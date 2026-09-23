Đánh giá Hyundai Tucson 2026: Thiết kế Sensuous Sportiness, giá khởi điểm 769 triệu đồng Hyundai Tucson 2026 tạo dấu ấn với ngôn ngữ Sensuous Sportiness sắc sảo, thêm bản N Line thể thao cùng gói SmartSense bảo vệ tối ưu trong phân khúc CUV cỡ C.

Hyundai Tucson là một trong những mẫu crossover cỡ C ghi dấu ấn đậm nét tại thị trường Việt Nam kể từ khi ra mắt toàn cầu lần đầu vào năm 2004. Bước sang thế hệ thứ tư, mẫu xe tiếp tục củng cố vị thế nhờ cuộc cách mạng toàn diện về ngôn ngữ thiết kế, nền tảng khung gầm và hàm lượng công nghệ hiện đại. Sự xuất hiện của phiên bản thể thao N Line cùng các gói ưu đãi giá trị lên tới 85 triệu đồng giúp Tucson gia tăng đáng kể sức ép cạnh tranh trước các đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5 hay Honda CR-V.

Ngoại thất Sensuous Sportiness và dấu ấn thể thao N Line

Ở thế hệ thứ tư, Hyundai Tucson sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.640 x 1.865 x 1.665 mm (chiều cao cấu hình tiêu chuẩn đạt 1.665 mm, mở rộng lên 1.695 mm ở một số phiên bản), cùng chiều dài cơ sở 2.755 mm và khoảng sáng gầm xe 181 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, chiều dài cơ sở đã kéo dài thêm 85 mm, mang lại dáng vẻ bề thế cùng tỷ lệ thân xe cân đối hơn hẳn.

Diện mạo xe áp dụng triệt để ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness với lưới tản nhiệt họa tiết hình học sắc sảo. Cụm đèn ban ngày LED Parametric Jewel Hidden Lights tích hợp ẩn vào lưới tản nhiệt và chỉ phát sáng khi nổ máy, tạo nên nhận diện thị giác độc bản vào ban đêm. Thân xe dập nổi các đường gân đa giác cơ bắp, kết hợp bộ mâm hợp kim kích thước từ 17 đến 19 inch có tạo hình cánh quạt sắc nét.

Đặc biệt, phiên bản N Line mang phong cách thể thao rõ nét với cản trước và cản sau tinh chỉnh hầm hố, huy hiệu N Line xuất hiện trên mặt ca-lăng, bộ mâm 19 inch độc quyền cùng cánh gió sau tối ưu khí động học lấy cảm hứng từ xe đua hiệu năng cao.

Không gian nội thất số hóa và giàu tiện nghi

Khoang lái của Hyundai Tucson mở ra trải nghiệm số hóa toàn diện với lối bố trí tối giản nhưng đầy tính công nghệ. Vô-lăng bọc da 3 chấu mang biểu tượng mã morse độc đáo, phía sau là cụm màn hình thông tin kỹ thuật số 12,3 inch nối liền màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch sắc nét. Hệ thống hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto mượt mà.

Bảng điều khiển trung tâm trải dọc tinh tế, hạn chế tối đa các phím vật lý cơ học. Tucson được trang bị hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập kết hợp công nghệ gió đa chiều lọc không khí độc hại. Những trang bị cao cấp khác bao gồm: dàn âm thanh 8 loa Bose chất lượng cao, sưởi và làm mát hàng ghế trước, cần số dạng nút bấm điện tử, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử với tính năng Auto Hold, đèn viền nội thất 64 màu và cửa sổ trời toàn cảnh.

Trên bản Tucson N Line, khoang cabin nhấn mạnh vẻ thể thao qua bộ ghế bọc da kết hợp sợi dệt cao cấp, thêu chỉ đỏ tương phản, tựa lưng khắc logo N Line và bàn đạp bọc kim loại sang trọng. Xe còn sở hữu hệ thống bản đồ định vị phát triển riêng cho địa hình Việt Nam, hỗ trợ hoạt động ngoại tuyến độc lập qua vệ tinh GPS.

Tùy chọn vận hành đa dạng với động cơ Smartstream

Hyundai Tucson mang đến 3 cấu hình vận hành Smartstream tối ưu hiệu suất đốt cháy và giảm thiểu khí thải:

Động cơ Smartstream 1.6L T-GDi: Công suất tối đa 180 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 265 Nm tại 1.500 - 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT và hệ dẫn động bốn bánh HTRAC.

