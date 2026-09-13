Đánh giá Mazda3 2026: Bảng giá lăn bánh chi tiết cùng thông số kỹ thuật sedan, hatchback Mazda3 2026 duy trì sức hút trong phân khúc xe hạng C nhờ ngôn ngữ KODO thời thượng, gói an toàn chủ động i-Activsense và mức giá niêm yết từ 569 triệu đồng.

Tại thị trường Việt Nam, Mazda3 do THACO lắp ráp và phân phối tiếp tục khẳng định chỗ đứng vững chắc ở phân khúc sedan và hatchback hạng C. Mẫu xe Nhật Bản cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ như KIA K3, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis và Honda Civic nhờ sự kết hợp giữa thiết kế trau chuốt, tiện nghi vượt tầm giá và hàm lượng công nghệ an toàn cao.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Mazda3 cập nhật tháng 9/2026

Mazda3 mang đến cho khách hàng hai tùy chọn biến thể gồm sedan và hatchback (Sport) với nhiều cấp trang bị khác nhau. Về màu sắc ngoại thất, bản hatchback có 4 tùy chọn gồm Đỏ, Xám, Xanh, Trắng; trong khi bản sedan sở hữu 3 tùy chọn gồm Đỏ, Xám và Trắng.

Biến thể Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu đồng) Mazda3 Sedan 1.5L Deluxe 569 653 642 628 1.5L Deluxe (tùy chọn) 599 687 675 661 1.5L Luxury 644 737 724 710 1.5L Premium 719 821 807 793 Mazda3 Hatchback 1.5L Luxury 659 754 741 727 1.5L Premium 719 821 807 793

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh nêu trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại trực tiếp tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể của từng xe.

Ngôn ngữ thiết kế KODO cải tiến: Tinh tế và năng động

Bước sang thế hệ mới, Mazda3 2026 được kéo dài thêm 80 mm về chiều dài tổng thể, đồng thời hạ thấp trọng tâm 10 mm trên bản sedan và 30 mm trên bản hatchback. Chiều dài cơ sở trên cả hai biến thể đều được gia tăng thêm 25 mm, đạt mốc 2.725 mm. Tỷ lệ kích thước mới giúp diện mạo xe trở nên thanh thoát, thể thao và đầm chắc hơn.

Hệ thống chiếu sáng phía trước và cụm đèn hậu được vuốt mảnh sắc sảo, tích hợp công nghệ LED hiện đại. Đáng chú ý, phiên bản cao cấp Premium được bổ sung thêm tính năng mở rộng góc chiếu khi vào cua cùng hệ thống đèn pha LED thích ứng. Dàn chân của Mazda3 bản động cơ 2.0L đi kèm bộ mâm hợp kim 18 inch, trong khi bản động cơ 1.5L có hai tùy chọn mâm 16 inch hoặc 18 inch tùy phiên bản.

Không gian nội thất tối giản, tập trung vào người lái

Bên trong khoang cabin, Mazda3 2026 ứng dụng triết lý thiết kế công thái học hướng trực tiếp về vị trí người lái. Táp-lô được bố trí liền mạch với xu hướng nghiêng về bên trái, giảm thiểu tối đa các phím bấm cơ học rườm rà. Màn hình thông tin giải trí 8,8 inch đặt nổi hỗ trợ kết nối USB, AUX, Bluetooth giúp tổng thể khoang lái mang hơi hướng xe sang châu Âu.

Xe cung cấp các tông màu nội thất tùy chọn như Trắng và Đỏ tùy theo biến thể. Toàn bộ ghế ngồi bọc da cao cấp, riêng bản Deluxe sử dụng chất liệu nỉ. Trên các phiên bản cao cấp 1.5L Premium và biến thể 2.0L, hãng trang bị thêm màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, khởi động nút bấm cùng gương chiếu hậu chống chói tự động.

Khả năng vận hành với động cơ SkyActiv-G

Mazda3 2026 tại Việt Nam mang đến hai cấu hình động cơ xăng SkyActiv-G bốn xy-lanh thẳng hàng, phun xăng trực tiếp:

Động cơ SkyActiv-G 1.5L: Sản sinh công suất tối đa 110 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại đạt 146 Nm tại 3.500 vòng/phút.

Sản sinh công suất tối đa 110 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại đạt 146 Nm tại 3.500 vòng/phút. Động cơ SkyActiv-G 2.0L: Cung cấp công suất tối đa 153 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 200 Nm.

Cả hai khối động cơ đều đi kèm hộp số tự động 6 cấp mượt mà cùng hệ dẫn động cầu trước FWD. Hệ thống treo trước McPherson và treo sau dạng thanh xoắn kết hợp vô-lăng trợ lực điện đem lại khả năng phản hồi chính xác, ổn định khi vào cua ở dải tốc độ cao.

Công nghệ an toàn chủ động i-Activsense vượt trội

Về mặt an toàn bị động và chủ động cơ bản, Mazda3 2026 sở hữu danh sách trang bị đồng đều gồm 7 túi khí, phanh ABS, EBD, BA, hệ thống báo phanh khẩn cấp ESS, cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo TCS, khởi hành ngang dốc HLA, camera lùi, cảm biến sau và phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động Auto Hold.

Điểm sáng đắt giá của mẫu xe này là gói an toàn chủ động i-Activsense với hàng loạt tính năng hỗ trợ tiên tiến: hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go (MRCC), hỗ trợ phanh chủ động thông minh SBS, kiểm soát và giữ làn đường LAS, cảnh báo chệch làn đường LDWS, cảnh báo điểm mù BSM cùng cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA.

Bảng thông số kỹ thuật Mazda3 2026

Thông số kỹ thuật Mazda3 Sedan Mazda3 Hatchback Kích thước tổng thể DxRxC (mm) 4.660 x 1.795 x 1.440 4.660 x 1.795 x 1.435 Chiều dài cơ sở (mm) 2.725 2.725 Khoảng sáng gầm xe (mm) 145 145 Bán kính quay vòng tối thiểu (m) 5,3 5,3 Khối lượng không tải (kg) 1.330 1.340 Thể tích khoang hành lý (lít) 450 334 Dung tích bình nhiên liệu (lít) 51 51 Động cơ SkyActiv-G 1.5L SkyActiv-G 1.5L Hộp số Tự động 6 cấp Tự động 6 cấp Hệ dẫn động Cầu trước (FWD) Cầu trước (FWD) Treo trước / sau McPherson / Thanh xoắn McPherson / Thanh xoắn Kích thước lốp 205/60R16 205/60R16 Số túi khí 7 7

Đánh giá tổng quan ưu và nhược điểm

Mazda3 2026 tiếp tục là sự lựa chọn hấp dẫn dành cho nhóm khách hàng trẻ trung, yêu thích phong cách thời trang và trải nghiệm cầm lái thú vị. Xe ghi điểm nhờ tầm quan sát tốt, vô-lăng đầm chắc, trang bị nội thất chỉn chu và gói hỗ trợ an toàn dẫn đầu phân khúc.

Tuy vậy, người dùng cần lưu ý một số điểm giới hạn như không gian hàng ghế thứ hai có phần khiêm tốn hơn so với một số đối thủ cùng tầm giá và thiếu cửa gió điều hòa phía sau. Khả năng cách âm gầm ở dải tốc độ cao cùng độ dày thân vỏ cũng là yếu tố mà nhà sản xuất cần tiếp tục tinh chỉnh trong các bản nâng cấp tiếp theo.