Đánh giá máy đọc sách HONOR Life S3: Thiết kế gắn lưng điện thoại độc đáo và siêu nhẹ 61g HONOR Life S3 gây chú ý với màn hình e-ink 3.68 inch, gắn từ tính trực tiếp vào smartphone cùng thời lượng pin 30 giờ, mở ra xu hướng đọc sách di động mới mẻ.

HONOR vừa chính thức giới thiệu mẫu máy đọc sách màn hình mực điện tử e-ink mang tên HONOR Life S3 cùng thời điểm ra mắt dòng điện thoại thông minh HONOR Magic 9 tại thị trường Trung Quốc. Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của thiết bị là thiết kế siêu nhỏ gọn tích hợp nam châm, cho phép người dùng gắn trực tiếp vào mặt lưng điện thoại như một màn hình phụ tiện ích.

Thiết kế siêu mỏng nhẹ và cơ chế gắn từ tính linh hoạt

HONOR Life S3 sở hữu thông số ngoại hình ấn tượng với độ dày thân máy chỉ 5.6 mm và trọng lượng dừng lại ở mức 61 g. Kích thước này giúp thiết bị dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay hoặc bỏ túi áo mà không tạo cảm giác cồng kềnh.

Nhờ trang bị cơ chế từ tính bên trong, máy có thể hít chặt vào mặt lưng của điện thoại. Giải pháp này cho phép người dùng biến thiết bị thành một màn hình thứ hai để theo dõi nội dung văn bản dài mà không làm tiêu tốn pin smartphone hoặc có thể tháo rời để sử dụng độc lập tùy theo nhu cầu.

Giao diện sử dụng của HONOR Life S3

Chất lượng hiển thị e-paper và thời lượng pin bền bỉ

Về mặt kỹ thuật, HONOR Life S3 sở hữu màn hình e-paper kích thước 3.68 inch với mật độ điểm ảnh đạt 259 ppi, mang lại khả năng hiển thị chữ viết rõ ràng và sắc nét. Thay vì phụ thuộc vào các phím bấm vật lý điều hướng như một số dòng máy đọc sách truyền thống, thiết bị ứng dụng hoàn toàn cơ chế điều khiển cảm ứng trực tiếp trên màn hình.

Theo công bố từ nhà sản xuất, sản phẩm tích hợp hệ thống ánh sáng dịu nhẹ giúp bảo vệ mắt, hạn chế tình trạng mỏi điều tiết khi đọc trong thời gian dài. Về năng lượng, HONOR Life S3 có thể hoạt động liên tục trong 30 giờ hoặc duy trì tới khoảng một tuần đối với các tác vụ đọc cơ bản thường ngày.

Thông số HONOR Life S3 Xteink X3 Độ dày 5.6 mm 5.1 mm Trọng lượng 61 g 58 g Kích thước màn hình 3.68 inch Nhỏ gọn (tương đương) Mật độ điểm ảnh 259 ppi Tiêu chuẩn e-ink Điều khiển Cảm ứng toàn diện Phím vật lý / Cảm ứng

Hệ điều hành chuyên dụng và khả năng mở rộng bộ nhớ

Để tối ưu hóa không gian lưu trữ tài liệu, HONOR Life S3 tích hợp sẵn khe cắm thẻ nhớ microSD mở rộng và hỗ trợ hầu hết các định dạng tệp phổ biến hiện nay. Người dùng có thể truyền tải sách và tài liệu không dây thông qua ứng dụng HONOR Smart Space của hệ sinh thái hãng.

HONOR Life S3 trên tay người dùng

Tuy vậy, sản phẩm tồn tại điểm hạn chế khi vận hành trên hệ điều hành tùy biến riêng thay vì nền tảng Android mở. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ không thể cài đặt trực tiếp các ứng dụng đọc sách trực tuyến phổ biến như Kindle hay Kobo, buộc phải phụ thuộc vào nguồn tài liệu tải về thủ công.

Vị thế cạnh tranh trong phân khúc máy đọc sách siêu nhỏ

Phân khúc máy đọc sách mini hiện chứng kiến sự góp mặt của các đại diện như Boox Picco, Xteink X4 Pro hay Xteink X3. So với đối thủ trực tiếp Xteink X3 (độ dày 5.1 mm, trọng lượng 58 g), HONOR Life S3 có phần nhỉnh hơn đôi chút về cả kích thước lẫn khối lượng.

Đổi lại, lợi thế của thiết bị đến từ độ nhận diện thương hiệu lớn cùng khả năng tương thích tốt với hệ sinh thái điện thoại HONOR. Hiện tại, HONOR Life S3 mới chỉ được phát hành tại thị trường Trung Quốc và nhà sản xuất vẫn chưa công bố kế hoạch mở rộng thương mại quốc tế.