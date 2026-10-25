Đánh giá Hyundai Tucson 2026 1.6 Turbo và N Line: Thiết kế thể thao, ưu đãi 79 triệu đồng Hyundai Tucson 2026 gây ấn tượng với ngôn ngữ Sensuous Sportiness, bổ sung bản N Line đậm chất thể thao cùng gói công nghệ an toàn SmartSense hàng đầu phân khúc.

Hyundai Tucson 2026 thuộc thế hệ thứ 4 của mẫu crossover cỡ C đến từ Hàn Quốc, tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe được lắp ráp trong nước với 4 phiên bản chính cùng sự xuất hiện của biến thể thể thao N Line, mang đến sự lựa chọn đa dạng cho nhóm khách hàng tìm kiếm sự phá cách và tiện nghi công nghệ cao.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Hyundai Tucson

Hiện tại, Hyundai Tucson đang được áp dụng chương trình ưu đãi giá trị lên tới 79 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Dưới đây là bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính tại một số khu vực trọng điểm:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/TP khác (triệu đồng) 2.0 Xăng Tiêu chuẩn 769 877 862 848 2.0 Xăng Đặc biệt 859 978 961 947 2.0 Dầu Đặc biệt 989 1.123 1.104 1.090 1.6 Turbo HTRAC 979 1.112 1.093 1.079 N Line 989 1.123 1.104 1.090

Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm giao dịch.

Ngôn ngữ Sensuous Sportiness và nét cá tính của biến thể N Line

Hyundai Tucson 2026 sở hữu thông số kích thước dài x rộng x cao lần lượt đạt 4.640 x 1.865 x 1.665 mm, cùng trục cơ sở dài 2.755 mm và khoảng sáng gầm xe 181 mm. Diện mạo tổng thể lột xác hoàn toàn với các mảng khối cắt xẻ sắc nét, mang đậm phong cách tương lai.

Phần đầu xe gây ấn tượng mạnh với lưới tản nhiệt tạo hình tham số tam giác độc đáo. Hệ thống đèn định vị ban ngày LED Parametric Jewel Hidden Lights được tích hợp ẩn tinh tế vào mặt ca-lăng, chỉ phát sáng khi động cơ khởi động. Cụm đèn chiếu sáng full-LED đặt thấp bên dưới giúp mở rộng tầm quan sát ban đêm.

Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi sắc sảo và bộ mâm hợp kim kích thước từ 17 đến 19 inch đa chấu tạo hình cánh quạt. Đuôi xe hoàn thiện thiết kế với cụm đèn hậu LED đồ họa móng vuốt nối liền dải LED mảnh ngang cửa cốp. Cần gạt mưa phía sau được giấu khéo léo dưới cánh gió nóc nhằm tăng tính khí động học và độ thẩm mỹ.

Riêng phiên bản Tucson N Line được cá nhân hóa bằng bộ cản trước sau hầm hố hơn, lưới tản nhiệt đính logo N Line, mâm hợp kim 19 inch họa tiết độc quyền và cánh lướt gió đuôi xe mang cảm hứng xe đua thể thao.

Không gian cabin số hóa và tiện nghi cao cấp

Bước vào khoang lái, Hyundai Tucson thể hiện phong cách tối giản nhưng ngập tràn công nghệ. Bảng táp-lô mở rộng tạo cảm giác thoáng đãng, nổi bật là cụm màn hình kép 12,3 inch gồm đồng hồ hiển thị kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Xe được trang bị hệ thống âm thanh Bose 8 loa cao cấp, điều hòa tự động 2 vùng độc lập kết hợp cửa gió khuếch tán đa chiều, hệ thống đèn viền nội thất Ambient Light 64 màu và cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Ghế ngồi bọc da cao cấp, trong đó ghế lái chỉnh điện 10 hướng có nhớ vị trí, tích hợp tính năng sưởi ấm và thông gió.

