Đánh giá Hyundai Santa Fe Calligraphy 2026: Đột phá ngoại hình kèm ưu đãi 220 triệu đồng Hyundai Santa Fe 2026 thế hệ mới thay đổi toàn diện với phom dáng khối hộp, loại bỏ động cơ dầu, bổ sung máy xăng tăng áp và áp dụng mức ưu đãi 220 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe 2026 thế hệ thứ 5 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ với diện mạo hình hộp vuông vức, khoang cabin ngập tràn công nghệ cùng sự thay đổi hoàn toàn ở hệ truyền động khi loại bỏ phiên bản máy dầu. Tại thị trường Việt Nam, mẫu SUV hạng D này được lắp ráp bởi liên doanh Hyundai Thành Công tại nhà máy Ninh Bình với 5 phiên bản, 7 tùy chọn màu sơn ngoại thất và đang được triển khai chương trình ưu đãi giá trị lên tới 220 triệu đồng trong tháng 10/2026.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh Hyundai Santa Fe tháng 10/2026

Mẫu SUV của thương hiệu Hàn Quốc cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ trong phân khúc như Toyota Fortuner, Ford Everest, Mazda CX-8, Honda CR-V và Mitsubishi Pajero Sport. Mức giá lăn bánh thực tế thay đổi linh hoạt theo từng địa phương đăng ký và chính sách bán hàng.

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) Lăn bánh Hà Nội (tỷ đồng) Lăn bánh TP.HCM (tỷ đồng) Lăn bánh tỉnh/TP khác (tỷ đồng) Exclusive 1,069 1,220 1,198 1,179 Prestige 1,265 1,439 1,414 1,395 Calligraphy (6 chỗ) 1,315 1,495 1,469 1,450 Calligraphy (7 chỗ) 1,315 1,495 1,469 1,450 Calligraphy Turbo 1,365 1,551 1,524 1,505 Hybrid 1,369 1,555 1,528 1,509

*Lưu ý: Bảng giá lăn bánh mang tính tham khảo, chưa bao gồm các ưu đãi riêng tại đại lý và có thể điều chỉnh theo khu vực thực tế.

Thiết kế ngoại thất hình khối phá cách

Bước sang thế hệ hoàn toàn mới, Hyundai Santa Fe 2026 từ bỏ những đường cong bo tròn truyền thống để khoác lên phong cách hình hộp (boxy) hầm hố. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của xe đạt 4.830 x 1.900 x 1.720 mm, chiều dài tăng thêm 45 mm, chiều cao tăng 50 mm và trục cơ sở nới rộng thêm 50 mm lên mức 2.815 mm. Nhờ đó, tổng thể xe trở nên bệ vệ và trường dáng hơn rõ rệt.

Khu vực đầu xe gây ấn tượng với họa tiết chữ "H" tích hợp trên dải đèn chiếu sáng ban ngày LED và cản trước. Lưới tản nhiệt cùng các hốc gió thiết kế vuông vức, trang bị van đóng/mở chủ động thông minh giúp tối ưu luồng khí làm mát và hạ hệ số cản gió xuống mức 0,298 Cd.

Nhìn từ thân xe, vòm bánh vuông góc kết hợp cùng các tùy chọn mâm kích thước 18 inch, 20 inch và lớn nhất là 21 inch trên phiên bản Calligraphy. Xe được trang bị kính 2 lớp cách âm hỗ trợ triệt tiêu tiếng ồn môi trường. Thiết kế phần đuôi xe mở rộng với cụm đèn hậu chữ "H" đặt thấp tạo nên nét nhận diện độc đáo dù vẫn nhận về những luồng ý kiến đa chiều từ người dùng.

Không gian nội thất tối giản và tiện nghi

Khoang lái của Hyundai Santa Fe 2026 thừa hưởng ngôn ngữ phẳng và vuông vức từ ngoại thất. Điểm nhấn trung tâm là cụm màn hình cong liền khối gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm cùng kích thước 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống điều hòa được bố trí bảng điều khiển cảm ứng riêng biệt phía dưới.

Cần số truyền thống chuyển sang dạng xoay tích hợp sau vô-lăng, tối ưu hóa không gian cho bệ điều khiển trung tâm với hệ thống sạc không dây kép. Lần đầu tiên, mẫu xe cung cấp tùy chọn cấu hình 6 chỗ ngồi với hàng ghế thương gia độc lập bên cạnh cấu hình 7 chỗ quen thuộc. Ghế bọc da cao cấp (hoặc da Nappa trên bản cao), có tính năng chỉnh điện, sưởi ấm, làm mát và nhớ vị trí ghế lái.

