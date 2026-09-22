Đánh giá KIA Sportage 2026: Đột phá thiết kế, giàu công nghệ và ưu đãi tới 50 triệu đồng KIA Sportage 2026 sở hữu diện mạo Opposites United cá tính, màn hình cong tràn viền cùng 3 tùy chọn động cơ mạnh mẽ, kèm mức giảm giá trực tiếp tới 50 triệu đồng.

KIA Sportage 2026 thuộc thế hệ thứ 5 mang phong cách thiết kế hiện đại, trục cơ sở lớn hàng đầu phân khúc và danh sách trang bị ngập tràn tiện nghi. Trong tháng 9/2026, mẫu crossover cỡ C này được áp dụng mức ưu đãi giá trị lên tới 50 triệu đồng, tạo sức ép cạnh tranh đáng kể lên các đối thủ như Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Honda CR-V.

Giá niêm yết và lăn bánh tạm tính KIA Sportage tháng 9/2026

Tại thị trường Việt Nam, KIA Sportage được lắp ráp trong nước với nhiều phiên bản trang bị và 8 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm: Trắng (Glacial White Pearl), Đỏ (Runway Red), Đỏ sẫm (Sunset Red), Xanh nước biển (Mineral Blue), Nâu (Essence Brown), Xanh sẫm (Deep Chroma Blue), Đen (Fusion Black) và Xanh rêu (Jungle Wood Green). Nội thất xe mang đến 2 tùy chọn màu sắc là Đen Saturn Black trên các bản Luxury, Premium và Nâu Sequoia Brown cho bản Signature cùng Signature X-Line.

Dưới đây là bảng giá niêm yết và mức chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản tiêu biểu của KIA Sportage trong tháng 9/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/TP khác (triệu đồng) Chương trình ưu đãi KIA Sportage 2.0G Premium 819 933 917 903 Ưu đãi lên đến 50 triệu đồng KIA Sportage 2.0G Signature 929 1.056 1.038 1.024 Ưu đãi lên đến 30 triệu đồng KIA Sportage 1.6T Signature AWD 1.009 1.146 1.126 1.112 Ưu đãi lên đến 30 triệu đồng

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc từng khu vực.

Ngôn ngữ thiết kế Opposites United cá tính và hiện đại

KIA Sportage 2026 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt đạt 4.660 x 1.865 x 1.700 mm. Chiều dài cơ sở đạt mức 2.755 mm, tương đương Hyundai Tucson và vượt trội hơn một số đối thủ cùng tầm giá, đem lại dáng vẻ bệ vệ cùng không gian cabin rộng rãi.

Khu vực đầu xe gây ấn tượng với mặt ca-lăng mũi hổ cách điệu dạng 2 tầng độc đáo. Phía trên là điểm nhấn viền crôm khói thanh mảnh, trong khi phần dưới là cụm lưới tản nhiệt sơn đen bóng họa tiết vảy rồng. Cụm đèn chiếu sáng trước trang bị công nghệ Matrix LED hiện đại, được bao bọc bởi dải đèn LED định vị ban ngày tạo hình boomerang sắc sảo.

Nhìn từ bên hông, thân xe toát lên vẻ cơ bắp nhờ các đường gân nổi dập sắc nét kết hợp mui xe vuốt nhẹ về sau. Gương chiếu hậu được dời xuống cánh cửa thay vì đặt ở chân cột A, giúp mở rộng tầm quan sát cho tài xế và tích hợp cảnh báo điểm mù, tính năng sấy cùng đèn báo rẽ LED. Tùy phiên bản, xe được trang bị bộ mâm hợp kim dạng lốc xoáy với kích thước 18 inch hoặc 19 inch thể thao. Gói ngoại thất X-Line cũng có sẵn cho những khách hàng yêu thích chất việt dã, khỏe khoắn.

Không gian cabin số hóa và tiện nghi vượt trội

Bước vào khoang lái, KIA Sportage gây ấn tượng mạnh với cụm màn hình cong liền khối trải dài chiếm 2/3 táp-lô. Khu vực này bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch hiển thị đa chế độ lái và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, hệ thống định vị GPS cùng kết nối Bluetooth.

Khu vực điều khiển trung tâm được lược bỏ tối đa phím bấm cơ học, thay thế bằng cụm cảm ứng và nút xoay chuyển số điện tử tinh tế. Hệ thống giải trí nâng tầm trải nghiệm với dàn âm thanh 8 loa cao cấp đến từ Harman Kardon trên các bản Signature.

Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng có nhớ vị trí, tích hợp tính năng sưởi ấm và làm mát thông gió. Hàng ghế thứ hai có độ ngả lưng sâu kèm khoảng để chân rộng rãi. Thể tích khoang hành lý tiêu chuẩn đạt 534 lít và có thể mở rộng linh hoạt lên tới 1.829 lít khi gập phẳng hàng ghế sau theo tỷ lệ 60:40.

Khả năng vận hành đa dạng với 3 tùy chọn động cơ

KIA Sportage 2026 mang tới 3 cấu hình động cơ Smartstream tối ưu cho từng nhu cầu vận hành thực tế:

Động cơ xăng 2.0L: Cho công suất tối đa 154 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 192 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước (FWD).

Cho công suất tối đa 154 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 192 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước (FWD). Động cơ xăng tăng áp 1.6L T-GDi: Sản sinh công suất tối đa 178 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 265 Nm từ dải tua 1.500 – 4.500 vòng/phút, đi cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp (DCT) và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.

Sản sinh công suất tối đa 178 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 265 Nm từ dải tua 1.500 – 4.500 vòng/phút, đi cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp (DCT) và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Động cơ diesel 2.0L: Cung cấp công suất tối đa 184 mã lực tại 4.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại lên tới 416 Nm tại 2.000 – 2.750 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 8 cấp mượt mà.

Xe hỗ trợ nhiều chế độ lái gồm Comfort, Eco, Sport, Smart cùng các chế độ quản lý đa địa hình, hỗ trợ kiểm soát lực kéo ổn định trên các cung đường trơn trượt hoặc gồ ghề.

Gói công nghệ an toàn chủ động ADAS toàn diện

Bên cạnh các hệ thống an toàn cơ bản như 6 túi khí, phanh ABS, EBD, BA và cân bằng điện tử, KIA Sportage thế hệ mới nổi bật nhờ gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Các tính năng gồm có hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường (LKA), cảnh báo điểm mù hiển thị hình ảnh trên bảng đồng hồ, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hệ thống camera toàn cảnh 360 độ sắc nét.

Nhìn chung, với ngoại hình phá cách, không gian cabin tiện nghi cùng mức giá dễ tiếp cận nhờ ưu đãi giảm tới 50 triệu đồng trong tháng 9/2026, KIA Sportage tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những mẫu SUV cỡ C đáng cân nhắc cho khách hàng gia đình hiện đại.