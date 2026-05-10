Đánh giá chi tiết xe điện VinFast VF 5: Thông số vận hành và biểu giá lăn bánh mới nhất VinFast VF 5 ghi điểm ở phân khúc SUV cỡ A nhờ động cơ điện 134 mã lực mạnh mẽ, chi phí sử dụng tiết kiệm cùng mức giá lăn bánh dễ tiếp cận từ 498 triệu VND.

Phân khúc SUV cỡ A tại thị trường Việt Nam chứng kiến sự chuyển dịch rõ nét khi xe điện bắt đầu chiếm ưu thế trước các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống. Ra mắt toàn cầu lần đầu tại triển lãm CES 2022 ở Las Vegas trước khi mở bán chính thức trong nước, VinFast VF 5 được định vị là mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi và các gia đình mua xe lần đầu.

Biểu giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính

VinFast VF 5 hiện được phân phối với mức giá niêm yết 496 triệu VND kèm theo chính sách miễn toàn bộ lệ phí trước bạ cho ô tô điện chạy pin theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP (có hiệu lực kéo dài đến ngày 28/2/2027). Yếu tố này giúp giảm đáng kể chi phí ban đầu khi hoàn tất thủ tục đăng ký xe.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tại Tỉnh/TP khác (triệu VND) VinFast VF 5 496 512 512 498

*Lưu ý: Bảng giá lăn bánh mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các ưu đãi riêng tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào địa phương áp dụng.

Hãng xe Việt cũng đã áp dụng chính sách bán xe kèm pin và dừng hoàn toàn chương trình thuê pin. Để hỗ trợ người dùng, VinFast gia hạn chính sách miễn phí sạc pin công cộng thêm 6 tháng, kéo dài đến hết ngày 30/06/2027, giúp tối ưu chi phí vận hành hàng ngày.

Ngôn ngữ tạo hình trẻ trung từ các studio danh tiếng

Diện mạo của VinFast VF 5 được chắp bút bởi hai đơn vị thiết kế Torino Design và Pininfarina. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.965 x 1.720 x 1.580 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 2.513 mm, tạo bán kính quay vòng 260 mm và khoảng sáng gầm 182 mm, giúp việc xoay trở trong các cung đường đô thị chật hẹp trở nên linh hoạt.

Đặc trưng nhận diện nằm ở dải viền mạ crom tạo hình chữ V lớn ôm trọn logo thương hiệu, nối liền với cụm đèn pha Halogen cỡ lớn được đặt thấp. Là mẫu xe thuần điện, VF 5 loại bỏ lưới tản nhiệt truyền thống, thay vào đó là cản trước ốp nhựa đen bóng thể thao cùng nắp ca-pô có các đường dập nổi dứt khoát.

Thân xe nổi bật với bộ mâm hợp kim 17 inch dạng 5 chấu lớn phối hai tông màu tương phản, đi kèm lốp Pirelli P-Zero kích cỡ 225/40R17. Gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ và cảnh báo điểm mù, trong khi cổng sạc đặt tại hông phải phía sau. Đuôi xe hoàn thiện với tạo hình cánh chim màu đỏ, đèn hậu và đèn lùi đặt thấp kết hợp cánh lướt gió thể thao.

Không gian cabin tối giản và tiện ích công nghệ

Khoang lái của VinFast VF 5 đi theo phong cách tối giản nhằm giải phóng tối đa không gian cho người sử dụng. Bảng táp-lô lược bỏ các phím cơ học rườm rà, tập trung thông tin qua hai màn hình kỹ thuật số độc lập: cụm đồng hồ đa thông tin 7 inch sau vô-lăng và màn hình giải trí trung tâm 8 inch dạng cảm ứng.

Hệ thống giải trí tích hợp khả năng điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt thông qua trợ lý ảo thông minh, đi cùng hệ thống 4 loa tiêu chuẩn, kết nối Bluetooth, USB và Radio. Tuy nhiên, xe chưa hỗ trợ giao diện Apple CarPlay hay Android Auto.

Vô-lăng có thiết kế 3 chấu dạng D-cut thể thao, tích hợp các phím chức năng điều khiển âm thanh và đàm thoại rảnh tay. Cần số cơ truyền thống được thay thế bằng cụm núm xoay chuyển số tinh gọn đặt trên bệ trung tâm.

Không gian 5 chỗ ngồi sử dụng chất liệu giả da điểm xuyết đường chỉ khâu màu nổi bật. Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng. Nhờ cấu trúc nền tảng xe điện, hàng ghế sau có phần sàn hoàn toàn phẳng, hỗ trợ gập tỷ lệ 60:40 để mở rộng khoang chứa đồ khi cần thiết.

Hiệu suất động cơ điện và thông số kỹ thuật chi tiết

Trái tim của VinFast VF 5 là một mô-tơ điện đặt tại trục trước, sản sinh công suất tối đa 134 mã lực (khoảng 100 kW) và mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Nhờ đặc tính phản hồi tức thì của động cơ điện kết hợp hộp số đơn cấp, xe mang lại khả năng tăng tốc mượt mà, phù hợp với nhu cầu vận hành trong đô thị.

Cung cấp năng lượng cho mô-tơ là bộ pin lithium dung lượng khả dụng 37,23 kWh, mang đến quãng đường di chuyển đạt hơn 300 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Với hệ thống sạc nhanh DC, xe có thể nạp từ 10% lên 80% dung lượng pin trong khoảng thời gian 30 phút.

Hạng mục thông số Giá trị chi tiết Kiểu động cơ Mô-tơ điện đơn Công suất tối đa 134 mã lực (100 kW) Mô-men xoắn cực đại 135 Nm Hệ dẫn động / Hộp số Cầu trước (FWD) / Hộp số đơn cấp Dung lượng pin 37,23 kWh Phạm vi hoạt động (NEDC) >300 km Thời gian sạc nhanh DC (10-80%) Khoảng 30 phút Hệ số an toàn bị động 6 túi khí, móc khóa ISOFIX

Hệ thống trang bị an toàn đô thị

Dù nằm ở phân khúc xe đô thị cỡ A, VinFast VF 5 vẫn được trang bị danh sách công nghệ an toàn đầy đủ. Xe sở hữu hệ thống hỗ trợ lái nâng cao bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo mở cửa.

Các trang bị an toàn chủ động và thụ động tiêu chuẩn gồm có: 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi cùng cảm biến lùi phía sau.

Đánh giá tổng quan về mẫu SUV điện cỡ nhỏ

VinFast VF 5 sở hữu lợi thế lớn về giá bán niêm yết và chi phí hoàn thiện hồ sơ lăn bánh tại Việt Nam nhờ các chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ cho xe điện. Động cơ 134 mã lực vượt trội so với mức bình quân của các đối thủ động cơ xăng cùng phân khúc.

Tuy nhiên, người sử dụng cần lưu ý một số điểm thực tế như vị trí phanh đỗ cơ khí khá choán diện tích, hàng ghế thứ hai thiết kế mặt đệm đặt thấp và chưa có sẵn bệ tì tay trung tâm phía trước. Dù vậy, đối với mục đích di chuyển hàng ngày trong đô thị, VF 5 vẫn là phương án kinh tế với chi phí vận hành thấp và trang bị an toàn đồng đều.