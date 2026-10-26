Đánh giá kỹ thuật iPad mini mới: Màn hình OLED, chip A20 Pro 2nm và chuẩn kháng nước IP67 Mẫu iPad mini thế hệ mới nâng cấp màn hình OLED 8.5 inch, vi xử lý A20 Pro tiến trình 2nm, chip Wi-Fi 7 và chuẩn IP67 với giá bán khởi điểm từ 19,499,000 đồng.

Apple vừa chính thức công bố thế hệ iPad mini mới với những thay đổi mang tính nền tảng về cấu trúc phần cứng, khả năng xử lý đồ họa cùng tiêu chuẩn độ bền. Thiết bị kết hợp giữa kích thước nhỏ gọn đặc trưng và sức mạnh từ tiến trình bán dẫn 2 nanomet, đáp ứng các tiêu chuẩn hiển thị và tính toán di động chuyên sâu.

Apple ra mắt iPad Mini mới. Nguồn ảnh: Apple

Thiết kế siêu mỏng và bổ sung chuẩn kháng nước IP67

Về mặt cơ khí và cấu trúc thân máy, iPad mini mới đạt độ mỏng ấn tượng chỉ 5.4 mm. Việc tối ưu hóa độ dày giúp máy duy trì tính linh hoạt tối đa khi thao tác bằng một tay hoặc di chuyển liên tục, đồng thời giữ được sự chắc chắn trong khung vỏ kim loại nguyên khối với hai tùy chọn màu sắc là Đêm Xanh Thẳm và Ánh Sao.

iPad mini mới có thân máy mỏng và nhỏ gọn. Nguồn ảnh: Apple

Đáng chú ý nhất trên kết cấu ngoại quan là khả năng kháng nước và kháng bụi đạt chuẩn IP67. Đây là cải tiến quan trọng giúp mở rộng môi trường vận hành của thiết bị, bảo vệ linh kiện bên trong trước các sự cố tiếp xúc chất lỏng hoặc bụi bẩn khi hoạt động ngoài thực địa.

Công nghệ hiển thị Super Retina XDR tấm nền OLED

Không gian hiển thị của iPad mini được mở rộng lên mức 8.5 inch nhờ việc thu hẹp viền màn hình tới 24% so với thế hệ trước, qua đó giữ nguyên kích thước khung máy tổng thể. Việc chuyển đổi từ màn hình LCD sang tấm nền OLED mang lại bước nhảy vọt về chất lượng hình ảnh với độ tương phản đạt mức 2,000,000:1.

iPad mini có tùy chọn màn hình Nano-texture mới giúp giảm độ chói trong môi trường sáng. Nguồn ảnh: Apple

Màn hình Super Retina XDR hỗ trợ dải màu rộng DCI-P3 và sở hữu độ sáng đỉnh lên đến 1,200 nit, đảm bảo nội dung hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh sáng mặt trời gay gắt. Bên cạnh đó, Apple cung cấp thêm tùy chọn kính Nano-texture khắc ở cấp độ nanomet, hỗ trợ tán xạ ánh sáng để giảm chói lóa tối đa cho người dùng làm việc chuyên nghiệp ngoài trời.

Kiến trúc bán dẫn A20 Pro 2nm và Apple Intelligence

Trọng tâm kỹ thuật của thế hệ máy tính bảng này là vi xử lý A20 Pro, con chip được chế tạo dựa trên tiến trình bán dẫn 2 nanomet tiên tiến. Cấu trúc vi kiến trúc bao gồm cụm CPU 6 lõi và GPU 7 lõi thế hệ mới, trong đó mỗi lõi GPU đều được tích hợp bộ tăng tốc chuyên trách Neural Accelerator.

Mẫu iPad mới dùng chip A20 Pro mạnh mẽ. Nguồn ảnh: Apple

Sự phối hợp phần cứng này mang lại mức tăng 2.7 lần về hiệu năng xử lý đồ họa và tăng tốc độ xử lý các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) lên 4.5 lần so với phiên bản tiền nhiệm. Trên phiên bản bộ nhớ 512 GB, hệ thống tích hợp cụm Neural Engine 16 lõi chuyên dụng, tối ưu hóa quá trình tính toán mô hình ngôn ngữ lớn trên hệ điều hành iPadOS 27 và các thuật toán Apple Intelligence.

Thông số kỹ thuật Chi tiết cấu hình iPad mini mới Màn hình OLED Super Retina XDR 8.5 inch, 1,200 nit, dải màu P3, tùy chọn Nano-texture Độ mỏng & Độ bền 5.4 mm, đạt chuẩn chống nước và kháng bụi IP67 Vi xử lý Apple A20 Pro (Tiến trình 2nm, CPU 6 lõi, GPU 7 lõi) Khả năng xử lý AI Bộ tăng tốc Neural Accelerator trên từng lõi GPU, Neural Engine 16 lõi (bản 512GB) Kết nối không dây Chip mạng N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread), modem mạng di động C2 Hệ điều hành iPadOS 27 hỗ trợ Apple Intelligence Hệ thống âm thanh Acoustic Display với loa trầm và loa tweeter chuyên biệt Camera Trước 12MP Center Stage (cạnh ngang), Sau 12MP Smart HDR 4

Chuẩn kết nối N1, Wi-Fi 7 và hệ thống âm thanh Acoustic Display

Hệ thống vi mạch truyền thông của máy được vận hành bởi chip mạng N1 thế hệ mới, hỗ trợ đầy đủ các giao thức truyền tải băng thông cao bao gồm Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và giao thức mạng lưới Thread. Đối với các phiên bản di động tích hợp khe SIM, vi xử lý băng tần cơ sở modem C2 giúp nâng tốc độ truyền nhận dữ liệu mạng di động lên thêm 50%.

iPad mini mới có hệ thống âm thanh chất lượng cao. Nguồn ảnh: Apple

Chất lượng âm thanh trên thiết bị được tái thiết kế qua hệ thống Acoustic Display, kết hợp giữa các module loa trầm và loa tweeter được tách biệt để tăng cường độ mở của âm trường. Trải nghiệm hội thoại trực tuyến cũng được tối ưu hóa khi camera trước 12MP Center Stage được chuyển dịch sang cạnh ngang, đồng bộ cùng cụm camera sau 12MP hỗ trợ thuật toán xử lý hình ảnh Smart HDR 4.

Sản phẩm có mức giá công bố khởi điểm từ 19,499,000 đồng dành cho tùy chọn tiêu chuẩn kết nối Wi-Fi và 23,699,000 đồng cho biến thể hỗ trợ thêm mạng di động Cellular.