Đánh giá Hyundai Elantra 2026: Giá lăn bánh và chi tiết 4 phiên bản từ 1.6 AT đến N Line Hyundai Elantra thế hệ thứ 7 sở hữu diện mạo Sensual Sportiness sắc nét, bổ sung bản N Line thể thao 204 mã lực cùng mức giá niêm yết từ 579 đến 769 triệu đồng.

Hyundai Elantra là dòng sedan hạng C quen thuộc, ra mắt thị trường quốc tế lần đầu vào năm 1990. Bước sang thế hệ thứ 7, mẫu xe này đánh dấu cuộc tái thiết kế toàn diện về cả nền tảng khung gầm lẫn phong cách thẩm mỹ. Tại thị trường Việt Nam, Elantra được lắp ráp trong nước với 4 phiên bản gồm 1.6 AT Tiêu chuẩn, 1.6 AT Đặc biệt, 2.0 AT Cao cấp và biến thể hiệu năng cao N Line, cung cấp 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất: Đen, Trắng, Bạc, Vàng cát, Xanh và Đỏ.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tháng 10/2026

Mức giá khởi điểm của mẫu sedan hạng C này tương đối hấp dẫn khi đặt cạnh các đối thủ cùng phân khúc như Mazda3, Toyota Corolla Altis hay Honda Civic. Dưới đây là bảng tổng hợp giá niêm yết và mức chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu đồng) Hyundai Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn 579 670 659 640 Hyundai Elantra 1.6 AT Đặc biệt 639 738 725 706 Hyundai Elantra 2.0 AT Cao cấp 699 805 791 772 Hyundai Elantra N Line 769 883 868 849

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại từ đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể.

Ngôn ngữ thiết kế Sensual Sportiness đậm chất coupe

Hyundai Elantra sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt đạt 4.675 x 1.825 x 1.440 mm, đi cùng chiều dài cơ sở 2.720 mm và khoảng sáng gầm 150 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, xe được mở rộng về chiều dài, chiều rộng lẫn trục cơ sở, đồng thời hạ thấp chiều cao 20 mm nhằm tạo trọng tâm bám đường tốt hơn.

Diện mạo tổng thể toát lên chất thể thao rõ rệt qua triết lý thiết kế Sensual Sportiness. Mặt ca-lăng đa giác kích thước lớn mang họa tiết tựa bề mặt cắt của đá quý. Cụm đèn chiếu sáng vuốt dài sang hai bên hông; phiên bản tiêu chuẩn sử dụng bóng bi-halogen trong khi các bản cao cấp sở hữu cụm đèn Projector LED. Cụm đèn định vị ban ngày dạng LED được ẩn khéo léo vào lưới tản nhiệt.

Thân xe tạo điểm nhấn bằng các đường dập nổi góc cạnh hình khối học chạy dọc cánh cửa. Tùy từng phiên bản, xe được trang bị bộ mâm hợp kim đa chấu hai tông màu với kích thước từ 15 đến 18 inch, đi kèm gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tích hợp đèn báo rẽ.

Phía sau xe mang phong cách fastback thời thượng với cánh lướt gió vuốt liền nắp cốp. Dải đèn hậu LED thanh mảnh nối liền hai bên tạo hình chữ H cách điệu, đồng nhất với bộ nhận diện của thương hiệu. Cản sau tích hợp cánh khuếch tán gió nhằm tối ưu hóa tính khí động học khi vận hành ở tốc độ cao.

Đặc biệt, bản Elantra N Line sở hữu gói trang bị ngoại thất riêng biệt gồm logo N Line gắn trên lưới tản nhiệt, ốp viền hốc gió cản trước, ốp gương chiếu hậu sơn đen bóng, cánh gió sau thể thao và hệ thống ống xả kép mạ crôm.

Khoang cabin kỹ thuật số hướng trọn về người lái

Bên trong cabin, lối bố trí tập trung tối đa vào vị trí người điều khiển với cấu trúc phân tầng rõ rệt. Cửa gió điều hòa được vuốt mỏng, nằm ẩn tinh tế sau ba thanh nẹp crôm chạy ngang bảng táp-lô. Khu vực hiển thị gồm màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch liền khối với bảng đồng hồ kỹ thuật số Digital 10,25 inch phía sau tay lái (trên các bản cao cấp), cho phép thay đổi giao diện linh hoạt theo các chế độ lái Drive Mode.

Vô-lăng bọc da 4 chấu tích hợp phím điều khiển chức năng và lẫy chuyển số thể thao. Toàn bộ ghế ngồi trên các bản cao cấp đều bọc da, trong đó ghế lái có tính năng chỉnh điện 10 hướng kết hợp sưởi và làm mát. Phiên bản thể thao N Line gây ấn tượng bởi tông màu đen kết hợp đường chỉ khâu tương phản màu đỏ, đi cùng cấu trúc ghế ôm sát cơ thể theo phong cách xe đua.

