Đánh giá Hyundai Santa Fe 2026: Lột xác thiết kế hình khối và nâng tầm công nghệ vận hành Hyundai Santa Fe 2026 bước sang thế hệ thứ 5 với kiểu dáng khối hộp việt dã, nội thất 6 hoặc 7 chỗ cao cấp cùng các tùy chọn động cơ xăng và hybrid mạnh mẽ.

Hyundai Santa Fe là dòng SUV cỡ D xây dựng trên nền tảng khung gầm của Hyundai Sonata, xuất hiện lần đầu vào năm 2001 và nhanh chóng gặt hái thành công tại nhiều thị trường quốc tế. Bước sang thế hệ thứ 5, mẫu xe này được giới thiệu tại thị trường Việt Nam thông qua liên doanh sản xuất tại Ninh Bình, mang đến sự thay đổi toàn diện từ cấu trúc khung gầm, ngôn ngữ tạo hình cho đến cấu hình vận hành.

Thiết kế ngoại thất hình khối bề thế

Khác biệt hoàn toàn so với những đường nét uốn lượn ở đời tiền nhiệm, Hyundai Santa Fe 2026 chuyển dịch sang phong cách hình khối vuông vức (boxy). Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.830 x 1.900 x 1.720 mm, dài hơn 45 mm và cao hơn 50 mm so với thế hệ trước. Chiều dài cơ sở đạt 2.815 mm, tăng thêm 50 mm giúp cải thiện đáng kể tỷ lệ cân đối cũng như độ thoáng cho không gian bên trong.

Khu vực đầu xe gây ấn tượng với họa tiết chữ "H" tích hợp liền mạch vào cụm đèn định vị LED ban ngày và cản trước. Lưới tản nhiệt cùng các hốc hút gió tạo hình chữ nhật mở rộng, tích hợp cửa lấy gió chủ động có khả năng tự động đóng mở để tối ưu khí động học và hỗ trợ tản nhiệt. Nhờ giải pháp này, hệ số cản gió của mẫu SUV cỡ D đạt mức 0,298 Cd. Ở thân xe, các tùy chọn mâm hợp kim dao động từ 18 inch, 20 inch cho đến 21 inch trên bản Calligraphy – thông số kích thước vành lớn bậc nhất phân khúc. Đáng chú ý, toàn bộ các cửa sổ đều được trang bị kính cách âm hai lớp.

Không gian nội thất kỹ thuật số và tùy chọn ghế thương gia

Bên trong cabin, triết lý tạo hình vuông vức tiếp tục được thể hiện rõ ràng trên bảng táp-lô bố trí theo phương ngang. Khu vực điều khiển trung tâm được số hóa với cụm màn hình cong kép gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh cùng hệ thống bản đồ dẫn đường phát triển riêng cho Việt Nam.

Vô-lăng bọc da kiểu mới tích hợp lẫy chuyển số thể thao, trong khi cần số truyền thống được chuyển thành dạng xoay đặt phía sau vô-lăng. Santa Fe thế hệ thứ 5 mang đến hai cách bố trí hàng ghế: cấu hình 7 chỗ tiêu chuẩn và cấu hình 6 chỗ độc bản trong phân khúc. Phiên bản 6 chỗ sở hữu hàng ghế thứ hai dạng thương gia độc lập, chỉnh điện tiện nghi. Danh sách tiện ích đáng chú ý còn có hệ thống âm thanh 12 loa Bose, điều hòa tự động ba vùng độc lập, sạc không dây, gương chiếu hậu kỹ thuật số trong xe và cửa sổ trời độc lập.

Khả năng vận hành và hệ truyền động hoàn toàn mới

Bước sang thế hệ này, Hyundai đã loại bỏ hoàn toàn các cấu hình máy dầu diesel để chuyển đổi sang hệ truyền động thuần xăng và xăng lai điện hybrid:

Động cơ xăng Smartstream G2.5: Dung tích 2.497 cc hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 194 mã lực tại 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 246 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 8 cấp (8 AT).

