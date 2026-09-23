Đánh giá Hyundai Accent 2026 phiên bản Đặc biệt: Lột xác thiết kế, rộng rãi vượt tầm phân khúc Hyundai Accent 2026 sở hữu kích thước vượt trội, động cơ SmartStream 1.5L bền bỉ và gói an toàn SmartSense tiên tiến, mang lại giá trị sử dụng tối ưu trong tầm giá.

Kể từ lần đầu tiên chào sân vào năm 1994, Hyundai Accent đã khẳng định vị thế vững chắc tại nhiều thị trường quốc tế. Tại Việt Nam, thế hệ thứ 5 ra mắt vào tháng 04/2018 và bản nâng cấp ra đời cuối năm 2020 đã liên tục tạo nên những cơn sốt doanh số. Bước sang thế hệ mới, mẫu sedan hạng B này tiếp tục được lắp ráp trong nước, mang đến sự thay đổi toàn diện từ nền tảng khung gầm, thiết kế ngoại quan cho đến hàm lượng công nghệ, trực tiếp cạnh tranh cùng Toyota Vios, Honda City, Mazda2, Mitsubishi Attrage hay Nissan Almera.

Xe được phân phối với 7 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm: đen, vàng cát, trắng, xanh dương, bạc, đỏ tươi và ghi vàng, mang đến nhiều sự lựa chọn phù hợp cho khách hàng cá nhân lẫn dịch vụ vận tải cao cấp.

Diện mạo tương lai và tối ưu không gian phân khúc B

Hyundai Accent thế hệ mới sở hữu bước nhảy vọt về kích thước khi đạt chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.485 mm. Đáng chú ý, trục cơ sở được nới rộng thêm 70 mm lên mức 2.670 mm, cùng khoảng sáng gầm xe 165 mm. Những thông số cơ học này biến Accent trở thành một trong những chiếc xe có không gian thuộc diện rộng rãi bậc nhất trong phân khúc sedan hạng B.

Ngôn ngữ tạo hình của mẫu xe chịu ảnh hưởng rõ nét từ phong cách thiết kế đương đại của Hyundai. Khu vực đầu xe gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ bằng dải đèn LED ban ngày trải dài liền mạch toàn bộ bề ngang nắp ca-pô. Trong khi đó, cụm đèn chiếu sáng full LED chính được hạ thấp, ăn nhập trực tiếp vào lưới tản nhiệt sơn tối màu.

Thân xe sở hữu nhiều đường gân dập nổi sắc nét, mui xe vuốt dốc nhẹ về sau theo phong cách fastback kết hợp cánh hướng gió tích hợp khéo léo. Mẫu xe trang bị tay nắm cửa mạ crom, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện có sấy và tích hợp đèn báo rẽ. Dàn chân nổi bật với bộ mâm hợp kim 16 inch 5 chấu lớn tạo hình khỏe khoắn trên các bản cao cấp.

Phần đuôi xe cũng được chăm chút với dải đèn hậu LED đồ họa chữ L ngược nằm ngang ôm trọn đuôi sau. Cản dưới tích hợp ốp giả ống xả mạ crom và bộ khuếch tán không khí thể thao, tăng thêm vẻ năng động cho tổng thể.

Khoang lái công nghệ hướng về người điều khiển

Bước vào khoang nội thất, Accent áp dụng triết lý thiết kế liền khối tương tự đàn anh Elantra. Khu vực táp-lô được bố trí theo phương ngang, mở rộng tầm quan sát và hướng mọi thao tác điều khiển tiện lợi về phía người lái.

Tâm điểm trung tâm là màn hình giải trí cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, đi kèm bản đồ định vị phát triển riêng cho điều kiện giao thông Việt Nam. Hệ thống âm thanh 6 loa mang đến chất lượng trải nghiệm vượt trội trên các phiên bản cao cấp.

Bên cạnh đó, xe sở hữu danh sách trang bị phong phú: điều hòa tự động có cửa gió riêng cho hàng ghế sau, sạc không dây chuẩn Qi, cổng sạc Type-C cho cả hai hàng ghế, tính năng khởi động xe từ xa, cốp sau đóng/mở điện thông minh và hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control. Đặc biệt, bản Đặc biệt còn được ưu ái trang bị tính năng thông gió làm mát cho hàng ghế trước.

