ tính năng giải trí và điều khiển hệ thống dồn vào màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 12,9 inch nghiêng góc tối ưu về ghế lái.

Vô-lăng bọc da dạng D-cut tích hợp đầy đủ phím bấm điều hướng, tính năng giải trí và hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập đi kèm màng lọc Combi PM 1.0 cùng chức năng ion hóa không khí. Bản Plus nâng tầm tiện nghi với ghế bọc da tổng hợp cao cấp, ghế lái chỉnh điện 8 hướng kèm thông gió, sạc điện thoại không dây và tùy chọn trần kính toàn cảnh panorama tạo cảm giác thoáng đãng cho cả 5 vị trí ngồi.

Nền tảng kết nối thông minh VF Connect hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, phát Wi-Fi cùng trợ lý ảo điều khiển giọng nói tiếng Việt nhận diện đa vùng miền, giúp người lái kiểm soát mọi tác vụ trên xe mà không cần rời mắt khỏi cung đường.

Hiệu năng dẫn đầu phân khúc và công nghệ pin

VinFast VF 7 đem đến hai cấu hình truyền động điện riêng biệt tùy theo nhu cầu vận hành của khách hàng:

Phiên bản VF 7 Eco: Sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu trước (FWD), cung cấp công suất 174 mã lực cùng mô-men xoắn 250 Nm. Khối pin lithium-ion dung lượng 59,6 kWh cho phép xe di chuyển quãng đường tối đa 375 km sau mỗi lần sạc đầy, thời gian tăng tốc 0–100 km/h trong 10-11 giây.

Sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu trước (FWD), cung cấp công suất 174 mã lực cùng mô-men xoắn 250 Nm. Khối pin lithium-ion dung lượng 59,6 kWh cho phép xe di chuyển quãng đường tối đa 375 km sau mỗi lần sạc đầy, thời gian tăng tốc 0–100 km/h trong 10-11 giây. Phiên bản VF 7 Plus: Trang bị hai mô-tơ điện chia đều cho hai trục tạo thành hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD). Tổng công suất đạt 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, đưa VF 7 trở thành chiếc SUV mạnh nhất phân khúc C tại Việt Nam. Xe chỉ mất 5,8 giây để tăng tốc 0–100 km/h. Khối pin dung lượng 75,3 kWh cung cấp tầm hoạt động 431 km theo chu trình WLTP.

Cả hai phiên bản đều tương thích chuẩn sạc nhanh công cộng Plug & Charge và Auto Charge, hỗ trợ nạp pin từ 10% lên 70% chỉ trong 24,19 phút. Khung gầm sử dụng hệ thống treo trước độc lập MacPherson và treo sau liên kết đa điểm, kết hợp phanh đĩa tản nhiệt trên cả 4 bánh.

Hệ thống an toàn chủ động ADAS toàn diện

Về trang bị bảo vệ người ngồi trong xe, bản VF 7 Eco trang bị 6 túi khí trong khi bản Plus có 8 túi khí. Các tính năng an toàn nền tảng bao gồm chống bó cứng phanh (ABS), cân bằng điện tử (VSC/ESP), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), cảnh báo điểm mù và camera giám sát 360 độ.

Phiên bản Plus được tích hợp gói công nghệ an toàn chủ động ADAS với nhiều chức năng chuyên sâu như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn, phanh tự động khẩn cấp (AEB) cả trước và sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, nhận diện biển báo giao thông và hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc giao thông.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật VinFast VF 7

Thông số VinFast VF 7 Eco VinFast VF 7 Plus Số chỗ ngồi 5 5 Kích thước D x R x C (mm) 4.545 x 1.890 x 1.635 4.545 x 1.890 x 1.635 Chiều dài cơ sở (mm) 2.840 2.840 Khoảng sáng gầm (mm) 190 190 Cấu hình mô-tơ 1 mô-tơ điện 2 mô-tơ điện Hệ dẫn động Cầu trước (FWD) Bốn bánh (AWD) Công suất cực đại 174 mã lực 349 mã lực Mô-men xoắn cực đại 250 Nm 500 Nm Dung lượng pin (kWh) 59,6 75,3 Quãng đường tối đa/lần sạc 375 km 431 km (WLTP) Thời gian tăng tốc 0–100 km/h 10-11 giây 5,8 giây Kích thước mâm 19 inch 20 inch Số túi khí 6 túi khí 8 túi khí Gói trợ lái ADAS Cơ bản Nâng cao

VinFast VF 7 dung hòa giữa phong cách ngoại hình thể thao, cabin giàu tính công nghệ và khả năng bứt tốc vượt tầm phân khúc. Mặc dù tầm hoạt động của khối pin ở mức vừa phải so với nhu cầu di chuyển đường trường liên tục, mạng lưới trạm sạc phủ rộng cùng chính sách miễn lệ phí trước bạ tiếp tục duy trì sức hấp dẫn lớn cho mẫu SUV điện thương hiệu Việt.