Dung tích 2.497 cc hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 194 mã lực tại 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 246 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 8 cấp (8 AT). Động cơ xăng tăng áp Smartstream G2.5 Turbo: Dung tích 2.497 cc, cho công suất tối đa 281 mã lực tại 5.800 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 422 Nm trong dải tua 1.700–4.500 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép ướt 8 cấp (8 DCT) và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD.

Dung tích 2.497 cc, cho công suất tối đa 281 mã lực tại 5.800 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 422 Nm trong dải tua 1.700–4.500 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép ướt 8 cấp (8 DCT) và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD. Hệ truyền động Hybrid: Kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp 1.6 Turbo công suất 180 mã lực và một mô-tơ điện công suất 60 mã lực, đem lại tổng công suất phối hợp 235 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 367 Nm.

Bên cạnh hệ thống treo trước MacPherson và treo sau liên kết đa điểm được tinh chỉnh vật liệu để giảm thiểu rung lắc, xe còn tích hợp hệ thống phanh đĩa bốn bánh cùng nhiều chế độ lái địa hình chuyên dụng.

Hệ thống an toàn chủ động Hyundai Smart Sense

Về mặt an toàn, xe được trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí cùng gói công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS), bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng Stop & Go, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo và phòng tránh va chạm phía trước, giám sát điểm mù hiển thị hình ảnh trên đồng hồ kỹ thuật số, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hệ thống đèn pha thích ứng tự động.

Bảng thông số kỹ thuật các phiên bản Hyundai Santa Fe 2026

Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật chi tiết giữa các phiên bản xe đang được phân phối:

Thông số Exclusive Prestige Calligraphy Calligraphy Turbo Kích thước D x R x C (mm) 4.830 x 1.900 x 1.720 4.830 x 1.900 x 1.720 4.830 x 1.900 x 1.720 4.830 x 1.900 x 1.720 Chiều dài cơ sở (mm) 2.815 2.815 2.815 2.815 Khoảng sáng gầm (mm) 177 177 177 177 Động cơ Smartstream G2.5 Smartstream G2.5 Smartstream G2.5 Smartstream G2.5 Turbo Công suất (mã lực) 194 194 194 281 Mô-men xoắn (Nm) 246 246 246 422 Hộp số 8 AT 8 AT 8 AT 8 DCT Hệ dẫn động FWD AWD AWD AWD Kích thước mâm 18 inch 20 inch 21 inch 21 inch Số chỗ ngồi 7 chỗ 7 chỗ 6 hoặc 7 chỗ 7 chỗ

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh tham khảo

Hyundai Santa Fe thế hệ mới cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe như Toyota Fortuner, Ford Everest, Mazda CX-8 hay Honda CR-V. Mức giá bán niêm yết và giá lăn bánh tạm tính của từng phiên bản được thống kê cụ thể như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) Lăn bánh Hà Nội (tỷ đồng) Lăn bánh TP.HCM (tỷ đồng) Lăn bánh tỉnh khác (tỷ đồng) Santa Fe Exclusive 1,069 1,220 1,198 1,179 Santa Fe Prestige 1,265 1,439 1,414 1,395 Santa Fe Calligraphy (6 chỗ) 1,315 1,495 1,469 1,450 Santa Fe Calligraphy (7 chỗ) 1,315 1,495 1,469 1,450 Santa Fe Calligraphy Turbo 1,365 1,551 1,524 1,505 Santa Fe Hybrid 1,369 1,555 1,528 1,509

Nhìn chung, với sự thay đổi toàn diện từ nền tảng thiết kế hình khối việt dã cho đến hệ thống trang bị tiện nghi và động cơ mới, Hyundai Santa Fe 2026 tiếp tục là một lựa chọn SUV 7 chỗ đa dụng và giàu công nghệ bậc nhất trong phân khúc tầm trung tại Việt Nam.