Động cơ SmartStream 1.5L và vận hành kinh tế

Dưới nắp ca-pô, Hyundai Accent thế hệ mới chuyển sang sử dụng khối động cơ xăng SmartStream G 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số sàn 6 cấp (6MT) hoặc hộp số biến thiên vô cấp thông minh iVT do Hyundai phát triển.

Hệ thống lái trợ lực điện với tỷ số truyền biến thiên theo tốc độ kết hợp hệ thống treo trước McPherson và treo sau dạng thanh cân bằng giúp chiếc xe duy trì độ ổn định khi chuyển làn và vận hành linh hoạt trong đô thị. Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp chỉ dao động ở mức 5,76 – 5,89 lít/100 km tùy phiên bản, đáp ứng tốt tiêu chí tiết kiệm chi phí nhiên liệu hằng ngày.

Chuẩn mực an toàn hàng đầu với Hyundai SmartSense

Về phương diện bảo vệ, Accent trang bị đầy đủ các hệ thống an toàn cốt lõi: phanh chống bó cứng ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và hệ thống quản lý thân xe VSM, cùng trang bị tối đa 6 túi khí.

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense. Gói này tích hợp hàng loạt tính năng hỗ trợ tiên tiến gồm: cảnh báo và phòng tránh va chạm trước (FCA), cảnh báo và phòng ngừa va chạm điểm mù (BCA), hỗ trợ giữ làn đường (LFA & LKA), cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, đèn chiếu sáng tự động thông minh (AHB), cảnh báo mở cửa an toàn và cảnh báo người lái mất tập trung.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tham khảo

Dưới đây là mức giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính cho các phiên bản của dòng xe Hyundai Accent (chưa áp dụng các chương trình giảm giá tiền mặt hoặc ưu đãi tại đại lý với mức hỗ trợ tối đa lên đến 89 triệu đồng):

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu đồng) Hyundai Accent 1.5 MT 439 507 499 485 Hyundai Accent 1.5 AT 489 563 554 540 Hyundai Accent 1.5 Đặc biệt 529 608 598 584 Hyundai Accent 1.5 Cao cấp 569 653 642 628

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số 1.5 MT 1.5 AT 1.5 AT Cao cấp 1.5 AT Đặc biệt Kích thước D x R x C (mm) 4.535 x 1.765 x 1.485 4.535 x 1.765 x 1.485 4.535 x 1.765 x 1.485 4.535 x 1.765 x 1.485 Chiều dài cơ sở (mm) 2.670 2.670 2.670 2.670 Khoảng sáng gầm (mm) 165 165 165 165 Dung tích bình xăng (Lít) 45 45 45 45 Động cơ SmartStream G1.5 SmartStream G1.5 SmartStream G1.5 SmartStream G1.5 Công suất (mã lực @ vòng/phút) 115 @ 6.300 115 @ 6.300 115 @ 6.300 115 @ 6.300 Mô-men xoắn (Nm @ vòng/phút) 144 @ 4.500 144 @ 4.500 144 @ 4.500 144 @ 4.500 Hộp số Số sàn 6 cấp Vô cấp CVT Vô cấp CVT Vô cấp CVT Tiêu thụ hỗn hợp (lít/100 km) 5,89 5,79 5,76 5,81 Kích thước mâm 185/65 R15 185/65 R15 185/65 R15 205/55 R16 Hệ thống đèn trước/sau Halogen / Halogen Halogen / Halogen LED / LED LED / LED Chất liệu ghế ngồi Nỉ Nỉ Da Da (có làm mát) Gói an toàn SmartSense Không Không Không Có Số túi khí 2 2 4 6

Nhìn chung, với kiểu dáng hiện đại, không gian sử dụng được cải thiện rõ rệt cùng động cơ thế hệ mới và gói công nghệ bảo vệ chủ động phong phú, Hyundai Accent tiếp tục khẳng định vị thế một trong những mẫu xe kinh tế, đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu đi lại của khách hàng Việt.