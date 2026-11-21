Đánh giá KIA Sonet 2026: Giá niêm yết từ 450 triệu, ưu đãi đến 12 triệu đồng trong tháng 11/2026 KIA Sonet 2026 có giá niêm yết 450–584 triệu đồng, động cơ xăng 1.5L 113 mã lực, mức tiêu thụ từ 5,97 lít/100 km; chỉ riêng bản Premium mới có 6 túi khí.

KIA Sonet 2026 là mẫu SUV hạng A lắp ráp tại Việt Nam, có giá niêm yết từ 450 đến 584 triệu đồng trong tháng 11/2026. Giá lăn bánh tạm tính dao động khoảng 497–670 triệu đồng tùy khu vực, trong đó hai bản Deluxe và Luxury đang có ưu đãi lên đến 12 triệu đồng.

Xe dùng động cơ xăng Smartstream 1.5L, công suất 113 mã lực, mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Điểm cần lưu ý là chỉ bản Premium có 6 túi khí, các bản còn lại có 2 túi khí.

Từ Ấn Độ đến Việt Nam: hành trình của Sonet

KIA Sonet ra mắt lần đầu ngày 07/08/2020 tại Ấn Độ, với 3 cấu hình động cơ và 2 cấu hình chỗ ngồi là 5 hoặc 7 chỗ tùy thị trường. Ngày 9/10/2021, xe chính thức được nhà phân phối THACO giới thiệu tại Việt Nam. Đến ngày 8/6/2024, Sonet bước vào đợt nâng cấp giữa vòng đời với thay đổi về thiết kế và trang bị.

Tại Việt Nam, xe được lắp ráp trong nước với 9 màu ngoại thất: trắng ngọc trai, xám, bạc, đen, xanh nước biển, vàng sáng, vàng cát, đỏ và cam. Sonet được định vị dưới KIA Seltos, thuộc phân khúc SUV/crossover hạng A+ hoặc B-, cạnh tranh với Toyota Raize hay VinFast VF 5.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Mức giá dưới đây được cập nhật theo nguồn tin, đơn vị tính là triệu đồng.

Phiên bản Giá niêm yết Lăn bánh Hà Nội Lăn bánh TP.HCM Lăn bánh tỉnh/TP khác Ưu đãi KIA Sonet 1.5 AT 450 520 511 497 - KIA Sonet 1.5 Deluxe 489 563 554 540 Lên đến 12 triệu đồng KIA Sonet 1.5 Luxury 529 608 598 584 Lên đến 12 triệu đồng KIA Sonet 1.5 Premium 584 670 658 644 -

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe.

Thiết kế trẻ trung, lưới tản nhiệt mũi hổ cách điệu

Sonet có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.120 x 1.790 x 1.642 mm, tương đương bản 7 chỗ tại Ấn Độ nhưng tại Việt Nam chỉ có cấu hình 5 chỗ. Tổng thể xe mang dáng vẻ năng động, trẻ trung.

Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng của thương hiệu, được cách điệu với họa tiết hình sóng và mở rộng theo chiều ngang. Hệ thống chiếu sáng lấy cảm hứng từ các chòm sao (Star-map), với đèn pha LED gồm 3 bóng tách biệt nhưng hợp thành một khối cùng cụm đèn sương mù LED. Cản trước có các đường nét nổi khối, kết hợp ốp cản sơn bạc và họa tiết lưới đen.

Thân xe có nhiều đường nét đậm chất SUV với hốc bánh cao. Mâm 16 inch phối hai tông màu thể thao, lốp thông số 215/60R16. Gương chiếu hậu chỉnh và gập điện, tích hợp đèn báo rẽ; tay nắm cửa đồng màu thân xe, có mở khóa thông minh; trần xe có giá để đồ.

Phần đuôi xe gọn gàng, nam tính với cụm đèn hậu LED liền mạch. Cản sau cỡ lớn sơn bạc, ốp thêm tấm nhựa đen, cùng cặp ống xả thiết kế kiểu "khoét lỗ".

Khoang cabin thể thao với chiều dài cơ sở 2.500 mm

Nhờ chiều dài cơ sở 2.500 mm, khoang cabin của Sonet khá rộng rãi, đi kèm thiết kế thể thao và các tiện ích đủ dùng. Nội thất có hai tùy chọn màu là đen hoặc beige.

