Đánh giá Mazda3 2026 sedan và hatchback: Thiết kế sắc sảo, công nghệ vượt tầm phân khúc Mazda3 2026 ghi điểm nhờ diện mạo Kodo tinh tế, gói an toàn i-Activsense vượt trội cùng mức giá khởi điểm từ 569 triệu đồng tại thị trường Việt Nam.

Tại thị trường Việt Nam, Mazda3 được THACO lắp ráp và phân phối với hai biến thể sedan và hatchback (Sport). Mẫu xe này trực tiếp cạnh tranh cùng các đối thủ trong phân khúc hạng C như KIA K3, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis và Honda Civic nhờ sự kết hợp giữa ngôn ngữ tạo hình cuốn hút, tiện nghi phong phú và giá bán dễ tiếp cận.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Mazda3

Mazda3 mang đến bảng giá trải rộng từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, đáp ứng nhiều nhóm khách hàng khác nhau qua các tùy chọn cấu hình từ Deluxe đến Premium.

Biến thể Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/TP khác (triệu đồng) Mazda3 Sedan 1.5L Deluxe 569 653 642 628 1.5L Deluxe (tùy chọn) 599 687 675 661 1.5L Luxury 644 737 724 710 1.5L Premium 719 821 807 793 Mazda3 Hatchback (Sport) 1.5L Luxury 659 754 741 727 1.5L Premium 719 821 807 793

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Dưới đây là các thông số nền tảng của hai cấu hình thân vỏ Mazda3 được lắp ráp và phân phối chính hãng:

Thông số kỹ thuật Mazda3 Sedan Mazda3 Hatchback Kích thước tổng thể D x R x C (mm) 4.660 x 1.795 x 1.440 4.660 x 1.795 x 1.435 Chiều dài cơ sở (mm) 2.725 2.725 Khoảng sáng gầm xe (mm) 145 145 Bán kính quay vòng tối thiểu (m) 5,3 5,3 Khối lượng không tải (kg) 1.330 1.340 Khối lượng toàn tải (kg) 1.780 1.790 Thể tích khoang hành lý (lít) 450 334 Dung tích bình nhiên liệu (lít) 51 51 Hệ thống treo trước / sau McPherson / thanh xoắn McPherson / thanh xoắn Hệ thống phanh trước / sau Đĩa thông gió / đĩa đặc Đĩa thông gió / đĩa đặc Thông số lốp xe 205/60R16 205/60R16

Ngôn ngữ thiết kế Kodo trau chuốt và hiện đại

Mazda3 được kéo dài thêm 80 mm kích thước tổng thể, trong khi trần xe hạ thấp 10 mm trên bản sedan và 30 mm trên bản hatchback. Trục cơ sở của cả hai biến thể đều được nới rộng thêm 25 mm, đạt mức 2.725 mm. Thay đổi tỷ lệ này giúp thân xe có trọng tâm thấp, dáng vẻ năng động và trường xe hơn đáng kể.

Hệ thống chiếu sáng trước và sau được vuốt mảnh, sử dụng hoàn toàn bóng LED. Phiên bản Premium sở hữu hệ thống đèn pha LED thích ứng đi kèm tính năng mở rộng góc chiếu khi vào cua. Ở phần thân xe, bản động cơ 2.0L trang bị mâm hợp kim 18 inch, trong khi cấu hình 1.5L đi kèm mâm 16 hoặc 18 inch tùy phiên bản.

Khách hàng có 4 lựa chọn màu sắc ngoại thất trên biến thể hatchback gồm Đỏ, Xám, Xanh, Trắng; biến thể sedan cung cấp 3 gam màu gồm Đỏ, Xám và Trắng.

Khoang lái hướng tâm và trang bị tiện nghi

Bên trong khoang cabin, bảng táp-lô được thiết kế bất đối xứng với khuynh hướng dồn trọng tâm về phía người lái. Màn hình giải trí trung tâm kích thước 8,8 inch hỗ trợ đa dạng kết nối USB, AUX và Bluetooth, kết hợp cùng hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, nút bấm khởi động và gương chiếu hậu chống chói tự động.

Vật liệu nội thất chủ đạo là da cao cấp với hai phối màu Đỏ hoặc Trắng tùy biến thể, riêng bản tiêu chuẩn Deluxe sử dụng ghế nỉ. Hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) xuất hiện trên bản 1.5L Premium cũng như toàn bộ các biến thể 2.0L.

Hệ truyền động Skyactiv-G ổn định

Mazda3 tại thị trường trong nước duy trì hai cấu hình động cơ xăng Skyactiv-G phun nhiên liệu trực tiếp:

Động cơ Skyactiv-G 1.5L: Sản sinh công suất tối đa 110 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 146 Nm tại 3.500 vòng/phút.

Sản sinh công suất tối đa 110 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 146 Nm tại 3.500 vòng/phút. Động cơ Skyactiv-G 2.0L: Đạt công suất 153 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm.

Cả hai phiên bản động cơ đều truyền sức kéo qua hộp số tự động 6 cấp kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước (FWD), mang lại khả năng phân bổ lực mượt mà khi di chuyển trong đô thị.

Công nghệ an toàn chủ động i-Activsense

Về mặt an toàn bị động và tiêu chuẩn, xe sở hữu 7 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA/ESS), cân bằng điện tử (DSC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA), camera lùi cùng cảm biến lùi.

Điểm nhấn đắt giá trên Mazda3 là gói an toàn chủ động thông minh i-Activsense. Gói công nghệ này quy tụ nhiều tính năng vượt cấp như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go (MRCC), hỗ trợ phanh chủ động thông minh (SBS), kiểm soát và giữ làn đường (LAS), cảnh báo chệch làn đường (LDWS), cảnh báo điểm mù (BSM) và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA).

Tổng kết ưu và nhược điểm

Nhìn chung, Mazda3 tiếp tục là ứng viên sáng giá trong phân khúc xe hạng C nhờ diện mạo bắt mắt, hoàn thiện khoang lái chất lượng cao, cảm giác điều khiển linh hoạt cùng gói hỗ trợ lái toàn diện. Dẫu vậy, không gian hàng ghế thứ hai vẫn tương đối chật chội, chưa có cửa gió điều hòa phía sau, dung tích cốp ở mức trung bình và khả năng cách âm môi trường cần được nâng cấp thêm.