Hệ thống tiện nghi trên xe bao gồm dàn âm thanh 12 loa Bose cao cấp, cửa sổ trời toàn cảnh độc lập, gương chiếu hậu kỹ thuật số trong cabin, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, phanh tay điện tử kèm giữ phanh tự động và màn hình hiển thị kính lái HUD.

Hệ truyền động xăng Smartstream mạnh mẽ

Ở thế hệ mới, mẫu xe hoàn toàn dừng cung cấp cấu hình máy dầu, chuyển trọng tâm sang các biến thể động cơ xăng Smartstream và Hybrid thân thiện với môi trường:

Động cơ xăng 2.5 Smartstream Theta III: Cho công suất tối đa 194 mã lực tại 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 246 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước FWD hoặc 4 bánh toàn thời gian AWD.

Cho công suất tối đa 194 mã lực tại 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 246 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước FWD hoặc 4 bánh toàn thời gian AWD. Động cơ xăng tăng áp 2.5 Turbo: Đạt công suất 281 mã lực tại 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 422 Nm tại dải vòng tua 1.700–4.500 vòng/phút, đi cùng hộp số ly hợp kép ướt 8 cấp (8DCT) và dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.

Đạt công suất 281 mã lực tại 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 422 Nm tại dải vòng tua 1.700–4.500 vòng/phút, đi cùng hộp số ly hợp kép ướt 8 cấp (8DCT) và dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Động cơ Hybrid 1.6 Turbo: Kết hợp máy xăng tăng áp 1.6L công suất 180 mã lực và mô-tơ điện 60 mã lực, sản sinh tổng công suất 235 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 367 Nm.

Bảng thông số kỹ thuật các phiên bản chính

Thông số kỹ thuật Exclusive Prestige Calligraphy Calligraphy Turbo Kích thước D x R x C (mm) 4.830 x 1.900 x 1.720 4.830 x 1.900 x 1.720 4.830 x 1.900 x 1.720 4.830 x 1.900 x 1.720 Chiều dài cơ sở (mm) 2.815 2.815 2.815 2.815 Khoảng sáng gầm (mm) 177 177 177 177 Kích thước mâm lốp 235/60 R18 255/45 R20 245/45 R21 245/45 R21 Dung tích bình xăng (lít) 67 67 67 67 Động cơ Smartstream G2.5 Smartstream G2.5 Smartstream G2.5 Smartstream G2.5 Turbo Công suất (mã lực / vòng/phút) 194 / 6.100 194 / 6.100 194 / 6.100 281 / 5.800 Mô-men xoắn (Nm / vòng/phút) 246 / 4.000 246 / 4.000 246 / 4.000 422 / 1.700–4.500 Hộp số 8 AT 8 AT 8 AT 8 DCT Hệ dẫn động FWD AWD AWD AWD Tiêu hao hỗn hợp (lít/100 km) 8,31 8,75 9,57 9,57

Trang bị an toàn chủ động Hyundai Smart Sense

Hệ thống an toàn là điểm cộng lớn trên mẫu SUV hạng D này khi được trang bị gói công nghệ ADAS cao cấp gồm: cảnh báo và phòng tránh va chạm phía trước (FCA), hỗ trợ giữ làn và duy trì làn đường (LFA & LKA), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM), giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù (BCA), cùng cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCCA).

Bên cạnh đó, xe sở hữu các tính năng tiêu chuẩn bảo vệ hành khách như hệ thống 6 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và kiểm soát đổ đèo DBC.

Tổng kết

All New Hyundai Santa Fe 2026 tạo nên sự bứt phá với phong cách thiết kế ngoại hình khối hộp khác biệt, không gian cabin rộng rãi chuẩn thương gia và hàm lượng công nghệ an toàn dẫn đầu phân khúc. Dù việc khai tử động cơ dầu có thể khiến nhóm khách hàng ưu tiên tính tiết kiệm nhiên liệu đắn đo, sự bổ sung của bản máy xăng tăng áp 281 mã lực cùng gói ưu đãi lên đến 220 triệu đồng vẫn tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể cho mẫu xe này.