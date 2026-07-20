Đánh giá Mazda CX-8 2026: SUV 7 chỗ hạng trung tiệm cận xe sang Mazda CX-8 2026 duy trì sức hút nhờ không gian nội thất da Nappa cao cấp, gói an toàn i-Activsense nâng cấp và mức giá niêm yết từ 0,899 tỷ đồng tại Việt Nam.

Mazda CX-8 là dòng Crossover/SUV hạng trung (mid-size) được Thaco Auto phân phối chính hãng tại Việt Nam. Sau lần nâng cấp vào cuối năm 2024, mẫu xe này tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV 7 chỗ nhờ sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế và hàm lượng công nghệ an toàn vượt trội. Trong bảng cập nhật tháng 7/2026, Mazda CX-8 duy trì 4 phiên bản với cấu hình 7 chỗ đồng nhất, loại bỏ tùy chọn 6 chỗ trước đây để tối ưu hóa không gian sử dụng.

Giá niêm yết và lăn bánh Mazda CX-8 tháng 7/2026

Mazda CX-8 hiện được lắp ráp trong nước, giúp xe có lợi thế cạnh tranh về nguồn cung và giá bán so với các đối thủ nhập khẩu. Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VNĐ) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VNĐ) Lăn bánh TP.HCM (tỷ VNĐ) Các tỉnh khác (tỷ VNĐ) New Mazda CX-8 2.5 Luxury 0,899 1,023 1,005 0,991 New Mazda CX-8 2.5 Luxury (tùy chọn) 0,949 1,085 1,066 1,047 New Mazda CX-8 2.5 Premium 1,019 1,163 1,143 1,124 New Mazda CX-8 2.5 Signature AWD 1,149 1,309 1,286 1,267

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý.

Mazda CX-8 2026 sở hữu kích thước lớn nhất phân khúc SUV 7 chỗ hạng trung.

Thiết kế ngoại thất: Ngôn ngữ Kodo tinh chỉnh

Được phát triển trên nền tảng khung gầm của đàn anh CX-9, Mazda CX-8 sở hữu kích thước tổng thể lớn nhất phân khúc với chiều dài cơ sở lên tới 2.930 mm. Ở phiên bản mới nhất, lưới tản nhiệt được làm mới với họa tiết bóng bẩy hơn, kết hợp cùng viền crom "Signature Wings" nối liền cụm đèn pha LED sắc sảo.

Phần đầu xe với lưới tản nhiệt họa tiết mới và cụm đèn LED hiện đại.

Thân xe mang phong cách thể thao với cột D kéo dài. Điểm thay đổi đáng chú ý là ốp vòm bánh xe đã được sơn đồng màu thân xe, tạo cảm giác liền lạc và sang trọng hơn. Xe sử dụng mâm hợp kim 19 inch thiết kế Goshintai kiểu mới, hoàn thiện bằng lớp sơn Hyper Silver cao cấp.

Mâm xe 19 inch thiết kế Goshintai sơn màu Hyper Silver.

Không gian nội thất: Trải nghiệm da Nappa đẳng cấp

Bên trong cabin, Mazda CX-8 tiếp tục theo đuổi triết lý "Less is more". Toàn bộ các phiên bản đều được trang bị ghế bọc da Nappa màu nâu đỏ Chroma Brown – một trang bị hiếm thấy ở các đối thủ cùng tầm giá. Các chi tiết ốp gỗ thiên nhiên được xử lý tỉ mỉ, mang lại cảm giác cao cấp tương đương các dòng xe sang.

Nội thất Mazda CX-8 sử dụng da Nappa và gỗ thiên nhiên.

Hàng ghế thứ hai của CX-8 được đánh giá cao về sự rộng rãi và tiện nghi, tích hợp sưởi ghế và rèm che nắng. Đặc biệt, hàng ghế thứ ba có khoảng để chân và chiều cao đệm ghế tối ưu, phù hợp cho cả người lớn trong những hành trình dài. Thể tích khoang hành lý có thể mở rộng từ 209 lít lên 742 lít khi gập phẳng hàng ghế cuối.

Hàng ghế thứ hai rộng rãi với đầy đủ tiện nghi.

Vận hành và Công nghệ an toàn i-Activsense

Dưới nắp ca-pô là khối động cơ SkyActiv-G 2.5L, sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Xe được trang bị hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus), giúp ổn định thân xe khi vào cua và tăng cường sự êm ái cho hành khách.

Động cơ SkyActiv-G 2.5L duy trì sự bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.

Về an toàn, gói i-Activsense trên các bản Premium và Signature được nâng cấp đáng kể. Đáng chú ý là hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ lái trên đường cao tốc và kẹt xe (Cruising & Traffic Support). Ngoài ra, xe vẫn duy trì các tính năng như cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, phanh thông minh SBS và 6 túi khí tiêu chuẩn.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Luxury Premium Signature AWD Số chỗ ngồi 7 7 7 Kích thước (mm) 4.900 x 1.840 x 1.730 4.900 x 1.840 x 1.730 4.900 x 1.840 x 1.730 Chiều dài cơ sở (mm) 2.930 2.930 2.930 Động cơ SkyActiv-G 2.5L SkyActiv-G 2.5L SkyActiv-G 2.5L Công suất (mã lực) 188 188 188 Mô-men xoắn (Nm) 252 252 252 Hệ dẫn động FWD FWD AWD Túi khí 6 6 6

Nhìn chung, Mazda CX-8 2026 là lựa chọn phù hợp cho những gia đình đề cao không gian rộng rãi, nội thất tinh tế và công nghệ an toàn chủ động. Dù khả năng tăng tốc ở dải tốc độ cao chưa thực sự ấn tượng và thiếu lẫy chuyển số, nhưng sự ổn định và mức độ hoàn thiện cao vẫn giúp CX-8 duy trì vị thế vững chắc trước các đối thủ như Hyundai Santa Fe hay Ford Everest.