Đánh giá hệ thống camera kép 200MP trên HONOR Magic 9: Chất lượng ảnh chụp thực tế ra sao? HONOR Magic 9 gây chú ý với bộ đôi cảm biến 200MP cho cả camera chính và tele periscope. Ảnh chụp thực tế cho thấy dải động ấn tượng và độ chi tiết sắc nét.

Trước thềm ra mắt vào ngày 28 tháng 9, mẫu điện thoại cao cấp HONOR Magic 9 trở thành tâm điểm của giới công nghệ khi những hình ảnh chụp thực tế đầu tiên xuất hiện. Thiết bị đánh dấu bước chuyển mình lớn của hãng trong công nghệ nhiếp ảnh di động nhờ trang bị cảm biến độ phân giải siêu cao cho cả ống kính góc rộng lẫn ống kính tiềm vọng.

Bước nhảy vọt về thông số quang học trên HONOR Magic 9

Hệ thống quang học của HONOR Magic 9 được nâng cấp đáng kể về kích thước cảm biến nhằm tối ưu khả năng thu nhận ánh sáng. Cảm biến chính 200MP sử dụng kích thước 1/1.4 inch, lớn hơn so với mức 1/1.56 inch của thế hệ tiền nhiệm. Đáng chú ý, ống kính tele dạng kính tiềm vọng cũng được nâng lên độ phân giải 200MP cùng kích thước 1/1.56 inch, trong khi ống kính góc siêu rộng duy trì mức 50MP.

HONOR Magic 9 sẽ có hệ thống camera cao cấp

Ống kính Độ phân giải Kích thước cảm biến Đặc điểm nổi bật Camera chính 200MP 1/1.4 inch Nâng cấp diện tích thu sáng Camera tele tiềm vọng 200MP 1/1.56 inch Zoom quang 3.5x, tiêu cự 80mm Camera góc siêu rộng 50MP Chưa công bố Giữ nguyên thông số quen thuộc

Khả năng kiểm soát ánh sáng yếu từ camera tele 80mm

Ảnh chụp thử nghiệm trong điều kiện ánh sáng yếu cho thấy hiệu quả rõ rệt của cảm biến tele 200MP mới do Samsung cung cấp. Toàn bộ hình ảnh trong môi trường này được thực hiện ở tiêu cự 80mm với mức zoom quang học 3.5x. Thiết bị thể hiện dải tương phản động rộng, cân bằng độ phơi sáng chuẩn xác mà không làm bệt màu.

Ảnh chụp từ HONOR Magic 9

Đặc biệt, hệ thống xử lý vùng tối giữ lại được nhiều chi tiết kết cấu vật thể mà không xuất hiện tình trạng nhiễu hạt (noise) quá mức. Sự phối hợp giữa phần cứng cảm biến kích thước lớn 1/1.56 inch và thuật toán khử nhiễu giúp các vùng chuyển sáng tối diễn ra mượt mà và tự nhiên.

Chi tiết ảnh ban ngày và thuật toán xử lý hình ảnh

Ở điều kiện đủ sáng ban ngày, ống kính tele 200MP thể hiện độ sắc nét vượt trội, tái tạo màu sắc tươi tắn nhưng vẫn giữ được tính chân thực. Nền tảng độ phân giải cao cho phép ảnh giữ nguyên độ nét ngay cả khi phóng lớn các chi tiết kiến trúc hoặc phong cảnh xa.

Bên cạnh đó, camera chính khi chụp ở tiêu cự tương đương mức thu phóng 2x mang lại góc nhìn đa dạng. Dù phần lớn các khung hình đạt độ sắc nét cao, một số vùng bề mặt vẫn ghi nhận hiện tượng nhiễu nhẹ do cơ chế cân bằng giữa việc giữ chi tiết gốc và khử hạt của thuật toán.

Nhìn chung, việc kết hợp đồng thời hai cảm biến 200MP cho cả camera chính và tele tiềm vọng giúp HONOR Magic 9 sở hữu nền tảng phần cứng quang học hàng đầu phân khúc, hứa hẹn mở ra tiềm năng lớn cho trải nghiệm chụp ảnh di động đa tiêu cự.