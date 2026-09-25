Đánh giá Ford Territory 2026: Diện mạo sắc sảo, công nghệ ngập tràn và giá lăn bánh mới Ford Territory 2026 tạo dấu ấn với diện mạo thể thao, động cơ EcoBoost 1.5L mạnh mẽ, nội thất tiện nghi cùng chính sách ưu đãi tới 100% lệ phí trước bạ.

Ford Territory 2026 tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam nhờ sự kết hợp hài hòa giữa không gian rộng rãi, trang bị tiện nghi hiện đại và mức giá bán dễ tiếp cận. Được phát triển dựa trên sự hợp tác giữa Ford và JMC, Territory mang ngôn ngữ thiết kế toàn cầu cứng cáp, thể thao, cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ như Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Honda CR-V.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Ford Territory mới nhất

Mẫu SUV gầm cao của Ford hiện được lắp ráp trong nước với 3 phiên bản chính: Trend, Titanium và Titanium X. Mức giá niêm yết khởi điểm từ 762 triệu đồng, đi kèm nhiều chương trình kích cầu hấp dẫn như hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho bản Trend hoặc giảm trực tiếp 60 triệu đồng cho hai bản cao cấp.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Ưu đãi Ford Territory Trend 762 869 854 Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ Ford Territory Titanium 840 956 940 Giảm giá 60 triệu đồng Ford Territory Titanium X 896 1.019 1.001 Giảm giá 60 triệu đồng

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm các ưu đãi bổ sung từ đại lý tại từng địa phương.

Ngoại thất cơ bắp và đậm chất thể thao

Ford Territory 2026 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 x 1.935 x 1.706 mm, trục cơ sở 2.726 mm và khoảng sáng gầm đạt 190 mm. Chiều rộng vượt trội mang lại vóc dáng bệ vệ cùng không gian cabin thoáng đãng.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt mạ chrome dạng thanh ngang uy quyền, thay thế phong cách lưới tổ ong cũ. Cụm đèn chiếu sáng full-LED thiết kế dạng răng nanh sắc sảo, tách rời dải đèn định vị ban ngày thanh mảnh phía trên, vừa tối ưu hiệu quả khí động học vừa tăng tính nhận diện ban đêm.

Thân xe nhấn mạnh vẻ đẹp vạm vỡ bằng các đường gân dập nổi dứt khoát. Xe trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch trên bản Trend, Titanium và nâng lên 19 inch (lốp 235/50 R19) ở bản Titanium X. Phần đuôi xe hiện đại với cụm đèn hậu LED đồ họa 3D nổi khối, kết hợp cản sau ốp nhựa đen khỏe khoắn.

Không gian nội thất số hóa và tiện nghi cao cấp

Bên trong khoang lái, Territory 2026 theo đuổi phong cách thiết kế tối giản khi lược bỏ phần lớn các phím bấm cơ học. Điểm nhấn trung tâm trên táp-lô là mặt kính liền mạch chứa cụm màn hình kép. Bản Titanium X sở hữu đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch đồng bộ cùng màn hình giải trí 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Đáng chú ý, nền tảng FordPass cho phép chủ xe kết nối và điều khiển từ xa qua smartphone như mở/khóa cửa, khởi động làm mát khoang lái và kiểm tra tình trạng xe. Toàn bộ ghế ngồi bọc da cao cấp, trong đó ghế lái chỉnh điện 10 hướng và hàng ghế trước có tính năng thông gió làm mát trên bản cao cấp nhất.

Hàng ghế thứ hai của Territory có sàn xe hoàn toàn phẳng, mang lại tư thế ngồi thoải mái ngay cả với 3 người lớn. Thể tích cốp tiêu chuẩn đạt 448 lít và có thể mở rộng tối đa lên 1.422 lít khi gập hàng ghế sau, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu chở hành lý cho những chuyến du lịch xa.

Khả năng vận hành và thông số kỹ thuật

Dưới nắp ca-pô, xe sử dụng khối động cơ xăng tăng áp EcoBoost 1.5L, sản sinh công suất 158 mã lực tại 5.400 - 5.700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 248 Nm tại dải tua 1.500 - 3.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 7 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước (FWD).

Territory được tích hợp 4 chế độ lái gồm Eco (Tiết kiệm), Normal (Bình thường), Sport (Thể thao) và Mountain (Đồi núi). Hệ thống treo trước độc lập lò xo trụ và treo sau liên kết đa điểm giúp xe dập tắt dao động êm ái khi qua gờ giảm tốc. Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp được công bố ở mức 7,4 lít/100 km, trong khi đường ngoài đô thị là 6,13 lít/100 km.

Thông số kỹ thuật Territory Trend Territory Titanium Territory Titanium X Kích thước DxRxC (mm) 4.630 x 1.935 x 1.706 4.630 x 1.935 x 1.706 4.630 x 1.935 x 1.706 Chiều dài cơ sở (mm) 2.726 2.726 2.726 Khoảng sáng gầm (mm) 190 190 190 Động cơ EcoBoost 1.5L EcoBoost 1.5L EcoBoost 1.5L Công suất cực đại (mã lực) 158 158 158 Mô-men xoắn cực đại (Nm) 248 248 248 Hộp số Tự động 7 cấp (7AT) Tự động 7 cấp (7AT) Tự động 7 cấp (7AT) Hệ dẫn động Cầu trước (FWD) Cầu trước (FWD) Cầu trước (FWD) Hệ thống treo (Trước / Sau) Độc lập / Đa liên kết Độc lập / Đa liên kết Độc lập / Đa liên kết

Hệ thống an toàn hỗ trợ người lái toàn diện

Phiên bản Titanium và Titanium X được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động với kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn, phanh tự động giảm thiểu va chạm và cảnh báo điểm mù. Hệ thống camera 360 sắc nét kết hợp tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động giúp việc điều khiển xe trong đô thị đông đúc trở nên dễ dàng và an toàn hơn.

Bên cạnh đó, xe còn trang bị đầy đủ các tính năng cơ bản như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, cảm biến áp suất lốp và 6 túi khí (4 túi khí trên bản Trend).

Đánh giá chung

Ford Territory 2026 là lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng gia đình đề cao sự thực dụng, không gian rộng rãi và công nghệ dồi dào trong tầm giá dưới 900 triệu đồng. Mặc dù vẫn còn nhược điểm là chưa có tùy chọn dẫn động bốn bánh và thiếu lẫy chuyển số sau vô-lăng, nhưng những giá trị mà Territory mang lại vẫn đủ sức giúp mẫu xe duy trì sức hút mạnh mẽ trong phân khúc gầm cao cỡ C.