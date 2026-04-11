Đánh giá Hyundai Elantra 2026 tại Việt Nam: 4 phiên bản, giá niêm yết từ 579 đến 769 triệu đồng Hyundai Elantra thế hệ mới tại Việt Nam có 4 phiên bản, giá niêm yết 579–769 triệu đồng, động cơ 1.6L, 2.0L và 1.6L Turbo cho bản N Line công suất 204 mã lực.

Hyundai Elantra tại Việt Nam hiện có 4 phiên bản là 1.6 AT Tiêu chuẩn, 1.6 AT Đặc biệt, 2.0 AT Cao cấp và N Line, với giá niêm yết từ 579 đến 769 triệu đồng. Mẫu sedan hạng C này được ráp lắp trong nước, cạnh tranh với KIA K3, Mazda3, Toyota Corolla Altis và Honda Civic. Bản thể thao N Line là phiên bản mạnh nhất, dùng động cơ 1.6L Turbo công suất 204 mã lực.

Elantra ra mắt toàn cầu lần đầu năm 1990. Thế hệ thứ 7 hiện hành được giới thiệu tại Mỹ vào tháng 3/2020. Tại Việt Nam, bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ thứ 6 xuất hiện từ tháng 5/2019. Đến ngày 14/10/2022, thế hệ mới chính thức ra mắt với thiết kế, tiện nghi và vận hành được làm mới toàn diện.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Giá niêm yết của Elantra trải rộng từ 579 triệu đồng cho bản 1.6 AT Tiêu chuẩn đến 769 triệu đồng cho bản N Line. Xe có 6 tùy chọn màu ngoại thất gồm Đen, Trắng, Bạc, Vàng cát, Xanh và Đỏ.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tại tỉnh/thành khác (triệu đồng) Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn 579 670 659 640 Elantra 1.6 AT Đặc biệt 639 738 725 706 Elantra 2.0 AT Cao cấp 699 805 791 772 Elantra N Line 769 883 868 849

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực, trang bị từng xe.

Ngôn ngữ thiết kế “Sensual Sportiness” mang dáng dấp coupe

Elantra thế hệ mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.675 x 1.825 x 1.440 mm, chiều dài cơ sở 2.720 mm, khoảng sáng gầm 150 mm. So với bản cũ, xe tăng về chiều dài, chiều rộng và trục cơ sở.

Tổng thể xe mang phong cách thể thao hơn nhờ ngôn ngữ thiết kế “Sensual Sportiness”. Lưới tản nhiệt đa giác cỡ lớn có họa tiết bên trong tạo hình giống mặt cắt của đá quý. Đèn pha được làm mới hoàn toàn, vuốt sang hai bên và nối liền lưới tản nhiệt. Bản tiêu chuẩn dùng bóng Bi-halogen, các bản cao hơn dùng Projector LED. Đèn định vị ban ngày LED được tích hợp ẩn vào lưới tản nhiệt.

Thân xe nổi bật với những đường gân dập nổi sắc nhọn cùng mâm đa chấu hai tông màu. Kích thước mâm thay đổi theo phiên bản, từ 15 đến 18 inch. Gương chiếu hậu chỉnh và gập điện, tích hợp đèn báo rẽ.

Phần đuôi mềm mại hơn, gợi liên tưởng đến một chiếc coupe thể thao. Điểm thay đổi rõ nhất là cặp đèn hậu được làm lại hoàn toàn, thanh mảnh và nối liền nhau bằng dải LED mảnh tạo thành hình chữ H. Cản sau có các cánh khuếch tán gió, vừa tăng thẩm mỹ vừa hỗ trợ khí động học. Dòng chữ ELANTRA mạ crôm đặt ở chính giữa.

Riêng bản N Line có bộ bodykit riêng với điểm nhấn ở lưới tản nhiệt gắn logo “N Line”, ốp trang trí viền hốc hút gió, gương chiếu hậu màu đen, cánh lướt gió sau và chụp ống xả mạ crôm.

Cabin rộng hơn, màn hình liền khối trước người lái

Khoang cabin của Elantra thế hệ thứ 7 rộng rãi hơn nhờ gia tăng kích thước, đồng thời hiện đại hơn so với đời trước. Cửa gió điều hòa được làm lại theo hướng thanh mảnh, ẩn vào ba đường crôm chạy ngang bảng táp-lô.

Ở các bản cao hơn, màn hình giải trí cảm ứng 10,25 inch được nối liền với màn hình kỹ thuật số 10,25 inch sau vô-lăng. Thiết kế này vốn phổ biến trên nhiều mẫu xe sang, giúp tối ưu khả năng quan sát cho người lái. Màn hình sau vô-lăng còn hiển thị giao diện theo chế độ lái hoặc theo sở thích chủ xe.

Vô-lăng bọc da, chỉnh 4 hướng, tích hợp phím chức năng và có lẫy số. Ghế bọc da, có chức năng sưởi và làm mát, riêng ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Hàng ghế sau rộng hơn nhờ kích thước tăng, có cửa gió điều hòa riêng. Theo bảng thông số, bản 1.6 AT Tiêu chuẩn vẫn dùng ghế nỉ, đồng hồ analog kết hợp màn hình TFT 4,2 inch và 4 loa, trong khi các bản còn lại có 6 loa.

Danh sách tiện nghi còn có phanh tay điện tử, giữ phanh tự động (Auto hold), chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm kết hợp khởi động từ xa, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, sạc không dây chuẩn Qi, cốp điều khiển từ xa thông minh, Cruise Control, cảm biến đèn và gạt mưa tự động, kính lái chống sương mù tự động và điều hòa tự động hai vùng độc lập.

Bản N Line có nhận diện riêng với nội thất đen chỉ đỏ và logo N Line ở nhiều vị trí. Ghế ngồi lấy cảm hứng từ xe đua, ôm người hơn.

Ba tùy chọn động cơ, từ 1.6L hút khí tự nhiên đến 1.6L Turbo

Elantra có 3 tùy chọn động cơ, cùng dẫn động cầu trước và dung tích bình nhiên liệu 47 lít: