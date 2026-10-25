Đánh giá kỹ thuật iPhone Air: Khi thiết kế siêu mỏng khiến máy trượt giá hơn cả iPhone 17 Sau một năm ra mắt, iPhone Air giảm tới 12 triệu đồng và rẻ hơn iPhone 17 cũ do người dùng cân nhắc giữa độ mỏng 5,64mm và hàng loạt cắt giảm phần cứng.

Sau hơn một năm có mặt trên thị trường kể từ tháng 9/2025, iPhone Air đang chứng kiến một kịch bản biến động giá chưa từng có tiền lệ trong lịch sử các dòng điện thoại Apple. Mẫu máy từng được định vị cao hơn bản tiêu chuẩn tới 7 triệu đồng hiện đã mất giá gần 40%, khiến mức giá giao dịch trên thị trường máy cũ lẫn máy mới thậm chí tụt dốc xuống dưới cả iPhone 17 cùng dung lượng.

Nghịch lý giá bán giữa iPhone Air và iPhone 17 sau một năm

Vào thời điểm mở bán tháng 9/2025, Apple định vị iPhone Air nằm ở phân khúc tiệm cận dòng Pro. Bản iPhone Air 256GB được niêm yết ở mức 31,99 triệu đồng, trong khi iPhone 17 256GB có giá khởi điểm 24,99 triệu đồng. Tuy nhiên, cục diện thương mại đã đảo chiều hoàn toàn vào tháng 10/2026.

Khảo sát tại các hệ thống bán lẻ và sàn rao vặt tại TP.HCM, iPhone Air 256GB đã qua sử dụng hiện chỉ dao động từ 18,9 đến 20,1 triệu đồng, giảm từ 12 đến 13 triệu đồng so với thời điểm ra mắt. Ngược lại, iPhone 17 256GB cũ vẫn giữ giá tốt ở mức 19,9 đến 23,6 triệu đồng, chỉ giảm từ 6% đến 20%.

Đối với hàng mới nguyên hộp, dù Apple đã tăng giá niêm yết một số model cũ sau khi ra mắt iPhone 18 Pro vào tháng 9/2026, các đại lý vẫn hạ giá iPhone Air mới xuống 23,19 triệu đồng (ghi nhận ngày 07/10/2026), thấp hơn đáng kể so với mức 25,49 triệu đồng của iPhone 17 mới.

Kỳ tích cơ khí với độ mỏng 5,64mm

Về mặt kỹ thuật, iPhone Air là biểu tượng đột phá về năng lực gia công cơ khí của Apple. Máy sở hữu độ mỏng ấn tượng chỉ 5,64mm, mỏng hơn đáng kể so với kỷ lục 6,9mm của iPhone 6. Để đảm bảo độ bền cho thân máy siêu mỏng, Apple trang bị bộ khung bằng titan kết hợp kính Ceramic Shield ở mặt lưng và kính Ceramic Shield 2 ở mặt trước nhằm tăng tối đa khả năng chống trầy xước.

Mặt trước của máy là màn hình 6,5 inch với công nghệ ProMotion, hỗ trợ tần số quét biến thiên từ 1 đến 120Hz. Bên trong, thiết bị mang sức mạnh của bộ vi xử lý A19 Pro hỗ trợ đầy đủ các tính năng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence. Ở tầm giá máy cũ 19 - 20 triệu đồng, đây là phương án dễ tiếp cận nhất để trải nghiệm vi xử lý dòng Pro thế hệ này.

Những đánh đổi kỹ thuật khi ép mỏng thiết bị

Để đạt được độ mỏng 5,64mm kỷ lục, đội ngũ kỹ sư của Apple đã phải chấp nhận hàng loạt thỏa hiệp về phần cứng, trực tiếp ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày:

Hệ thống quang học tối giản: Máy chỉ trang bị duy nhất một camera sau, lược bỏ hoàn toàn camera góc siêu rộng và camera tele quang học.

Máy chỉ trang bị duy nhất một camera sau, lược bỏ hoàn toàn camera góc siêu rộng và camera tele quang học. Âm thanh đơn kênh: Không có cụm loa kép stereo, máy chỉ phát âm thanh qua một loa đơn đặt ở cạnh trên, làm giảm đáng kể chất lượng âm thanh khi giải trí.

Không có cụm loa kép stereo, máy chỉ phát âm thanh qua một loa đơn đặt ở cạnh trên, làm giảm đáng kể chất lượng âm thanh khi giải trí. Cắt giảm hiệu năng chip A19 Pro: GPU trên máy bị giảm xuống còn 5 nhân thay vì 6 nhân như bản Pro thông thường. Thân máy quá mỏng cũng khiến hãng không thể bố trí buồng hơi tản nhiệt.

GPU trên máy bị giảm xuống còn 5 nhân thay vì 6 nhân như bản Pro thông thường. Thân máy quá mỏng cũng khiến hãng không thể bố trí buồng hơi tản nhiệt. Tốc độ truyền tải và sạc: Cổng USB-C bị giới hạn ở chuẩn USB 2.0. Thời gian sạc 50% pin mất tới 30 phút, chậm hơn so với 20 phút trên iPhone 17, dù thời lượng sử dụng đạt khoảng 40 giờ theo tiêu chuẩn nhãn năng lượng châu Âu.

So sánh thông số kỹ thuật giữa iPhone Air và iPhone 17

Thông số iPhone Air iPhone 17 Độ mỏng 5,64 mm Dày hơn bản Air Chất liệu khung viền Titanium Nhôm tiêu chuẩn Màn hình 6,5 inch, ProMotion 1-120Hz 6,3 inch, ProMotion 120Hz, Always-On Vi xử lý Apple A19 Pro (5 nhân GPU) Apple A19 Camera sau 1 camera đơn Cụm camera kép 48MP (rộng & siêu rộng) Camera trước Tiêu chuẩn 18MP hỗ trợ Center Stage Hệ thống âm thanh Loa đơn cạnh trên Hệ thống loa kép stereo Tốc độ sạc (50%) Khoảng 30 phút Khoảng 20 phút Chuẩn kết nối USB-C (USB 2.0) USB-C tiêu chuẩn

Tính thực dụng quyết định giá trị thiết bị

Sự sụt giảm giá trị nhanh chóng của iPhone Air cho thấy thị hiếu người dùng đã chuyển dần từ ấn tượng ngoại hình sang giá trị sử dụng thực tế. Dù iPhone 17 chỉ trang bị chip A19 tiêu chuẩn, thiết bị này mang lại trải nghiệm toàn diện hơn với cụm camera kép 48MP linh hoạt, camera selfie 18MP Center Stage, âm thanh nổi và tốc độ sạc nhanh hơn.

Thiết kế siêu mỏng 5,64mm của iPhone Air là một thành tựu kỹ thuật đáng ghi nhận, nhưng các hạn chế về camera, tản nhiệt và khả năng giải trí đa phương tiện khiến mẫu máy này gặp nhiều thách thức trong việc thuyết phục số đông người dùng sau một năm hiện diện trên thị trường.