Đánh giá kỹ thuật 5 mẫu smartphone 128GB dưới 3,5 triệu: Nên chọn kết nối 5G hay RAM 6GB? Phân khúc smartphone dưới 3,5 triệu đồng ghi nhận bước nhảy cấu hình với bộ nhớ trong 128GB, màn hình 120Hz và 5G, tạo nên cuộc đối đầu thông số kỹ thuật.

Thị trường smartphone phổ thông chính hãng tại Việt Nam đã có sự thay đổi lớn về tiêu chuẩn phần cứng. Người tiêu dùng với mức ngân sách khoảng 3,5 triệu đồng hiện không còn phải chấp nhận mức dung lượng lưu trữ 64GB hạn hẹp. Thay vào đó, tiêu chuẩn 128GB đã được phổ cập rộng rãi, kết hợp cùng các công nghệ cao cấp hơn như mạng 5G, tần số quét 120Hz, giao tiếp NFC và dung lượng RAM 6GB.

Nhiều mẫu điện thoại có bộ nhớ trong 128GB đã giảm giá xuống dưới 3,5 triệu đồng.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật các đại diện tiêu biểu

Để đánh giá toàn diện sự đánh đổi giữa các yếu tố phần cứng, bảng tổng hợp dưới đây phản ánh cấu hình chi tiết của 5 thiết bị đáng chú ý trong phân khúc:

Tên thiết bị Giá tham khảo Vi xử lý RAM / ROM Màn hình Camera chính Dung lượng pin TCL 60R 5G 2,99 triệu đồng Dimensity 6300 4GB / 128GB 6,7 inch, 120Hz 50MP 5.200 mAh Benco V91 Plus 3,3 triệu đồng Unisoc T606 6GB / 128GB 6,56 inch, 90Hz 50MP Đang cập nhật Nubia A76 3,1 triệu đồng Phổ thông 4GB / 128GB 6,75 inch 50MP 5.000 mAh Nubia A56 3,4 triệu đồng Unisoc T7200 4GB / 128GB 6,75 inch, 90Hz 13MP 5.000 mAh Samsung Galaxy A07 3,59 triệu đồng Phổ thông Tiêu chuẩn / 128GB Màn hình lớn Tiêu chuẩn Đang cập nhật

TCL 60R 5G: Đột phá băng thông mạng và tần số quét cao

Ở mốc giá 2,99 triệu đồng, TCL 60R 5G là thiết bị sở hữu tỷ lệ hiệu năng trên giá thành ấn tượng nhất. Sự xuất hiện của vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 mang lại khả năng kết nối 5G thực thụ, giúp nâng cao tốc độ truyền tải dữ liệu và độ trễ thấp so với các đối thủ 4G truyền thống.

TCL 60R 5G sở hữu màn hình 6,7 inch với tần số quét 120Hz.

Bên cạnh vi xử lý, màn hình 6,7 inch hỗ trợ tần số quét 120Hz là điểm cộng kỹ thuật hiếm thấy ở tầm giá dưới 3 triệu đồng, mang lại chuyển động hình ảnh mượt mà khi cuộn trang hoặc thao tác giao diện. Viên pin dung lượng 5.200 mAh đáp ứng tốt nhu cầu duy trì liên lạc và giải trí liên tục. Điểm giới hạn kỹ thuật duy nhất nằm ở dung lượng RAM vật lý 4GB, đòi hỏi hệ điều hành phải quản lý ứng dụng nền chặt chẽ hơn.

Benco V91 Plus: Tối ưu khả năng đa nhiệm với RAM 6GB

Trái ngược với định hướng tập trung vào modem mạng 5G của TCL, Benco V91 Plus giải quyết bài toán đa nhiệm bằng việc trang bị 6GB RAM vật lý trong tầm giá 3,3 triệu đồng. Dung lượng RAM lớn hạn chế hiện tượng tải lại ứng dụng khi chuyển đổi giữa các tác vụ văn phòng, học tập hoặc mạng xã hội.

Benco V91 Plus có RAM 6GB.

Tuy nhiên, sự đánh đổi kỹ thuật thể hiện ở con chip Unisoc T606 và độ phân giải màn hình dừng lại ở mức HD+. Cấu hình này chỉ đáp ứng tốt các tác vụ cơ bản hàng ngày, không phù hợp cho các tựa game yêu cầu đồ họa phức tạp.

Nubia A76: Lợi thế từ công nghệ giao tiếp trường gần NFC

Nubia A76 có giá tham khảo khoảng 3,1 triệu đồng, tạo sự khác biệt nhờ việc tích hợp chip NFC. Tính năng này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thanh toán một chạm, xác thực danh tính căn cước công dân hoặc đọc dữ liệu thẻ từ không tiếp xúc.

Nubia A76 phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ 128GB và hỗ trợ NFC.

Thiết bị sở hữu màn hình rộng 6,75 inch, cảm biến camera chính 50MP và viên pin 5.000 mAh. Hạn chế kỹ thuật của máy là không hỗ trợ kết nối mạng 5G và dung lượng RAM dừng lại ở mức 4GB thông thường.

Bài toán cạnh tranh của Galaxy A07 và Nubia A56

Ở nhóm cận trên của mức ngân sách, Samsung Galaxy A07 có giá khoảng 3,59 triệu đồng. Lợi thế cốt lõi của đại diện từ Samsung nằm ở giao diện One UI hoàn thiện tốt, chính sách cập nhật phần mềm ổn định và hệ sinh thái rộng rãi.

Galaxy A07 có ưu thế hệ sinh thái của Samsung.

Người dùng cần lưu ý xác định rõ phiên bản Galaxy A07 4G hay 5G trước khi lựa chọn, bởi mức giá và thông số giữa các biến thể có sự chênh lệch đáng kể. Trong khi đó, Nubia A56 với giá 3,4 triệu đồng lại chịu áp lực cạnh tranh lớn do camera chính chỉ dừng ở mức 13MP và công suất sạc 10W khá chậm so với mặt bằng chung.

Camera chính 13MP là điểm yếu của Nubia A56.

Tiêu chí lựa chọn phần cứng phù hợp

Việc lựa chọn thiết bị trong tầm giá dưới 3,5 triệu đồng đòi hỏi người dùng xác định rõ ưu tiên thực tế:

Ưu tiên tốc độ mạng và trải nghiệm mượt mà: TCL 60R 5G là lựa chọn nổi bật nhờ chip Dimensity 6300, 5G và màn hình 120Hz.

TCL 60R 5G là lựa chọn nổi bật nhờ chip Dimensity 6300, 5G và màn hình 120Hz. Ưu tiên làm việc đa tác vụ: Benco V91 Plus với RAM vật lý 6GB giúp duy trì ứng dụng nền ổn định hơn.

Benco V91 Plus với RAM vật lý 6GB giúp duy trì ứng dụng nền ổn định hơn. Ưu tiên thanh toán và xác thực thẻ: Nubia A76 là thiết bị hiếm hoi hỗ trợ NFC ở phân khúc này.

Nubia A76 là thiết bị hiếm hoi hỗ trợ NFC ở phân khúc này. Ưu tiên độ ổn định lâu dài: Galaxy A07 mang lại sự tin cậy từ thương hiệu và hệ sinh thái phần mềm.

Trước khi đưa ra quyết định mua sắm, người dùng cần kiểm tra kỹ phiên bản phần cứng và điều kiện bảo hành tại từng đại lý phân phối để tối ưu hóa chi phí đầu tư.