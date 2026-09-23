Đánh giá máy rửa chén Xiaomi Mijia 5 bộ: Hệ thống AI nhận diện vết bẩn và sấy khí nóng 80°C Mẫu máy rửa chén để bàn Xiaomi Mijia tích hợp 34 tia nước áp suất 30kPa, thuật toán AI tối ưu chu trình làm sạch và khả năng lưu trữ kháng khuẩn đến 240 giờ.

Xiaomi vừa mở rộng danh mục thiết bị gia dụng với mẫu máy rửa chén để bàn Mijia Smart Countertop Dishwasher 5-Set tại thị trường Trung Quốc, có mức giá 1.998 nhân dân tệ (khoảng 7,73 triệu đồng). Sản phẩm hướng trực tiếp đến các không gian bếp khiêm tốn, mang lại giải pháp làm sạch tự động hóa kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) mà không đòi hỏi thi công hệ thống âm tủ phức tạp.

Xiaomi ra mắt máy rửa chén thông minh

Tối ưu kết cấu vật lý cho không gian lắp đặt hạn chế

Vấn đề lớn nhất của các căn hộ nhỏ là diện tích mặt bếp không đủ cho thiết bị cồng kềnh. Mijia Smart Countertop Dishwasher 5-Set giải quyết bài toán này nhờ kích thước vật lý 550 x 598 x 350 mm cùng trọng lượng 18,5 kg, cho phép người dùng đặt trực tiếp lên quầy bếp thông thường.

Hãng trang bị cơ cấu cửa xếp từ tính, giúp khống chế tổng chiều sâu của máy khi mở cửa tối đa ở mức 600 mm. Thiết kế này giải phóng không gian thao tác phía trước, loại bỏ nguy cơ va chạm với các vật dụng xung quanh khi người dùng xếp hoặc lấy bát đĩa.

Sản phẩm có thiết kế khá nhỏ gọn

Hệ thống làm sạch áp lực cao và thuật toán quét vết bẩn bằng AI

Dù sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn, thể tích bên trong máy được cấu trúc hợp lý để phục vụ 5 bộ đồ ăn tiêu chuẩn, thích hợp cho nhóm từ 2 đến 5 người. Thiết bị chứa được các vật dụng kích thước lớn như chảo rán đường kính 30 cm hoặc nồi súp đường kính 24 cm.

Về cơ chế thủy lực, buồng rửa tích hợp 4 bộ tay phun đa hướng với tổng cộng 34 tia nước, sản sinh áp suất dòng chảy đạt mức 30 kPa để đánh bay các mảng bám thức ăn cứng đầu. Nền tảng điều khiển sử dụng cảm biến quang học theo dõi chất lượng nước kết hợp cùng thuật toán AI, cho phép phân tích độ bẩn của vật dụng trong 10 giây đầu chu trình, từ đó tự động gán chương trình làm sạch thích hợp nhất từ 8 chế độ thiết lập sẵn.

Máy rửa chén của Xiaomi có nhiều công nghệ thông minh

Công nghệ tiệt trùng nhiệt độ cao và bảo quản lưu trữ 240 giờ

Thiết bị hoàn tất chu trình làm sạch với giai đoạn xử lý nước nóng 75°C, hỗ trợ loại bỏ dầu mỡ và diệt khuẩn bề mặt. Sau đó, hệ thống gia nhiệt gốm PTC tiếp tục thổi luồng khí nóng 80°C để sấy khô toàn bộ khoang chứa và đồ dùng.

Không chỉ dừng lại ở chức năng làm sạch, máy còn kiêm nhiệm vai trò tủ bảo quản nhờ hệ thống khử khuẩn bằng tia cực tím (UV) kết hợp lưu thông không khí tuần hoàn. Cơ chế này duy trì môi trường khô ráo, vô trùng bên trong buồng máy lên đến 240 giờ liên tục, hạn chế sự tái phát triển của nấm mốc và mùi hôi.

Sản phẩm giúp sấy khô chén dĩa nhanh chóng

Thông số kỹ thuật và hiệu quả vận hành

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn tiết kiệm nước cấp độ 1 tại Trung Quốc. Ở chế độ Eco Wash, chu trình làm sạch chỉ tiêu tốn 8 lít nước cùng mức điện năng 0,282 kWh.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Kích thước & Trọng lượng 550 x 598 x 350 mm; 18,5 kg Chiều sâu khi mở cửa Tối đa 600 mm (cửa xếp từ tính) Sức chứa 5 bộ đồ ăn tiêu chuẩn (vừa chảo 30 cm, nồi 24 cm) Hệ thống phun nước 4 bộ tay phun, 34 tia nước, áp suất 30 kPa Nhiệt độ rửa & sấy Nước nóng 75°C, sấy khí nóng PTC 80°C Khử khuẩn & Lưu trữ Tia cực tím kết hợp khí tuần hoàn, lưu trữ 240 giờ Tiêu thụ tài nguyên (Eco Wash) 8 lít nước, 0,282 kWh điện năng Kết nối thông minh HyperOS Connect, ứng dụng Mijia, điều khiển giọng nói

Thiết bị nằm trong hệ sinh thái HyperOS Connect của Xiaomi, cho phép thiết lập chế độ, giám sát thời gian thực từ xa thông qua ứng dụng Mijia hoặc điều khiển qua trợ lý giọng nói trên hệ thống loa thông minh.