Hệ thống đèn viền nội thất, cần số, vô-lăng 3 chấu bọc da kiểu D-Cut, đường chỉ khâu đỏ và các phím bấm nhựa đen bóng là những chi tiết quen thuộc trên Sorento và Seltos.

Sau vô-lăng là màn hình hiển thị thông số 4,2 inch có màu, nối liền với màn hình giải trí trung tâm đặt nổi. Màn hình này có kích thước 10,25 inch trên bản Premium và 8 inch trên Deluxe, Luxury, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Cụm đồng hồ có vòng tua ở bên trái, đồng hồ xăng và nhiệt độ động cơ ở bên phải, tốc độ hiển thị bằng số.

Ghế bọc da, trong đó ghế lái chỉnh điện trên bản Premium (hai bản còn lại chỉnh tay). Hàng ghế sau có thể chỉnh độ ngả lưng hoặc gập 6:4, kèm bệ tỳ tay trung tâm có khay để ly và 2 cổng sạc type-C.

Các tiện nghi khác gồm sạc không dây Qi, hệ thống âm thanh 6 loa, đề nổ bằng nút bấm và chìa khóa thông minh. Điều hòa chỉnh tay trên bản Deluxe, tự động trên Luxury và Premium. Cửa sổ trời chỉnh điện có tính năng chống kẹp chỉ xuất hiện ở bản Premium.

Động cơ Smartstream 1.5L và mức tiêu thụ từ 5,97 lít/100 km

Cả ba phiên bản dùng động cơ xăng Smartstream 1.5L, dung tích 1.499 cc, công suất 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Xe dẫn động cầu trước. Theo bảng thông số, hộp số là CVT; bài gốc cũng nhắc đến tùy chọn số sàn 6 cấp.

Bản Luxury và Premium có thêm các chế độ lái Normal, Eco, Sport. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo thông số là 5,97 lít/100 km với Deluxe và Luxury, 6,12 lít/100 km với Premium.

Thông số kỹ thuật theo từng phiên bản

Hạng mục Deluxe Luxury Premium Kích thước D x R x C (mm) 4.120 x 1.790 x 1.642 4.120 x 1.790 x 1.642 4.120 x 1.790 x 1.642 Chiều dài cơ sở (mm) 2.500 2.500 2.500 Khoảng sáng gầm (mm) 205 205 205 Bán kính quay vòng (mm) 5.300 5.300 5.300 Khoang hành lý (lít) 392 392 392 Bình nhiên liệu (lít) 45 45 45 Công suất / mô-men xoắn 113 hp / 144 Nm 113 hp / 144 Nm 113 hp / 144 Nm Tiêu thụ (lít/100 km) 5,97 5,97 6,12 Phanh trước / sau Đĩa thông gió / tang trống Đĩa / đĩa Đĩa / đĩa Đèn chiếu gần/xa, đèn hậu Halogen LED LED Điều hòa Chỉnh tay Tự động Tự động Màn hình giải trí 8 inch 8 inch 10,25 inch Số túi khí 2 2 6

Trang bị an toàn: khác biệt rõ ở số túi khí

Sonet có hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến lùi và móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix.

Bản Luxury và Premium bổ sung cảm biến khoảng cách phía trước, cảm biến áp suất lốp, kiểm soát hành trình cùng điều chỉnh giới hạn tốc độ. Tuy nhiên, chỉ bản Premium có 6 túi khí, hai bản còn lại chỉ có 2 túi khí.

Nhận định chung: thiết kế hiện đại, giá cạnh tranh nhưng treo khá cứng

Nhìn chung, Sonet 2026 có thiết kế hiện đại, thể thao, nội thất rộng rãi so với đối thủ cùng phân khúc, tiết kiệm nhiên liệu và giá bán cạnh tranh. Ở chiều ngược lại, chỗ để chân hàng ghế sau còn hạn chế và hệ thống treo khá cứng.

Với người mua quan tâm đến an toàn thụ động, bản Premium là lựa chọn duy nhất có 6 túi khí. Ngược lại, hai bản Deluxe và Luxury có mức giá thấp hơn và đang được ưu đãi lên đến 12 triệu đồng.