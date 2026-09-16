Đánh giá iOS 27 trên các dòng iPhone đời cũ: Hiệu năng mượt mà nhưng giới hạn tính năng AI Hệ điều hành iOS 27 mang đến giao diện Liquid Glass mới cùng cải tiến cho Find My và AirDrop, song bộ tính năng Apple Intelligence chỉ dành riêng cho đời máy mới.

Hệ điều hành iOS 27 chính thức được Apple phát hành từ ngày 14/9 dành cho các thế hệ từ iPhone 11 trở lên. Bản nâng cấp lần này không thuần túy tập trung vào các bổ sung mang tính phô diễn mà chú trọng tái cấu trúc trải nghiệm người dùng hàng ngày, bao gồm quản lý vị trí qua Find My, tốc độ truyền tệp AirDrop và giao diện Liquid Glass. Dù vậy, mức độ tiếp cận các tiện ích thực tế có sự phân hóa rõ rệt tùy theo từng thế hệ phần cứng.

Ảnh minh hoạ.

Những cải tiến thực tế trên các tính năng cốt lõi

Thay đổi đáng chú ý đầu tiên nằm ở ứng dụng Find My với cơ chế kiểm soát vị trí linh hoạt hơn. Thay vì chỉ cung cấp hai lựa chọn bật hoặc tắt như trước, iOS 27 bổ sung khả năng tạm dừng chia sẻ vị trí với một cá nhân cụ thể cho đến hết ngày, hoặc thiết lập khung giờ nhất định để phiên chia sẻ tự động chấm dứt.

Giao thức truyền dữ liệu không dây AirDrop cũng nhận được nâng cấp lớn về mặt kỹ thuật. Theo công bố từ Apple, tốc độ truyền tải tệp có thể nhanh hơn tới 80% trong một số điều kiện nhất định. Điều này mang lại lợi ích rõ nét khi người dùng phải luân chuyển các tập tin dung lượng lớn như video độ phân giải cao hay các album ảnh dung lượng nặng giữa hệ sinh thái thiết bị Apple. Tuy nhiên, mức tăng trưởng 80% này là ngưỡng tối đa trong điều kiện lý tưởng, không cố định cho mọi lần thao tác.

Về mặt thị giác, giao diện Liquid Glass tiếp tục được Apple tinh chỉnh chuyên sâu. Nhằm giảm thiểu tình trạng rối mắt hoặc khó đọc chữ, hệ thống bổ sung tùy chọn cho phép tùy biến độ trong suốt và sắc thái màu sắc, giúp tăng độ tương phản hiển thị phù hợp với từng nhu cầu cá nhân.

Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống trên các thiết bị đời trước

Bên cạnh việc bổ sung tiện ích, phiên bản iOS 27 hướng tới việc tối ưu hóa hiệu năng vận hành thường nhật. Các số liệu kỹ thuật từ Apple cho biết thời gian khởi chạy ứng dụng có thể nhanh hơn tới 30%, trong khi tốc độ tải các tệp ảnh mới trong thư viện Photos tăng tốc tới 70%. MacRumors nhận định chuỗi cải tiến này cho thấy định hướng thực dụng của Apple, tập trung giải quyết độ trễ thao tác thay vì chỉ nhồi nhét tính năng mới.

Hạng mục tính năng iPhone 11 đến iPhone 14 iPhone 15 Pro trở lên Giao diện Liquid Glass tinh chỉnh Có hỗ trợ Có hỗ trợ Find My và AirDrop nâng cấp Có hỗ trợ (tốc độ lên tới 80%) Có hỗ trợ (tốc độ lên tới 80%) Tối ưu mở ứng dụng và Photos Có hỗ trợ (nhanh hơn tới 30-70%) Có hỗ trợ (nhanh hơn tới 30-70%) Hệ thống Apple Intelligence Không hỗ trợ Có hỗ trợ (tùy khu vực, ngôn ngữ) Trợ lý ảo Siri xử lý theo ngữ cảnh Giới hạn tính năng cơ bản Có hỗ trợ đầy đủ

Đối với các dòng máy tiền nhiệm gồm iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 và iPhone 14, người dùng vẫn được thừa hưởng toàn bộ nâng cấp giao diện, hiệu năng cùng các tiện ích Photos, Find My và AirDrop. Thử nghiệm thực tế từ Macworld trên mẫu iPhone 11 Pro Max phiên bản beta ghi nhận hệ thống hoạt động mượt mà hơn, bảo đảm sự ổn định và duy trì thời lượng pin tốt.

Sử dụng tính năng của Siri và Apple Intelligence trên iOS 27. Ảnh: Reuters.

Rào cản phần cứng và sự phân hóa công nghệ Apple Intelligence

Điểm khác biệt cốt lõi của iOS 27 nằm ở giới hạn phần cứng khi triển khai Apple Intelligence - bộ công cụ trí tuệ nhân tạo độc quyền của hãng. Do yêu cầu xử lý cục bộ cao, các mẫu iPhone từ thế hệ 14 trở về trước hoàn toàn không thể sử dụng nhóm tính năng này.

Quyền truy cập Apple Intelligence chỉ xuất hiện từ phiên bản iPhone 15 Pro trở lên. Nhóm thiết bị này sở hữu phiên bản Siri cải tiến toàn diện với khả năng hiểu ngữ cảnh sâu và đảm nhiệm nhiều tác vụ tự động phức tạp. Dù vậy, Apple Intelligence còn bị ràng buộc bởi lộ trình phát hành theo từng ngôn ngữ và thị trường. Do đó, người dùng tại Việt Nam sở hữu thiết bị tương thích vẫn có thể chưa trải nghiệm được toàn diện ngay các tính năng AI này.

Nhìn chung, nếu thiết bị cũ đang hoạt động ổn định và người dùng chưa có nhu cầu sử dụng ngay các tùy chỉnh mới của iOS 27, việc cân nhắc chờ đợi thêm các bản cập nhật nhỏ tiếp theo sẽ giúp hệ thống đạt độ ổn định cao hơn, hạn chế các lỗi phát sinh ngoài ý muốn ở giai đoạn đầu phát hành.