Công suất tối đa 180 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 265 Nm tại 1.500 - 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT và hệ dẫn động bốn bánh HTRAC. Động cơ Smartstream Diesel D2.0: Công suất cực đại 186 mã lực tại 4.000 vòng/phút cùng mô-men xoắn mạnh mẽ 416 Nm tại 2.000 - 2.750 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 8 cấp mượt mà, mức tiêu thụ đường hỗn hợp chỉ 6,16 lít/100 km.

Công suất cực đại 186 mã lực tại 4.000 vòng/phút cùng mô-men xoắn mạnh mẽ 416 Nm tại 2.000 - 2.750 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 8 cấp mượt mà, mức tiêu thụ đường hỗn hợp chỉ 6,16 lít/100 km. Động cơ xăng Smartstream G2.0: Sản sinh công suất 156 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn 192 Nm, truyền động qua hộp số tự động 6 cấp đến hệ dẫn động cầu trước FWD.

Nền tảng khung gầm hoàn toàn mới giúp xe kiểm soát rung chấn và triệt tiêu tiếng ồn từ mặt đường tốt hơn, đem lại sự đầm chắc, yên tĩnh cho toàn bộ hành khách khi di chuyển ở dải tốc độ cao.

Gói công nghệ an toàn SmartSense chủ động

Hệ thống an toàn chủ động Hyundai SmartSense là điểm tựa vận hành đáng giá trên Tucson mới. Gói trang bị này bao gồm: hỗ trợ giữ làn đường (LFA), hệ thống cảnh báo và phòng tránh va chạm điểm mù (BVM & BCA), phòng tránh va chạm phía trước (FCA), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cùng tính năng cảnh báo giao thông khi mở cửa.

Điểm sáng nổi trội là hệ thống phòng chống va chạm khi lùi/đỗ PCA (Reverse Parking Collision Avoidance Assist) - trang bị tiên phong trong nhóm SUV cỡ C. Bên cạnh đó, xe vẫn duy trì các tính năng bảo vệ tiêu chuẩn gồm 6 túi khí, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, kiểm soát lực kéo TCS và hệ thống cảm biến áp suất lốp TPMS.

Thông số kỹ thuật các phiên bản Hyundai Tucson

Thông số Xăng Tiêu chuẩn Xăng Đặc biệt Dầu Đặc biệt 1.6 Turbo HTRAC Kích thước D x R x C (mm) 4.640 x 1.865 x 1.665 4.640 x 1.865 x 1.665 4.640 x 1.865 x 1.665 4.640 x 1.865 x 1.665 Chiều dài cơ sở (mm) 2.755 2.755 2.755 2.755 Khoảng sáng gầm (mm) 181 181 181 181 Động cơ Smartstream G2.0 Smartstream G2.0 Smartstream D2.0 Smartstream 1.6 T-GDI Công suất (mã lực) 156 156 186 180 Mô-men xoắn (Nm) 192 192 416 265 Hộp số 6 AT 6 AT 8 AT 7 DCT Hệ dẫn động FWD FWD FWD AWD (HTRAC) Tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp 7,64 lít/100 km 7,90 lít/100 km 6,16 lít/100 km 7,15 lít/100 km Kích thước mâm lốp 235/65 R17 235/60 R18 235/60 R18 235/55 R19

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh tham khảo

Hyundai Tucson tiếp tục được phân phối dưới dạng lắp ráp trong nước với 8 tùy chọn màu sơn ngoại thất. Giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực được cập nhật như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/TP khác (triệu đồng) Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn 769 877 862 848 Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt 859 978 961 947 Tucson 2.0 Dầu Đặc biệt 989 1.123 1.104 1.090 Tucson 1.6 Turbo HTRAC 979 1.112 1.093 1.079 Tucson N Line 989 1.123 1.104 1.090

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm các chương trình giảm trừ khuyến mại riêng tại đại lý có thể lên đến 85 triệu đồng.

Đánh giá tổng quan

Với giá bán khởi điểm dễ tiếp cận từ 769 triệu đồng cùng kiểu dáng mang tính tương lai, Hyundai Tucson khẳng định sức hút nhờ hàm lượng tiện nghi vượt trội, đa dạng tùy chọn truyền động và hệ thống an toàn hàng đầu. Mặc dù dung tích cốp xe ở mức vừa phải so với một số đối thủ thuần 7 chỗ, Tucson vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng trẻ và gia đình hiện đại đang tìm kiếm một mẫu CUV 5 chỗ toàn diện.