Hệ thống tiện nghi trên Elantra được hoàn thiện với chìa khóa thông minh Smartkey, tính năng khởi động từ xa, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động Auto Hold, sạc không dây chuẩn Qi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động 2 vùng độc lập có cửa gió hàng ghế sau và cốp sau mở điện rảnh tay.

Ba tùy chọn hệ truyền động linh hoạt

Hyundai mang đến 3 tùy chọn động cơ riêng biệt trên Elantra thế hệ mới, đáp ứng đa dạng nhu cầu vận hành thực tế:

Động cơ tăng áp Smartstream 1.6L T-GDi (bản N Line): Sản sinh công suất cực đại 204 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 264,8 Nm tại dải vòng tua 1.500–5.400 vòng/phút. Khối động cơ này kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT, cho phép xe tăng tốc 0–100 km/h trong 7,7 giây. Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình hỗn hợp đạt 5,83 lít/100 km.

Sản sinh công suất cực đại 204 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 264,8 Nm tại dải vòng tua 1.500–5.400 vòng/phút. Khối động cơ này kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT, cho phép xe tăng tốc 0–100 km/h trong 7,7 giây. Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình hỗn hợp đạt 5,83 lít/100 km. Động cơ xăng 2.0L MPI (bản 2.0 AT Cao cấp): Đạt công suất tối đa 159 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn 191,2 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp là 7,0 lít/100 km.

Đạt công suất tối đa 159 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn 191,2 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp là 7,0 lít/100 km. Động cơ xăng 1.6L MPI (bản 1.6 AT Tiêu chuẩn và Đặc biệt): Cung cấp công suất 127,5 mã lực tại 6.300 vòng/phút cùng mô-men xoắn 154,6 Nm tại 4.850 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp. Tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp ở mức 7,0 lít/100 km.

Tất cả các phiên bản đều sử dụng cấu hình dẫn động cầu trước FWD, hệ thống treo trước dạng độc lập MacPherson kết hợp treo sau dạng thanh cân bằng cùng hệ thống phanh đĩa trước/sau.

Hệ thống trang bị an toàn và hỗ trợ vận hành

Về phương diện an toàn chủ động và thụ động, xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát thân xe VSM, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến áp suất lốp, camera lùi và hệ thống cảnh báo bỏ quên hành khách ở hàng ghế sau.

Bên cạnh đó, các phiên bản từ 1.6 AT Đặc biệt trở lên được trang bị 6 túi khí, cảm biến lùi phía sau cùng hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control. Riêng bản N Line được bổ sung thêm móc cố định ghế trẻ em Isofix và hệ thống hỗ trợ đỗ xe PAS gồm 8 cảm biến trước/sau.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

Thông số kỹ thuật 1.6 AT Tiêu chuẩn 1.6 AT Đặc biệt 2.0 AT Cao cấp N Line Kích thước D x R x C (mm) 4.675 x 1.825 x 1.440 Chiều dài cơ sở (mm) 2.720 Khoảng sáng gầm (mm) 150 Trọng lượng không tải (kg) 1.230 1.300 1.330 1.400 Quy cách lốp, mâm 195/65 R15 205/65 R16 225/45 R17 235/40 R18 Dung tích xy-lanh (cc) 1.591 1.591 1.999 1.591 (Turbo) Công suất cực đại (hp/vòng/phút) 128 / 6.300 128 / 6.300 159 / 6.200 204 / 6.000 Mô-men xoắn (Nm/vòng/phút) 155 / 4.850 155 / 4.850 193 / 4.000 265 / 1.500–5.400 Hộp số 6 AT 6 AT 6 AT 7 DCT Hệ dẫn động Cầu trước (FWD) Tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp (lít/100 km) 7,0 7,0 7,0 5,83 Số túi khí 2 6 6 6 Phanh tay điện tử & Auto Hold Không Có Không Có Chất liệu bọc ghế Nỉ Da Da Da thể thao Đồng hồ thông tin lái Analog + TFT 4,2 inch TFT 10,25 inch TFT 10,25 inch TFT 10,25 inch

Đánh giá chung về Hyundai Elantra

Nhìn chung, Hyundai Elantra thế hệ mới tạo dấu ấn mạnh mẽ nhờ thiết kế phá cách, không gian cabin nhiều hàm lượng công nghệ cùng dải sản phẩm rộng phù hợp với nhiều nhóm người dùng. Đáng chú ý, bản N Line mang đến hiệu năng vận hành vượt trội trong tầm giá dưới 800 triệu đồng.

Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn tồn tại một số điểm trừ nhất định. Do đường dốc mái dạng coupe về đuôi, khoảng sáng trần xe ở hàng ghế sau có phần hạn chế với những người có chiều cao tốt. Phiên bản tiêu chuẩn vẫn cắt giảm túi khí và tính năng ga tự động, trong khi một số chi tiết nhựa cứng trên táp-lô vẫn chưa mang lại cảm giác thực sự cao cấp.