Đánh giá kỹ thuật realme P4s Lite: Pin khủng 7.000 mAh và màn hình 120Hz giá từ 4,45 triệu realme P4s Lite gây chú ý với pin 7.000 mAh và màn hình 120Hz ở mức giá hơn 4 triệu đồng, tối ưu tốt thời lượng trải nghiệm dù công suất sạc chỉ đạt mức 15W.

Hãng realme vừa chính thức giới thiệu mẫu điện thoại giá rẻ mang tên realme P4s Lite tại thị trường Ấn Độ. Thiết bị thuộc dòng P4 Lite nhắm thẳng vào phân khúc phổ thông với hai ưu điểm cạnh tranh trực tiếp là dung lượng pin 7.000 mAh và tần số quét màn hình 120Hz.

realme P4s Lite ra mắt với cấu hình khá tốt

Màn hình 120Hz vượt trội phân khúc và thiết kế tổng thể

Về khả năng hiển thị, realme P4s Lite sử dụng tấm nền LCD kích thước 6,75 inch với độ phân giải HD+ (1570 x 720 pixels). Điểm nổi bật nhất trên màn hình này là tần số quét đạt mức 120Hz, mang đến độ mượt mà cao khi thao tác cuộn vuốt và chuyển cảnh giao diện, vượt trội so với mức 60Hz hoặc 90Hz phổ biến ở các thiết bị cùng tầm giá.

Điện thoại mới của realme có thiết kế hiện đại

Màn hình của máy đạt độ sáng tối đa ở chế độ HBM là 900 nits, tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240Hz và bao phủ 86% dải màu DCI-P3 ở chế độ hiển thị Vivid. Phía trước được trang bị lớp kính bảo vệ Panda MN228 để gia tăng khả năng chống chịu va đập. Về mặt kích thước, máy có số đo lần lượt là 166,5 x 78,2 x 9mm và trọng lượng 215g. Thiết bị bố trí cảm biến vân tay ở cạnh bên và hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt.

Hiệu năng từ vi xử lý Unisoc T7250 và viên pin 7.000 mAh

Bên trong realme P4s Lite là bộ vi xử lý Unisoc T7250, kết hợp cùng RAM LPDDR4X tối đa 4GB và bộ nhớ lưu trữ chuẩn UFS 2.2 dung lượng tối đa 128GB. Người dùng cũng có thể mở rộng không gian lưu trữ qua khe cắm thẻ nhớ microSD. Máy vận hành trên giao diện realme UI xây dựng trên nền tảng Android.

Một số thông số nổi bật của realme P4s Lite

Viên pin dung lượng lớn 7.000 mAh là trang bị then chốt, bảo đảm thời lượng hoạt động liên tục trong nhiều ngày cho các tác vụ cơ bản. Dù vậy, điểm giới hạn của máy nằm ở công suất sạc chỉ hỗ trợ tối đa 15W qua giao thức USB Power Delivery, khiến thời gian để nạp đầy thỏi pin dung lượng cao này kéo dài đáng kể.

Khả năng nhiếp ảnh, kết nối và mức giá niêm yết

Hệ thống quang học của realme P4s Lite đáp ứng các nhu cầu chụp cơ bản với một camera sau 13MP có tính năng lấy nét tự động, hỗ trợ quay video 1080p ở tốc độ 30 khung hình/giây. Ở mặt trước, camera selfie có độ phân giải 5MP phục vụ đàm thoại trực tuyến và chụp chân dung thông thường.

realme P4s Lite có giá phải chăng

Thiết bị duy trì các chuẩn kết nối truyền thống gồm Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, cổng USB Type-C và giắc âm thanh 3,5mm. Máy không hỗ trợ mạng 5G cũng như công nghệ kết nối NFC.

Thông số Chi tiết kỹ thuật trên realme P4s Lite Màn hình LCD 6,75 inch, HD+ (1570 x 720 pixels), tần số quét 120Hz, 900 nits HBM Vi xử lý Unisoc T7250 Bộ nhớ & Lưu trữ RAM tối đa 4GB (LPDDR4X), bộ nhớ trong tối đa 128GB (UFS 2.2), hỗ trợ thẻ nhớ microSD Pin & Sạc 7.000 mAh, hỗ trợ sạc 15W (USB Power Delivery) Camera Sau: 13MP (AF, quay video 1080p@30fps) | Trước: 5MP Kết nối Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, giắc tai nghe 3.5mm, USB-C (không có 5G và NFC)

Tại Ấn Độ, realme P4s Lite có hai tùy chọn màu sắc là Đen Tinh Vân (Nebula Black) và Bạc Ánh Trăng (Moonlight Silver). Mức giá niêm yết cho phiên bản RAM 4GB kèm bộ nhớ 64GB là 16.499 Rupee (tương đương khoảng 4,45 triệu đồng), trong khi bản RAM 4GB kết hợp bộ nhớ 128GB có giá 18.499 Rupee (tương đương khoảng 4,99 triệu đồng).