Đánh giá công nghệ DC dimming và tấm nền OLED M16 dự kiến trang bị trên Galaxy S27 Ultra Bộ đôi Galaxy S27 Pro và Ultra dự kiến trang bị DC dimming cùng tấm nền OLED M16 giúp bảo vệ mắt, song vẫn còn giới hạn về độ sâu màu 10-bit phần cứng.

Samsung Display được cho là đã bắt đầu các khâu chuẩn bị trong quy trình sản xuất màn hình cho thế hệ điện thoại cao cấp tiếp theo. Đáng chú ý, hai phiên bản cao cấp gồm Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra nhiều khả năng sẽ trở thành những thiết bị di động đầu tiên của thương hiệu Hàn Quốc hỗ trợ công nghệ điều chỉnh độ sáng DC dimming, kết hợp cùng thế hệ vật liệu phát quang mới.

Galaxy S27 Ultra là mẫu flagship tiếp theo đến từ Samsung

Cơ chế DC dimming và giải pháp hạn chế nhấp nháy màn hình

Ở thời điểm hiện tại, các mẫu flagship như Galaxy S26 Ultra vẫn sử dụng phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM) truyền thống để quản lý độ sáng màn hình. Về mặt nguyên lý, PWM liên tục bật và tắt các điểm ảnh ở tần số cao nhằm đánh lừa thị giác người nhìn về cường độ sáng. Mặc dù cơ chế này mang lại hiệu quả kiểm soát độ sáng đồng đều, việc nhấp nháy liên tục có thể gây mỏi mắt, nhức đầu đối với nhóm người dùng có cơ địa nhạy cảm.

Ngược lại, công nghệ DC dimming can thiệp trực tiếp vào việc thay đổi dòng điện và điện áp cung cấp cho tấm nền màn hình. Bằng cách hạ thấp hoặc tăng cường điện áp thực tế qua các đi-ốt phát quang, thiết bị có thể giảm độ sáng mà hoàn toàn không tạo ra hiện tượng nhấp nháy, giúp mắt giảm áp lực điều tiết khi sử dụng lâu dài trong môi trường thiếu sáng.

Galaxy S27 Ultra sẽ có công nghệ DC dimming

Tuy nhiên, thách thức kỹ thuật lớn nhất của DC dimming là duy trì độ chính xác của màu sắc khi kết hợp cùng tấm nền LTPO có tần số quét biến thiên. Ở mức điện áp quá thấp, các điểm ảnh OLED dễ xuất hiện hiện tượng sai lệch màu hoặc bị ám hạt. Để cân bằng yếu tố này, nhiều nhà sản xuất Android như Xiaomi thường áp dụng giải pháp lai: kích hoạt DC dimming ở mức độ sáng từ trung bình đến cao, sau đó chuyển dần sang PWM tần số cao khi màn hình hạ xuống độ sáng tối thiểu.

Sự phân hóa vật liệu OLED M16 và bài toán tối ưu chi phí

Bên cạnh giải pháp bảo vệ mắt, Samsung dự kiến sẽ tạo ra ranh giới rõ ràng về phần cứng hiển thị giữa các phiên bản trong cùng dải sản phẩm. Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra sẽ được ưu tiên trang bị thế hệ vật liệu hữu cơ OLED M16 mới nhất, mang lại hiệu suất phát quang và tuổi thọ điểm ảnh cao hơn. Trong khi đó, Galaxy S27 bản tiêu chuẩn và bản Plus sẽ dùng vật liệu M14+.

Thông số dự kiến Galaxy S27 / S27 Plus Galaxy S27 Pro / S27 Ultra Thế hệ vật liệu OLED Vật liệu M14+ Vật liệu OLED M16 thế hệ mới Công nghệ chống nhấp nháy PWM tiêu chuẩn Hỗ trợ DC dimming Tính năng Privacy Display Không hỗ trợ Duy trì từ thế hệ tiền nhiệm Độ sâu màu phần cứng Dưới 10-bit thuần Chưa hỗ trợ 10-bit phần cứng

Tính năng chống nhìn trộm Privacy Display vốn từng xuất hiện trên thế hệ Galaxy S26 Ultra cũng được xác nhận sẽ tiếp tục hiện diện trên bộ đôi cao cấp tiếp theo, tăng cường khả năng bảo mật thông tin hiển thị tại nơi công cộng.

Dòng Galaxy S27 sẽ ra mắt vào đầu năm sau

Mặc dù ghi nhận nhiều nâng cấp về tính an toàn thị giác và vật liệu hiển thị, thế hệ flagship mới của Samsung được cho là vẫn chưa hỗ trợ độ sâu màu 10-bit ở cấp độ phần cứng thuần túy. Hướng đi này cho thấy nhà sản xuất ưu tiên kiểm soát biên độ chi phí sản xuất trên quy mô hàng chục triệu máy, một chiến lược tương đồng với cách Apple tinh chỉnh PWM mịn trên iPhone thay vì chuyển đổi sang DC dimming hoàn toàn.