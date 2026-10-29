Đánh giá KIA Sportage 2.0G và 1.6T Signature: Chi tiết giá bán, ưu đãi cùng thông số kỹ thuật KIA Sportage bước sang thế hệ mới với thiết kế Opposites United đột phá, sở hữu 3 tùy chọn động cơ mạnh mẽ cùng mức ưu đãi hấp dẫn tới 50 triệu đồng trong tháng.

KIA Sportage thế hệ thứ năm đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng tại phân khúc CUV cỡ C tại Việt Nam. Mẫu xe mang diện mạo lột xác toàn diện nhờ triết lý thiết kế Opposites United, đồng thời sở hữu không gian khoang lái đậm chất công nghệ và ba tùy chọn hệ truyền động linh hoạt nhằm cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ sừng sỏ như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Honda CR-V.

Bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính của KIA Sportage

Bước sang tháng 10/2026, các đại lý triển khai chương trình kích cầu hấp dẫn với mức giảm trực tiếp lên tới 50 triệu đồng cho nhiều phiên bản. Mức giá niêm yết khởi điểm từ 819 triệu đồng, mang lại lựa chọn đa dạng cho khách hàng tìm kiếm một chiếc crossover phục vụ gia đình lẫn công việc cá nhân.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh tạm tính Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh tạm tính TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tạm tính Tỉnh/TP khác (triệu đồng) Ưu đãi KIA Sportage 2.0G Premium 819 933 917 903 Ưu đãi lên đến 50 triệu đồng KIA Sportage 2.0G Signature 929 1.056 1.038 1.024 Ưu đãi lên đến 30 triệu đồng KIA Sportage 1.6T Signature AWD 1.009 1.146 1.126 1.112 Ưu đãi lên đến 30 triệu đồng

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh nêu trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các ưu đãi riêng tại hệ thống đại lý phân phối và có thể điều chỉnh tùy thuộc trang bị thực tế của từng mẫu xe.

Ngôn ngữ Opposites United và kích thước khung gầm vượt trội

KIA Sportage sở hữu số đo dài x rộng x cao lần lượt đạt 4.660 x 1.865 x 1.700 mm cùng chiều dài cơ sở 2.755 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, chiều dài tổng thể tăng thêm 180 mm và trục cơ sở kéo dài thêm 86 mm, biến không gian nội thất của Sportage trở thành một trong những điểm cộng lớn nhất phân khúc.

Mặt ca-lăng phía trước gây ấn tượng mạnh với lưới tản nhiệt mũi hổ được cách điệu theo hai tầng riêng biệt: phần trên mạ crom khói tinh xảo, phần dưới tích hợp hốc khuếch tán họa tiết vảy rồng sơn đen bóng. Điểm nhấn công nghệ nằm ở cụm đèn pha Matrix LED hiện đại ôm trọn bởi dải đèn định vị LED ban ngày tạo hình boomerang sắc cạnh.

Thân xe đậm chất thể thao với những đường gân dập nổi khí động học, kết hợp bộ mâm hợp kim 18 - 19 inch thiết kế dạng lốc xoáy bắt mắt. Gương chiếu hậu dời xuống thân cửa thay vì gắn ở cột A, giúp tối ưu tầm nhìn và giảm thiểu điểm mù cho người điều khiển.

Không gian cabin số hóa và trải nghiệm tiện nghi cao cấp

Bước vào khoang lái, táp-lô gây choáng ngợp với cụm màn hình cong kép trải dài chiếm 2/3 không gian trung tâm, kết hợp giữa đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí đa thông tin 12,3 inch. Bề mặt táp-lô được giải phóng hoàn toàn khỏi các phím bấm cơ học truyền thống, thay thế bằng cụm điều khiển cảm ứng trực quan.

Khu vực bệ tỳ tay trung tâm hiện diện núm xoay chuyển số điện tử thay cho cần số cơ khí trên các phiên bản cao cấp. Hệ thống ghế bọc da có tính năng chỉnh điện 10 hướng, sưởi ấm, làm mát và nhớ hai vị trí cho ghế lái. Thể tích khoang hành lý đạt tiêu chuẩn 534 lít và có thể nâng lên tới 1.829 lít khi gập hàng ghế thứ hai theo tỷ lệ 60:40.

Khả năng vận hành với ba tùy chọn động cơ Smartstream

Mẫu CUV từ Hàn Quốc cung cấp cấu hình vận hành phong phú hàng đầu phân khúc, bao gồm:

Động cơ xăng Smartstream 2.0L : Sản sinh công suất tối đa 154 mã lực tại 6.200 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 192 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước (FWD).

: Sản sinh công suất tối đa 154 mã lực tại 6.200 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 192 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước (FWD). Động cơ xăng tăng áp Smartstream 1.6L T-GDi : Đạt công suất 178 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 265 Nm từ 1.500 đến 4.500 vòng/phút, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD).

: Đạt công suất 178 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 265 Nm từ 1.500 đến 4.500 vòng/phút, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD). Động cơ diesel Smartstream 2.0L: Cho công suất 184 mã lực tại 4.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 416 Nm ở dải vòng tua 2.000 - 2.750 vòng/phút, ghép cặp cùng hộp số tự động 8 cấp.

Xe tích hợp 4 chế độ lái gồm Comfort, Eco, Sport và Smart, hỗ trợ người cầm lái làm chủ nhiều điều kiện địa hình phức tạp.

Hệ thống hỗ trợ an toàn chủ động ADAS

KIA Sportage được trang bị gói công nghệ an toàn ADAS tiên tiến, mang lại sự an tâm tối đa cho mọi hành trình:

Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go dựa trên định vị NSCC

Hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA) và phanh tự động khẩn cấp

Hỗ trợ giữ làn đường kết hợp cảnh báo chệch làn

Hệ thống camera 360 độ và camera quan sát điểm mù qua màn hình kỹ thuật số

Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hệ thống 6 túi khí bảo vệ toàn diện

Đánh giá chung

KIA Sportage nổi bật với thiết kế phá cách, hàm lượng tiện nghi công nghệ phong phú cùng sự linh hoạt trong các cấu hình động cơ. Dù hệ thống treo thiên hướng thể thao có phần cứng khi di chuyển qua các gờ giảm tốc, đây vẫn là một trong những sự lựa chọn đáng cân nhắc hàng đầu cho người dùng tìm kiếm một mẫu C-CUV toàn diện.