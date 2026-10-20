Đánh giá mẫu xe điện VinFast Nerio Green: Giá lăn bánh tháng 10/2026 và thông số chi tiết SUV điện VinFast Nerio Green có giá niêm yết 628 triệu đồng, chi phí lăn bánh từ 630 triệu nhờ ưu đãi miễn lệ phí trước bạ cùng tầm vận hành 300 km mỗi lần sạc.

VinFast Nerio Green là mẫu SUV thuần điện thông minh được phát triển trên nền tảng của mẫu xe VinFast VF e34 từng ra mắt thị trường Việt Nam. Từ đầu năm 2025, mẫu xe này chính thức mang tên gọi mới Nerio Green, hướng trọng tâm tới các đơn vị vận tải dịch vụ hành khách, tài xế công nghệ nhưng vẫn duy trì phiên bản dành cho người dùng cá nhân nhờ tính thực dụng và chi phí sử dụng tối ưu.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh VinFast Nerio Green

Bước sang tháng 10/2026, VinFast Nerio Green tiếp tục được hưởng lợi trực tiếp từ chính sách hỗ trợ xe điện chạy pin. Theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian miễn toàn bộ lệ phí trước bạ cho ô tô điện đến hết ngày 28/2/2027. Do đó, chi phí lăn bánh của Nerio Green hiện tại gần như tương đương với mức giá bán niêm yết.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tại tỉnh/thành phố khác (triệu đồng) VinFast Nerio Green 628 644 644 630

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại trực tiếp từ đại lý phân phối và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế.

Đáng chú ý, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin ô tô từ ngày 1/3/2025, chuyển hoàn toàn sang hình thức bán xe kèm pin. Đối với những khách hàng mua xe kèm pin, hãng duy trì chính sách miễn phí sạc công cộng kéo dài đến hết ngày 30/06/2027, góp phần giảm đáng kể chi phí vận hành hàng ngày.

Thiết kế ngoại thất và kích thước tổng thể

VinFast Nerio Green được xếp vào phân khúc SUV cỡ C nhưng kích thước thực tế lại tương đối nhỏ gọn, cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe gầm cao đô thị như KIA Seltos, Honda HR-V hay Toyota Corolla Cross. Xe sở hữu chiều dài 4.300 mm, chiều rộng 1.793 mm, chiều cao 1.613 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 2.610,8 mm. Khoảng sáng gầm xe ở mức 180 mm, vừa vặn để xoay xở trong đô thị và leo vỉa hè nhẹ nhàng.

Xe mang ngôn ngữ thiết kế "Dynamic Balance - Cân bằng động", nổi bật với dải đèn LED định vị tạo hình chữ V đặc trưng vuốt dài sang hai bên hông. Do là xe điện thuần túy, phần đầu không có lưới tản nhiệt truyền thống mà được bịt kín hoàn toàn để tối ưu khí động học. Cụm đèn chiếu sáng chính công nghệ LED có tính năng tự động bật/tắt. Hệ thống mâm xe dạng hợp kim có kích thước 18 inch kết hợp cùng lốp mùa hè mang lại diện mạo đầm chắc.

Ở phía sau, đuôi xe được tạo hình gọn gàng với cụm đèn hậu LED đồ họa chữ V tương tự đầu xe. Cốp sau hỗ trợ đóng/mở điện tiện lợi, cản sau tích hợp tấm ốp mạ chrome sáng màu tăng nét hiện đại. VinFast mang đến cho Nerio Green 8 tùy chọn màu sơn gồm: Bạc (De Sat Silver), Xanh da trời (Future Blue), Xanh đậm (Luxury Blue), Đen (Jet Black), Trắng (Brahminy White), Đỏ (Mystique Red), Xám (Neptune Grey) và Xanh lá (Deep Ocean).

Không gian nội thất và tiện nghi điều khiển

Bên trong khoang lái, Nerio Green duy trì phong cách tối giản nhưng ngập tràn công nghệ số. Bảng táp-lô được giải phóng gần như toàn bộ các phím bấm cơ học, dồn sự điều khiển vào màn hình cảm ứng trung tâm đặt dọc kích thước 10 inch. Màn hình này hỗ trợ đầy đủ các kết nối Apple CarPlay, Android Auto, điều hướng vệ tinh cùng các tiện ích mua sắm, cập nhật phần mềm từ xa (OTA).

