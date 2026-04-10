Đánh giá chi tiết xe Honda City 2026: Giá lăn bánh cùng nâng cấp gói an toàn Honda Sensing Honda City 2026 phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản G, L và RS, nổi bật với hệ thống an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn cùng mức giá niêm yết từ 499 triệu đồng.

Honda City tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những mẫu sedan hạng B được ưa chuộng hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe lắp ráp trong nước sở hữu diện mạo thể thao, khả năng vận hành ổn định và đặc biệt là gói an toàn chủ động Honda Sensing được trang bị tiêu chuẩn trên cả ba phiên bản G, L và RS.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Honda City tháng 10/2026

Honda City hiện được phân phối với 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất gồm: Trắng ngà tinh tế, Ghi bạc thời trang, Đen ánh độc tôn, Titan mạnh mẽ (RS, L), Đỏ cá tính (RS, L) và Xanh đậm cá tính (RS, L). Mẫu xe này trực tiếp cạnh tranh cùng các đối thủ trong phân khúc như Toyota Vios, Hyundai Accent, Mazda2, Nissan Almera, Mitsubishi Attrage và KIA Soluto.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh khác (triệu VND) Honda City G 499 575 565 551 Honda City L 539 619 609 595 Honda City RS 569 653 642 628

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể.

Thiết kế ngoại thất đậm chất thể thao Solid Wing Face

Honda City 2026 duy trì ngôn ngữ thiết kế "Đôi Cánh - Solid Wing Face" đặc trưng, mang lại tổng thể sắc sảo và hiện đại. Kích thước dài x rộng x cao của hai bản G và L là 4.580 x 1.748 x 1.467 mm, trong khi bản RS đạt chiều dài 4.589 mm. Cả ba phiên bản đều có chiều dài cơ sở 2.600 mm và khoảng sáng gầm 134 mm.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt dạng tổ ong sơn đen bóng, liền mạch với cụm đèn chiếu sáng full LED trên bản RS (bản G và L dùng đèn halogen). Hốc hút gió tích hợp đèn sương mù LED đi kèm các đường gân nổi bật. Cản trước và cản sau được tạo hình khuếch tán không khí, giúp gia tăng nét khỏe khoắn.

Thân xe sở hữu đường gân dập nổi dứt khoát kéo dài từ đèn trước đến cụm đèn hậu LED. Gương chiếu hậu gắn trên cửa giúp tối ưu tầm quan sát, tích hợp chỉnh gập điện và đèn báo rẽ. Bản G trang bị mâm hợp kim 15 inch (lốp 185/60R15), bản L dùng mâm 15 inch (lốp 185/55R16) và bản RS sở hữu mâm thể thao 16 inch (lốp 185/55R16).

Khoang lái rộng rãi và tiện nghi thực dụng

Không gian nội thất của Honda City tiếp tục là điểm mạnh với sự rộng rãi hàng đầu phân khúc. Phiên bản tiêu chuẩn G sử dụng ghế nỉ, trong khi bản L và RS được bọc da cao cấp. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng là trang bị đồng bộ trên cả ba biến thể.

Khu vực táp-lô bố trí màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, đàm thoại rảnh tay, bản đồ và ra lệnh giọng nói. Hệ thống âm thanh gồm 4 loa trên bản G và 8 loa chất lượng cao trên bản L và RS. Hệ thống điều hòa tự động một vùng kèm cửa gió cho hàng ghế sau xuất hiện từ bản L.

Bên cạnh đó, các tiện ích như chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm là trang bị sẵn có. Bản L và RS bổ sung thêm tính năng khởi động từ xa và lẫy chuyển số thể thao sau vô-lăng. Riêng bản cao cấp nhất RS tích hợp ứng dụng quản lý xe Honda Connect.

Khả năng vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu

Cả ba phiên bản của Honda City đều sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC, 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Xe hỗ trợ chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Mode), tính năng hướng dẫn lái tiết kiệm (ECO Coaching) cùng chế độ lái thể thao. Về mức tiêu thụ nhiên liệu, xe đạt mức công bố trung bình 5,6 lít/100 km trên đường hỗn hợp, 7,3 lít/100 km trong đô thị và chỉ 4,7 lít/100 km trên đường ngoài đô thị.

Công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing đồng bộ

Điểm nâng cấp giá trị nhất trên Honda City là việc tiêu chuẩn hóa gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing trên toàn bộ dải sản phẩm, bao gồm các tính năng:

Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS)

Đèn pha thích ứng tự động (AHB)

Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC)

Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM)

Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS)

Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN)

Hệ thống an toàn bị động và hỗ trợ lái cơ bản cũng rất đầy đủ với 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (VSA), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), camera lùi và móc ghế trẻ em ISOFIX.

Thông số kỹ thuật các phiên bản Honda City

Thông số City G City L City RS Kích thước DxRxC (mm) 4.580 x 1.748 x 1.467 4.580 x 1.748 x 1.467 4.589 x 1.748 x 1.467 Chiều dài cơ sở (mm) 2.600 2.600 2.600 Khoảng sáng gầm (mm) 134 134 134 Trọng lượng không tải (kg) 1.117 1.128 1.140 Động cơ 1.5L DOHC i-VTEC (119 mã lực, 145 Nm) Hộp số Vô cấp CVT Phanh trước / sau Đĩa / Tang trống Đĩa / Đĩa Đĩa / Đĩa Kích thước mâm 15 inch 15 inch 16 inch Gói an toàn Honda Sensing Có Có Có

Đánh giá tổng quan

Nhìn chung, Honda City 2026 là lựa chọn nổi trội trong phân khúc sedan cỡ B nhờ thiết kế thể thao, không gian cabin rộng rãi, động cơ bốc và gói trang bị an toàn Honda Sensing vượt trội. Dù giá niêm yết từ 499 đến 569 triệu đồng nhỉnh hơn một số đối thủ, những giá trị về công nghệ hỗ trợ lái và độ bền bỉ vẫn giúp mẫu xe này giữ vững sức hút đối với khách hàng cá nhân và gia đình.