Đánh giá MacBook Neo 2026: Laptop nhôm nguyên khối giá dưới 17 triệu có đáng mua? MacBook Neo 2026 định hình lại phân khúc laptop phổ thông với chip A18 Pro và thiết kế nhôm nguyên khối, mang đến lựa chọn bền bỉ cho học sinh và nhân viên văn phòng.

MacBook Neo 2026 là mẫu máy tính xách tay tối ưu cho phân khúc phổ thông của Apple, sử dụng chip A18 Pro cùng thiết kế nhôm nguyên khối bền bỉ nhằm đáp ứng các tác vụ học tập và văn phòng cơ bản. Với mức giá dưới 17 triệu đồng, thiết bị này tạo ra sự khác biệt lớn về chất lượng gia công so với các đối thủ cùng tầm giá.

Thiết kế nhôm nguyên khối và độ hoàn thiện cao

Điểm nổi bật nhất của MacBook Neo là thân máy được làm từ nhôm nguyên khối với các cạnh và góc bo cong mềm mại hơn so với dòng MacBook Air hay Pro. Với trọng lượng chỉ khoảng 1,2 kg, máy đảm bảo tính di động cao cho người dùng cần di chuyển thường xuyên.

MacBook Neo toàn bộ thân máy được làm từ nhôm nguyên khối, bo cạnh và góc cong mềm (Nguồn: Internet)

Apple đã tinh chỉnh các chi tiết nhỏ như logo mặt sau được xử lý dạng mờ (matte) thay vì bóng loáng. Tuy nhiên, một chi tiết kỹ thuật đáng lưu ý là mặt lưng máy có đường phân chia phản sáng nhẹ và phần chân đế dễ bám bẩn hơn so với các dòng cao cấp. Dù vậy, trong tầm giá từ 15 đến 17 triệu đồng, đây là chiếc laptop hiếm hoi sở hữu bộ vỏ kim loại đạt tiêu chuẩn gia công khắt khe của Apple.

Logo Apple ở mặt sau được xử lý dạng mờ (matte), không bóng như trên MacBook Air hay MacBook Pro (Nguồn: Internet)

Màn hình Retina sắc nét trong phân khúc phổ thông

Máy trang bị tấm nền IPS LED 13 inch, độ phân giải 2.408 x 1.500 pixel đạt chuẩn Retina với mật độ điểm ảnh 219 PPI. Màn hình này hỗ trợ hiển thị 1 tỷ màu và độ sáng tối đa 500 nits, đủ đáp ứng tốt điều kiện ánh sáng trong văn phòng hoặc nhà ở.

MacBook Neo sử dụng tấm nền IPS LED kích thước 13 inch, độ phân giải 2.408 x 1.500 pixel đạt chuẩn Retina (Nguồn: Internet)

Mặc dù viền màn hình vẫn còn khá dày so với các thế hệ MacBook Air mới nhất, nhưng chất lượng hiển thị màu sắc trung thực và góc nhìn rộng vẫn khiến MacBook Neo vượt trội so với nhiều màn hình laptop phổ thông khác. Tần số quét được giữ ở mức 60 Hz, phù hợp cho nhu cầu làm việc tài liệu và giải trí cơ bản.

Phân tích hiệu năng: Chip A18 Pro và những điểm nghẽn kỹ thuật

MacBook Neo sử dụng chip Apple A18 Pro (tương tự trên iPhone 16 Pro) đi kèm 8 GB RAM. Qua thử nghiệm thực tế với 18 tab Chrome và các ứng dụng đồ họa nhẹ như CapCut hay Lightroom, máy vẫn hoạt động ổn định nhờ sự tối ưu của hệ điều hành macOS.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Vi xử lý Apple A18 Pro Bộ nhớ RAM 8 GB (Băng thông 60 GB/giây) Lưu trữ SSD 256 GB / 512 GB Kết nối Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 Màn hình 13 inch Retina, 500 nits

Tuy nhiên, người dùng chuyên nghiệp cần lưu ý hai điểm yếu lớn: băng thông bộ nhớ 60 GB/giây (thấp hơn mức 150 GB/giây của chip M1) và tốc độ SSD chậm hơn đáng kể so với dòng Air. Khi xử lý các tác vụ nặng vượt quá ngưỡng 8 GB RAM, máy sẽ sử dụng SSD làm bộ nhớ tạm (swap), dẫn đến hiện tượng giảm hiệu năng tổng thể.

MacBook Neo được trang bị chip Apple A18 Pro, đây cũng là chip được dùng trên iPhone 16 Pro đủ mạnh xử lý video 4k cơ bản (Nguồn: Internet)

Trải nghiệm nhập liệu và các tính năng cắt giảm

Bàn phím màu trắng trên MacBook Neo mang lại cảm giác gõ có độ nảy rõ ràng hơn MacBook Air nhưng lại thiếu đèn nền – một bất tiện lớn khi làm việc trong tối. Đặc biệt, phiên bản tiêu chuẩn 256 GB không được trang bị cảm biến vân tay Touch ID.

Bàn phím của MacBook Neo có màu trắng, khác với màu đen thường thấy (Nguồn: Internet)

Trackpad của máy có kích thước nhỏ hơn và sử dụng cơ chế nhấn vật lý thay vì công nghệ Force Touch. Về kết nối, dù có 2 cổng USB-C, chỉ có một cổng đạt chuẩn USB 3 hỗ trợ xuất màn hình, cổng còn lại giới hạn ở tốc độ USB 2.

Máy có 2 cổng USB-C nhưng cần lưu ý: một cổng là USB 3, cổng còn lại chỉ là USB 2 (Nguồn: Internet)

Tổng kết: Lựa chọn tối ưu cho nhu cầu cơ bản

MacBook Neo 2026 không phải là cỗ máy dành cho việc dựng phim chuyên nghiệp hay lập trình phức tạp. Thay vào đó, đây là lựa chọn hàng đầu cho học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng cần một thiết bị sang trọng, hoạt động ổn định trong 4-5 năm tới với chi phí tiết kiệm.

MacBook Neo là lựa chọn hợp lý cho học sinh, sinh viên và dân văn phòng đáp ứng nhu cầu cơ bản (Nguồn: Internet)

Khả năng kết nối liền mạch trong hệ sinh thái Apple như AirDrop hay iPhone Mirroring vẫn được giữ nguyên, biến chiếc máy này thành một phần mở rộng hoàn hảo cho những người đang sử dụng iPhone hoặc iPad.