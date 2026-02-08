Đánh giá Hyundai Custin: Thiết kế lai Crossover và không gian thương gia gia đình Hyundai Custin mang làn gió mới cho phân khúc MPV cỡ trung tại Việt Nam với không gian hàng ghế thương gia, hai tùy chọn động cơ tăng áp và mức giá niêm yết từ 820 triệu đồng.

Hyundai Custin là mẫu MPV cỡ trung đầu tiên của thương hiệu Hàn Quốc, được định vị nằm giữa Stargazer và Staria. Mẫu xe này được nghiên cứu và phát triển trên nền tảng khung gầm N3-Platform chung với Santa Fe và Tucson. Tại thị trường Việt Nam, Custin được lắp ráp nội địa và phân phối với 4 phiên bản, cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ trong cùng tầm giá như Toyota Innova Cross hay KIA Carnival.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Hyundai Custin

Xe cung cấp 6 tùy chọn màu ngoại thất bao gồm: Trắng, Đen, Bạc, Xanh lục bảo, Xanh bóng đêm và Xám kim loại. Dưới đây là bảng giá niêm yết và mức chi phí lăn bánh ước tính cho từng phiên bản:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu đồng) 1.5T-GDi Tiêu chuẩn 820 934 918 904 1.5T-GDi Đặc biệt 915 1.041 1.023 1.009 1.5T-GDi Cao cấp 950 1.080 1.061 1.047 2.0T-GDi Cao cấp 974 1.107 1.087 1.074

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý.

Thiết kế ngoại thất lai SUV phóng khoáng

Tên gọi Custin được ghép từ "Custom" và "Interior", phản ánh định hướng tối ưu không gian cho gia đình. Khung gầm N3 mang lại cho xe kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.950 x 1.850 x 1.725 mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 3.055 mm và khoảng sáng gầm 170 mm.

Diện mạo của Custin mang phong cách MPV lai Crossover với những đường nét cơ bắp. Phần đầu xe gây chú ý bởi lưới tản nhiệt lục giác kích thước lớn, tích hợp cụm đèn pha LED dạng "Parametric Hidden Lights".

Thân xe dập nổi các đường gân tạo cảm giác khỏe khoắn. Bộ mâm hợp kim kích thước 17 inch hoặc 18 inch (tùy phiên bản) phay bóng hai màu thể thao. Cửa xe sử dụng cơ cấu trượt tự động hai bên sườn, đi kèm đèn chiếu sáng bậc cửa giúp việc ra vào cabin thuận tiện trong không gian hẹp. Gương chiếu hậu đặt dời xuống thân xe giúp giảm điểm mù tại khu vực cột A.

Đuôi xe sở hữu dải đèn LED kéo dài ôm trọn cửa cốp. Thay vì sử dụng logo truyền thống, khu vực trung tâm cửa cốp được tạo điểm nhấn bằng dòng chữ "HYUNDAI" dàn ngang.

Nội thất cảm hứng phi thuyền và hàng ghế thương gia

Khoang táp-lô của Hyundai Custin thiết kế hướng về người lái với cảm hứng từ không gian phi thuyền. Trung tâm điều khiển là màn hình cảm ứng 10,4 inch đặt dọc, tích hợp bản đồ dẫn đường phát triển riêng cho thị trường Việt Nam và hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Vô-lăng bọc da tích hợp lẫy chuyển số, phía sau là bảng đồng hồ kỹ thuật số dạng LCD.

Điểm giá trị nhất trên khoang cabin nằm ở hàng ghế thứ 2 với cấu trúc 2 ghế độc lập kiểu thương gia (Captain). Hàng ghế này có khả năng ngả tối đa 135 độ, chỉnh điện 10 hướng, tích hợp tính năng làm mát, sưởi ấm, bàn làm việc và sạc không dây riêng biệt.

Không gian chứa đồ của Custin có dung tích 261 lít khi mở đủ 3 hàng ghế. Mức thể tích này nâng lên 707 lít khi gập hàng ghế thứ ba và đạt tối đa 1.223 lít khi gập phẳng cả hai hàng ghế sau. Các tiện nghi khác bao gồm: chìa khóa thông minh, khởi động từ xa, phanh tay điện tử, điều hòa tự động có cửa gió cho cả 3 hàng ghế, rèm che nắng hàng ghế sau và cửa sổ trời kép.

Động cơ tăng áp và trang bị an toàn SmartSense

Hyundai Custin phân phối tại Việt Nam sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD) kết hợp hộp số tự động 8 cấp, đi kèm hai tùy chọn động cơ Smartstream:

Động cơ 2.0L Turbo GDi: Công suất tối đa 236 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 353 Nm tại 1.500–4.000 vòng/phút. Xe có khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 8,2 giây.

Công suất tối đa 236 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 353 Nm tại 1.500–4.000 vòng/phút. Xe có khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 8,2 giây. Động cơ 1.5L Turbo GDi: Công suất tối đa 170 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 253 Nm tại 1.500–4.000 vòng/phút. Thời gian tăng tốc 0–100 km/h đạt 9,9 giây.

Về an toàn, các phiên bản cao cấp được trang bị gói hỗ trợ lái chủ động Hyundai SmartSense với các tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường (LFA), phòng tránh va chạm phía trước (FCA), cảnh báo điểm mù (BCA), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và đèn pha tự động. Xe trang bị sẵn 6 túi khí trên các bản cao cấp cùng hệ thống cảm biến áp suất lốp, cân bằng điện tử và camera 360 độ.

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản Hyundai Custin

Thông số 1.5T Tiêu chuẩn 1.5T Đặc biệt 2.0T Cao cấp Kích thước D x R x C (mm) 4.950 x 1.850 x 1.725 4.950 x 1.850 x 1.725 4.950 x 1.850 x 1.725 Chiều dài cơ sở (mm) 3.055 3.055 3.055 Khoảng sáng gầm (mm) 170 170 170 Động cơ Smartstream 1.5T Smartstream 1.5T Smartstream 2.0T Công suất (mã lực / rpm) 170 / 5.500 170 / 5.500 236 / 6.000 Mô-men xoắn (Nm / rpm) 253 / 1.500–4.000 253 / 1.500–4.000 353 / 1.500–4.000 Hộp số / Dẫn động 8AT / Cầu trước 8AT / Cầu trước 8AT / Cầu trước Tăng tốc 0–100 km/h (giây) 9,9 9,9 8,2 Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (lít/100 km) 6,91 7,13 8,49 Kích thước mâm 17 inch 18 inch 18 inch Số túi khí 4 6 6

Đánh giá tổng quan

Hyundai Custin là lựa chọn sáng giá đối với khách hàng mua xe gia đình cần không gian rộng rãi và sự tiện nghi vượt trội ở hàng ghế thứ hai. Động cơ tăng áp mạnh mẽ cùng giá bán cạnh tranh là những điểm cộng lớn. Tuy nhiên, gầm xe ở mức 170 mm và việc không có tùy chọn máy dầu có thể là điểm khiến một số người dùng cân nhắc so với các đối thủ cùng tầm giá.