Vô-lăng của xe là loại 3 chấu bọc da vát đáy thể thao (D-Cut), chỉnh cơ 4 hướng và tích hợp phím điều khiển tác vụ. Phía sau là bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch TFT LCD hiển thị sắc nét các thông số hành trình, dung lượng pin và trạng thái hệ thống dẫn động. Ghế ngồi được bọc da cao cấp, trong đó ghế lái chỉnh cơ 6 hướng, hàng ghế thứ hai gập linh hoạt theo tỷ lệ 60:40 để mở rộng thể tích chứa đồ từ dung tích tiêu chuẩn 290 lít.

Hệ thống điều hòa không khí tự động một vùng tích hợp bơm nhiệt và bộ lọc bụi mịn PM2.5 kết hợp màng than hoạt tính, giúp duy trì chất lượng không khí trong lành trong cabin. Hàng ghế thứ hai có cửa gió làm mát riêng biệt cùng các cổng sạc kết nối tiện lợi cho hành khách.

Hiệu suất vận hành và pin Lithium-ion

VinFast Nerio Green trang bị động cơ điện đặt ở trục trước, sản sinh công suất tối đa 110 kW (tương đương 147 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Sức mạnh này giúp xe tăng tốc tức thì, vận hành êm ái và không phát sinh độ trễ hay tiếng ồn cơ khí như xe động cơ đốt trong.

Nguồn năng lượng của xe đến từ bộ pin Lithium-ion đạt chuẩn chống nước IP67. Theo công bố kỹ thuật, xe có khả năng di chuyển quãng đường khoảng 285 km đến 300 km sau mỗi lần sạc đầy pin. Khi kết nối với trụ sạc siêu nhanh, cụm pin chỉ mất khoảng 15 đến 18 phút để nạp đủ năng lượng cho quãng đường di chuyển 180 km tiếp theo. VinFast áp dụng chính sách bảo hành chính hãng lên tới 10 năm cho cụm pin này, cam kết thay thế miễn phí nếu dung lượng khả dụng suy giảm xuống dưới 70%.

Trang bị an toàn chủ động và thụ động

Dù được định vị chú trọng đến kinh tế vận hành, Nerio Green vẫn sở hữu danh mục trang bị bảo vệ toàn diện với 6 túi khí cùng loạt hệ thống an toàn điện tử tiên tiến.

Hệ thống an toàn chủ động bao gồm:

Cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo luồng giao thông mở cửa.

Đèn pha tự động thích ứng thông minh.

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe với cảm biến trước/sau kết hợp camera 360 độ sắc nét.

Hệ thống phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh khẩn cấp BA.

Cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA.

Cảm biến giám sát áp suất lốp trực tiếp và chức năng tự động gọi cứu hộ khẩn cấp SOS.

Thông số kỹ thuật chi tiết của VinFast Nerio Green

Hạng mục Thông số kỹ thuật Số chỗ ngồi 05 chỗ Kích thước dài x rộng x cao 4.300 x 1.793 x 1.613 mm Chiều dài cơ sở 2.610,8 mm Khoảng sáng gầm xe 180 mm Trọng lượng không tải / toàn tải 1.490 kg / 1.815 kg Mâm và lốp Hợp kim 18 inch, lốp mùa hè Hệ thống treo trước / sau Độc lập MacPherson / Thanh giằng xoắn Phanh trước / sau Đĩa tản nhiệt / Đĩa Loại động cơ Động cơ điện (cầu trước) Công suất cực đại 110 kW (147 mã lực) Mô-men xoắn cực đại 242 Nm Loại pin lưu trữ Lithium-ion (tiêu chuẩn IP67) Quãng đường di chuyển tối đa 300 km/lần sạc đầy Hỗ trợ sạc nhanh 180 km trong 15-18 phút sạc Dung tích khoang hành lý 290 lít Hệ thống túi khí 6 túi khí

Đánh giá tổng quan về VinFast Nerio Green

Với mức giá niêm yết 628 triệu đồng và giá lăn bánh chỉ từ 630 triệu đồng, VinFast Nerio Green là lựa chọn nổi bật dành cho nhóm khách hàng mua xe chạy dịch vụ công nghệ hoặc gia đình sống tại các đô thị lớn cần một mẫu xe gầm cao thực dụng.

Ưu điểm lớn nhất của mẫu xe này là chi phí vận hành rẻ, phí bảo dưỡng định kỳ thấp do ít chi tiết hao mòn cơ khí, đi kèm chính sách miễn phí sạc công cộng kéo dài đến tháng 6/2027. Điểm hạn chế cần lưu ý nằm ở tầm vận hành thực tế rơi vào khoảng 250 km đến 285 km tùy theo phong cách lái và tải trọng, đòi hỏi người dùng cần tính toán cung đường sạc pin hợp lý khi di chuyển đường dài liên tỉnh.