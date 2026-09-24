Đánh giá Kia K3 1.6 Turbo GT: Thiết kế thể thao, tiện nghi ngập tràn cùng giá lăn bánh mới Kia K3 ghi điểm trong phân khúc sedan hạng C nhờ diện mạo sắc sảo, tùy chọn động cơ Turbo 201 mã lực cùng khoang lái ngập tràn công nghệ tiện ích hấp dẫn.

Kia K3 là mẫu sedan hạng C được lắp ráp trong nước, tiếp nối thành công của dòng Cerato trước đây với bước chuyển mình mạnh mẽ về nhận diện thương hiệu lẫn hàm lượng công nghệ. Sở hữu mức giá khởi điểm dễ tiếp cận, mẫu xe này tiếp tục cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Mazda3, Toyota Corolla Altis, Honda Civic và Hyundai Elantra.

Ở bản nâng cấp giữa chu kỳ, Kia K3 mang diện mạo sắc sảo hơn cùng nhiều tiện nghi vượt trội trong tầm giá, đáp ứng thị hiếu của nhóm khách hàng trẻ tuổi tìm kiếm một phương tiện vừa phục vụ gia đình vừa mang dấu ấn cá nhân rõ nét.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính của Kia K3

Mẫu sedan hạng C đến từ Hàn Quốc duy trì lợi thế cạnh tranh với giá niêm yết hợp lý, phân phối nhiều phiên bản phục vụ nhu cầu đa dạng từ người dùng phổ thông đến khách hàng đam mê cảm giác lái thể thao.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh tạm tính Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh tạm tính TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tạm tính tỉnh khác (triệu đồng) Kia K3 1.6 Luxury 584 670 658 644 Kia K3 1.6 Turbo GT 649 743 730 716

Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại trực tiếp tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực đăng ký cũng như gói trang bị cụ thể.

Diện mạo thể thao và đường nét trau chuốt

Thiết kế tổng thể của Kia K3 duy trì phom dáng khí động học quen thuộc nhưng được tinh chỉnh tỉ mỉ ở các chi tiết nhận diện. Khu vực đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt mũi hổ nối liền cụm đèn chiếu sáng. Hệ thống đèn trước và sau trên bản cao cấp sử dụng công nghệ LED hoàn toàn với tính năng tự động bật/tắt, trong khi các bản tiêu chuẩn trang bị bóng halogen projector.

Thân xe sở hữu các đường gân dập nổi dứt khoát kết hợp bộ mâm hợp kim 17 inch đi cùng bộ lốp kích thước 225/45R17. Gương chiếu hậu hỗ trợ chỉnh điện, gập điện, sấy gương và tích hợp dải đèn báo rẽ LED tiện lợi.

Đặc biệt, phiên bản thể thao 1.6 Turbo GT tạo dấu ấn riêng với các chi tiết nhấn nhá màu đỏ tại lưới tản nhiệt và hốc đèn sương mù, giúp xe dễ dàng nổi bật khi di chuyển trên đường phố.

Không gian nội thất thực dụng, ngập tràn công nghệ

Khoang cabin của Kia K3 tiếp tục phát huy thế mạnh về sự rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở đạt 2.700 mm. Khu vực táp-lô được bố trí trực quan, tập trung vào vị trí người lái với vô-lăng bọc da tích hợp phím điều khiển chức năng và đàm thoại rảnh tay.

Điểm nhấn công nghệ nằm ở màn hình giải trí trung tâm kích thước lên tới 10,25 inch lớn nhất phân khúc trên các bản cao cấp, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Trên các phiên bản tiêu chuẩn, màn hình trung tâm có kích thước 8 inch đi kèm hệ thống âm thanh 6 loa tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, Kia K3 sở hữu hàng loạt tiện ích vượt tầm giá như ghế bọc da, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa gió riêng cho hàng ghế thứ hai, khởi động từ xa qua chìa khóa thông minh và cốp sau mở điện rảnh tay kích hoạt khi đứng gần đuôi xe 3 giây.

Trên phiên bản 1.6 Turbo GT, không gian nội thất được nâng tầm với vô-lăng dạng D-cut thể thao, ốp bàn đạp kim loại sáng màu, đường chỉ khâu màu đỏ tương phản và ghế lái chỉnh điện tích hợp nhớ 2 vị trí.

Hệ thống vận hành và tùy chọn động cơ Turbo mạnh mẽ

Kia cung cấp cho người dùng 3 tùy chọn cấu hình động cơ khác nhau để tối ưu nhu cầu di chuyển hàng ngày hoặc trải nghiệm lái phấn khích:

Động cơ Gamma 1.6 MPI 4 xi-lanh sản sinh công suất 126 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn 155 Nm tại 4.850 vòng/phút, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp.

Động cơ hút khí tự nhiên 2.0L cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm, vận hành mượt mà ở nhiều dải tốc độ.

Động cơ tăng áp 1.6 Turbo-GDi trên bản GT sản sinh công suất ấn tượng 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp (7 DCT).

Đáng lưu ý, bản 1.6 Turbo GT được trang bị hệ thống treo sau dạng liên kết đa điểm thay cho thanh cân bằng trên các phiên bản tiêu chuẩn, mang lại khả năng kiểm soát thân xe và độ ổn định tốt hơn khi vào cua ở dải tốc độ cao.

Thông số kỹ thuật các phiên bản Kia K3

Thông số Kia K3 Deluxe Kia K3 Luxury Kia K3 Premium Kia K3 1.6 Turbo GT Kích thước D x R x C (mm) 4.640 x 1.800 x 1.450 Chiều dài cơ sở (mm) 2.700 Khoảng sáng gầm (mm) 150 Động cơ Gamma 1.6 MPI (126 mã lực, 155 Nm) 1.6 Turbo (201 mã lực, 265 Nm) Hộp số Số sàn 6 cấp Tự động 6 cấp Tự động 6 cấp Ly hợp kép 7 cấp Hệ dẫn động Cầu trước (FWD) Treo trước / sau MacPherson / Thanh xoắn MacPherson / Đa liên kết Kích thước mâm lốp 225/45R17 - Mâm hợp kim

Trang bị an toàn và đánh giá tổng quan

Về an toàn chủ động và thụ động, Kia K3 sở hữu danh sách trang bị khá đồng đều bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và camera lùi. Tùy phiên bản, xe được trang bị 2 hoặc 6 túi khí.

Bản cao cấp có thêm cảm biến áp suất lốp, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau, trong khi phiên bản 1.6 Turbo GT được bổ sung thêm tính năng cảnh báo điểm mù (BCW), gia tăng khả năng quan sát khi chuyển làn.

Nhìn chung, Kia K3 vẫn là một trong những lựa chọn sedan hạng C sáng giá tại thị trường Việt Nam nhờ phong cách trẻ trung, trang bị tiện nghi phong phú và chi phí sử dụng hợp lý. Dù khả năng cách âm khi thốc ga lớn vẫn còn tiếng ồn động cơ lọt vào cabin, chiếc xe vẫn thừa hưởng đầy đủ giá trị cốt lõi để duy trì sức hút mạnh mẽ trong phân khúc.