Trên phiên bản N Line, khoang lái tăng thêm chất thể thao nhờ ghế da phối nỉ thêu chỉ đỏ tương phản, logo N dập chìm trên lưng ghế cùng bộ pedal bọc kim loại sang trọng.

Hệ truyền động Smartstream và trải nghiệm lái linh hoạt

Hyundai Tucson 2026 cung cấp cho người dùng Việt Nam 3 cấu hình động cơ Smartstream được tinh chỉnh tối ưu:

Động cơ xăng Smartstream G2.0: Công suất tối đa 156 mã lực tại 6.200 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 192 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước FWD.

Công suất tối đa 156 mã lực tại 6.200 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 192 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước FWD. Động cơ dầu Smartstream D2.0: Công suất tối đa 186 mã lực tại 4.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 416 Nm tại dải tua 2.000 - 2.750 vòng/phút, đi cùng hộp số tự động 8 cấp mượt mà.

Công suất tối đa 186 mã lực tại 4.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 416 Nm tại dải tua 2.000 - 2.750 vòng/phút, đi cùng hộp số tự động 8 cấp mượt mà. Động cơ xăng tăng áp Smartstream 1.6 T-GDI: Công suất tối đa 180 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 265 Nm tại 1.500 - 4.500 vòng/phút, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC.

Nền tảng khung gầm thế hệ mới gia tăng tỷ lệ thép cường độ cao, giúp xe tăng độ cứng vững xoắn, triệt tiêu tiếng ồn rung giật (NVH) hiệu quả và mang lại cảm giác đầm chắc khi vận hành ở dải tốc độ cao.

Công nghệ an toàn chủ động SmartSense vượt trội

Về mặt an toàn, Hyundai Tucson 2026 được trang bị gói hỗ trợ lái chủ động Hyundai SmartSense với các tính năng tiên tiến: hỗ trợ giữ làn đường (LFA), phòng tránh va chạm phía trước (FCA), giám sát điểm mù hiển thị trên bảng đồng hồ (BVM), cảnh báo điểm mù (BCA) và kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go.

Đáng chú ý, hệ thống phòng chống va chạm khi lùi/đỗ PCA (Reverse Parking Collision Avoidance Assist) lần đầu xuất hiện trên Tucson, đưa mẫu xe này trở thành một trong những cái tên sở hữu trang bị hỗ trợ lùi xe thông minh hàng đầu phân khúc SUV cỡ C. Bên cạnh đó, xe vẫn duy trì 6 túi khí, cảm biến áp suất lốp, camera 360 độ và hệ thống cân bằng điện tử ESC.

Tổng kết thông số kỹ thuật các phiên bản

Thông số 2.0 Xăng Tiêu chuẩn 2.0 Xăng Đặc biệt 2.0 Dầu Đặc biệt 1.6 Turbo HTRAC Kích thước D x R x C (mm) 4.640 x 1.865 x 1.665 4.640 x 1.865 x 1.665 4.640 x 1.865 x 1.665 4.640 x 1.865 x 1.665 Chiều dài cơ sở (mm) 2.755 2.755 2.755 2.755 Động cơ Smartstream G2.0 Smartstream G2.0 Smartstream D2.0 Smartstream 1.6 T-GDI Công suất cực đại (mã lực) 156 156 186 180 Mô-men xoắn cực đại (Nm) 192 192 416 265 Hộp số 6 AT 6 AT 8 AT 7 DCT Hệ dẫn động FWD FWD FWD AWD (HTRAC) Mức tiêu hao hỗn hợp (lít/100 km) 7,64 7,90 6,16 7,15

Nhìn chung, với thiết kế hiện đại, tùy chọn truyền động phong phú cùng gói an toàn SmartSense toàn diện, Hyundai Tucson 2026 tiếp tục duy trì sức cạnh tranh mạnh mẽ trước các đối thủ lớn trong phân khúc CUV 5 chỗ tại Việt Nam.