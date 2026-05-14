Đánh giá Dat Bike Quantum S1: Xe máy điện sở hữu cốp 41 lít và phạm vi hoạt động 285 km Dat Bike Quantum S1 gây ấn tượng với pin 6,4 kWh cho quãng đường 285 km, cốp 41 lít lớn hơn Honda Lead cùng công nghệ kiểm soát hành trình và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Dat Bike Quantum S1 là mẫu xe máy điện thương hiệu Việt tập trung vào sự kết hợp giữa hiệu năng vận hành mạnh mẽ và tính thực dụng cao. Với mức giá niêm yết 49,9 triệu đồng, mẫu xe này định vị ở phân khúc cận cao cấp, sở hữu nhiều thông số kỹ thuật vượt trội so với các đối thủ trong cùng tầm giá, đặc biệt là về dung lượng pin và không gian chứa đồ.

Không gian chứa đồ dẫn đầu phân khúc với cốp 41 lít

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Dat Bike Quantum S1 là dung tích cốp lên tới 41 lít, lớn hơn cả mẫu xe tay ga truyền thống Honda Lead (37 lít). Không gian này cho phép người dùng chứa tối đa hai mũ bảo hiểm fullface cùng các vật dụng cá nhân như laptop, balo hay túi xách. Đây là ưu thế lớn cho nhóm khách hàng đô thị hoặc nhân viên văn phòng có nhu cầu mang theo nhiều đồ dùng hàng ngày.

Xe máy điện Dat Bike Quantum S1 sở hữu cốp rộng tới 41 lít (Ảnh: 60 giây).

Bên cạnh cốp chính, xe còn được thiết kế thêm hai hộc chứa đồ phía trước với tổng dung tích khoảng 3 lít, tích hợp cổng sạc USB tiện dụng cho các thiết bị di động. Thiết kế này tối ưu hóa tính tiện nghi cho người lái trong quá trình di chuyển thường nhật.

Hiệu năng vận hành mạnh mẽ và công nghệ pin LFP

Quantum S1 được trang bị động cơ điện công suất 7.000W, cho phép xe đạt vận tốc 50 km/h chỉ sau 3 giây. Tốc độ tối đa của xe đạt 100 km/h, tương đương với các dòng xe máy xăng phân khối nhỏ, giúp xe vận hành ổn định trên cả các tuyến quốc lộ. Xe cung cấp hai chế độ lái gồm Sport (tối ưu sức mạnh) và Driving (cân bằng quãng đường), cùng chế độ lùi giúp xoay xở trong không gian hẹp.

Xe có khả năng vận hành ấn tượng (Ảnh: Dat Bike).

Về năng lượng, xe sở hữu khối pin Lithium-ion LFP dung lượng 6,4 kWh. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể di chuyển quãng đường 285 km sau một lần sạc đầy. Bộ sạc nhanh 1800W đi kèm cho phép nạp đầy pin từ 0% đến 100% trong khoảng 4 giờ tại nguồn điện gia đình. Tuổi thọ pin dự kiến đạt khoảng 25 năm trước khi bắt đầu giảm hiệu suất đáng kể.

Cụm đồng hồ hiển thị đầy đủ thông tin bao gồm cả nhiệt độ ECU (Ảnh: Dat Bike).

Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái hiện đại

Dat Bike đã tích hợp nhiều công nghệ an toàn vào Quantum S1, đáng chú ý nhất là kiểm soát hành trình (Cruise Control) – tính năng thường thấy trên ô tô. Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill Assist) giúp xe không bị trôi khi dừng trên dốc cao.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Công suất động cơ 7.000W Tốc độ tối đa 100 km/h Dung lượng pin 6,4 kWh (LFP) Quãng đường tối đa 285 km/lần sạc Thời gian sạc đầy 4 giờ Dung tích cốp 41 lít

Khả năng kết nối thông minh là một điểm cộng khác khi người dùng có thể mở khóa xe qua thẻ từ RFID hoặc công nghệ NFC trên điện thoại. Tính năng Autolock sẽ tự động kích hoạt khi người lái rời xa xe. Hệ thống phanh đĩa trước/sau kết hợp CBS và bộ lốp không săm kích thước lớn đảm bảo độ bám đường và an toàn khi phanh gấp.

Hốc chứa đồ đầu xe tiện dụng kèm cổng sạc (Ảnh: Dat Bike).

Đánh giá thực tế và khả năng tiếp cận thị trường

Mặc dù sở hữu nhiều ưu điểm, Quantum S1 vẫn nhận được một số phản hồi về hệ thống giảm xóc trước có phần cứng khi đi qua gờ giảm tốc. Tuy nhiên, thiết lập này lại giúp xe đầm chắc hơn ở dải tốc độ cao. Về thiết kế, phần đuôi xe được đánh giá là chưa thực sự thanh thoát so với phần đầu mạnh mẽ, nhưng bù lại mang đến sự thoải mái cho người ngồi sau.

Xe máy điện Dat Bike Quantum S1 (Ảnh: Dat Bike).

Với mức giá 49,9 triệu đồng đã bao gồm pin và sạc, Dat Bike Quantum S1 là lựa chọn cân nhắc cho những ai ưu tiên một phương tiện xanh có phạm vi hoạt động dài, cốp rộng và hiệu suất tương đương xe máy xăng truyền thống. Động cơ đạt chuẩn kháng nước IP67 cũng là một lợi thế quan trọng giúp xe thích nghi tốt với điều kiện thời tiết mưa ngập tại Việt Nam.