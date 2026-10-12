Đánh giá Honda CR-V 2026: Chi tiết thông số kỹ thuật, bản hybrid và giá lăn bánh mới nhất Honda CR-V thế hệ mới mang đến lựa chọn động cơ xăng và hybrid e:HEV tiên tiến, đi kèm cấu hình 5 hoặc 7 chỗ cùng mức giá niêm yết khởi điểm từ 1,039 tỷ đồng.

Honda CR-V thế hệ thứ 6 tại thị trường Việt Nam đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của dòng crossover cỡ C khi lần đầu tiên bổ sung tùy chọn động cơ xăng lai điện (hybrid) bên cạnh các bản máy xăng truyền thống. Mẫu xe này tiếp tục duy trì sức cạnh tranh mạnh mẽ trước các đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander hay Hyundai Santa Fe nhờ sự thay đổi toàn diện từ khung gầm, trang bị tiện nghi cho đến công nghệ hỗ trợ lái.

Bảng giá niêm yết và giá lăn bánh Honda CR-V

Honda CR-V được phân phối với 7 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm đen, xám, titan, trắng ngà, xanh, trắng ngọc và đỏ. Xe gồm các phiên bản lắp ráp trong nước (máy xăng, cấu hình 5+2 chỗ) và phiên bản hybrid nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (cấu hình 5 chỗ).

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) Lăn bánh tại Hà Nội (tỷ đồng) Lăn bánh tại TP.HCM (tỷ đồng) Lăn bánh tỉnh/thành khác (tỷ đồng) Honda CR-V G 1,039 1,180 1,159 1,145 Honda CR-V L 1,099 1,247 1,225 1,211 Honda CR-V L AWD 1,250 1,416 1,391 1,377 Honda CR-V e:HEV L 1,170 1,326 1,303 1,289 Honda CR-V e:HEV RS 1,250 1,416 1,391 1,377

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại và có thể thay đổi tùy theo khu vực phân phối thực tế.

Thiết kế ngoại thất thể thao và cứng cáp

Honda CR-V sở hữu số đo kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.691 x 1.866 x 1.681 mm (riêng bản RS có chiều cao 1.691 mm). So với thế hệ tiền nhiệm, chiều dài xe tăng thêm 68 mm, chiều rộng tăng 11 mm và trục cơ sở được nới rộng từ 2.660 mm lên mức 2.701 mm, mang lại dáng vẻ bệ vệ hơn.

Diện mạo phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt lục giác cỡ lớn, đồ họa mắt lưới và đường viền được sơn đen bóng khỏe khoắn. Cản trước thiết kế dạng tổ ong gia tăng vẻ cứng cáp. Cụm đèn pha full-LED vuốt mảnh liền mạch cùng dải đèn ban ngày, tạo nên phong thái đĩnh đạc và hiện đại.

Dọc thân xe là những đường dập gân dứt khoát kéo dài từ đèn trước đến cụm đèn hậu. Xe trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch đi cùng thông số lốp 235/60R18, cửa xe có góc mở gần 90 độ giúp việc ra vào thuận tiện hơn. Riêng biến thể e:HEV RS mang phong cách thể thao đặc trưng với huy hiệu RS màu đỏ trước/sau, giá nóc, cùng các chi tiết mâm xe và gương chiếu hậu được hoàn thiện màu đen bóng.

Không gian nội thất rộng rãi và tiện nghi cao cấp

Nhờ trục cơ sở đạt mức 2.701 mm, cabin của Honda CR-V được tối ưu không gian đáng kể. Xe cung cấp hai dạng cấu hình chỗ ngồi: bản xăng trang bị 7 chỗ (dạng 5+2) và bản hybrid thuần túy cấu hình 5 chỗ ngồi.

Khu vực táp-lô mang đường nét thiết kế tối giản tương tự các mẫu xe Honda đời mới. Ghế lái bọc da hỗ trợ chỉnh điện 8 hướng kèm nhớ 2 vị trí, trong khi ghế hành khách phía trước chỉnh điện 4 hướng. Phía sau tay lái là cụm đồng hồ kỹ thuật số kích thước 10,2 inch trên các bản cao hoặc màn hình TFT 7 inch trên bản tiêu chuẩn.

Màn hình thông tin giải trí trung tâm kích thước 7 đến 9 inch hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto. Danh sách tiện ích trên các phiên bản cao cấp bao gồm dàn âm thanh vòm Bose 12 loa cao cấp, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, phanh tay điện tử kèm tính năng giữ phanh tự động và chìa khóa thẻ thông minh.

Hiệu năng vận hành và hệ truyền động hybrid e:HEV

Honda mang đến hai giải pháp động cơ đáp ứng các nhu cầu vận hành khác nhau:

Động cơ xăng 1.5L VTEC Turbo: Sản sinh công suất 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 240 Nm tại dải vòng tua 1.700 – 5.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT. Phiên bản G và L sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD), riêng bản L AWD trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Sản sinh công suất 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 240 Nm tại dải vòng tua 1.700 – 5.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT. Phiên bản G và L sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD), riêng bản L AWD trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Hệ truyền động hybrid 2.0L i-MMD: Động cơ xăng 2.0L nạp khí tự nhiên (146 mã lực, 183 Nm) hoạt động cùng mô-tơ điện công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Tổ hợp này cung cấp tổng công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm, truyền động qua hộp số e-CVT và dẫn động cầu trước FWD.

Đáng chú ý, phiên bản e:HEV RS sở hữu mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng chỉ 3,4 lít/100 km trong chu trình đô thị và 5,2 lít/100 km ở điều kiện hỗn hợp, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing

Tất cả phiên bản của Honda CR-V đều được trang bị gói an toàn chủ động Honda Sensing, gồm các tính năng: phanh tự động giảm thiểu va chạm (CMBS), đèn pha thích ứng tự động (AHB), hỗ trợ giữ làn đường (LKAS), cảnh báo chệch làn đường (RDM) và kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go.

Bên cạnh đó, xe còn được củng cố với 8 túi khí tiêu chuẩn, camera giám sát làn đường LaneWatch, hỗ trợ đổ đèo (HDC), cảm biến áp suất lốp, cảnh báo buồn ngủ và camera toàn cảnh 360 độ trên các bản cao cấp.

Đánh giá chung

Honda CR-V tiếp tục khẳng định vị thế một chiếc SUV gia đình chuẩn mực nhờ diện mạo nam tính, không gian cabin đa dụng cùng trải nghiệm lái ổn định. Tùy chọn động cơ e:HEV mang đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu và lực kéo tức thời mượt mà. Tuy nhiên, không gian hàng ghế thứ ba ở bản 7 chỗ vẫn chỉ đóng vai trò dự phòng cho người lớn, bản 5 chỗ hybrid lược bỏ lốp dự phòng và mức giá niêm yết tương đối cao so với mặt bằng phân khúc vẫn là các yếu tố người dùng cần cân nhắc.