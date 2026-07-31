Đánh giá MG ZS 2026: SUV đô thị cỡ B giá hấp dẫn cùng nhiều trang bị vượt tầm giá MG ZS 2026 tiếp tục duy trì thế mạnh giá bán dễ tiếp cận trong phân khúc B-SUV, đi cùng thiết kế trẻ trung, không gian rộng rãi và nhiều tính năng hiện đại.

Gia nhập phân khúc SUV đô thị cỡ B đầy cạnh tranh tại Việt Nam, MG ZS 2026 tiếp tục khẳng định vị thế nhờ mức giá cạnh tranh bậc nhất phân khúc cùng danh sách trang bị phong phú. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, mẫu gầm cao này hướng tới đối tượng khách hàng trẻ và các gia đình tìm kiếm một chiếc xe thực dụng, hiện đại trong tầm giá dễ tiếp cận.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh MG ZS 2026

Bên cạnh đó, MG ZS 2026 hiện được phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản cùng 4 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm Trắng, Đỏ, Đen và Bạc. Khách hàng mua xe còn nhận được chương trình ưu đãi hấp dẫn với gói hỗ trợ lệ phí trước bạ trị giá lên tới 58 triệu đồng tùy phiên bản.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Giá lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Giá lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Giá lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu đồng) Ưu đãi MG ZS 1.5 STD+ 518 602 591 572 Tặng lệ phí trước bạ trị giá 52 triệu đồng MG ZS 1.5 2WD LUX+ 588 680 668 649 Tặng lệ phí trước bạ trị giá 58 triệu đồng

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng tại đại lý.

Diện mạo trẻ trung và ngôn ngữ thiết kế hiện đại

Cụ thể, MG ZS 2026 sở hữu kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.323 x 1.809 x 1.653 mm cùng chiều dài cơ sở 2.585 mm và khoảng sáng gầm 170 mm. Chiều dài cơ sở lớn giúp tạo tiền đề cho một không gian cabin tương đối rộng rãi trong phân khúc B-SUV.

Ở phần đầu xe, điểm nhấn nằm ở lưới tản nhiệt dạng 3D sơn đen bóng kết hợp viền mạ chrome khỏe khoắn. Hệ thống chiếu sáng nâng cấp toàn bộ sang cụm đèn pha LED Projector tự động tích hợp dải đèn định vị ban ngày hình móc câu sắc sảo. Cản trước và cụm đèn sương mù cải tiến cũng góp phần gia tăng nét hiện đại cho tổng thể mẫu xe.

Thân xe thu hút với bộ mâm thiết kế kiểu cánh hoa kích thước 17 inch đi kèm lốp 215/55R17 trên bản LUX+. Nhìn từ phía sau, cụm đèn hậu LED đồ họa dạng khói mờ cùng cản sau tích hợp ống xả giả giúp chiếc crossover trông cân đối hơn.

Khoang cabin tối ưu sự tiện nghi và công nghệ

Ngoài ra, không gian bên trong của MG ZS 2026 được thiết kế theo hướng tối giản nhưng thực dụng. Khu vực táp-lô nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch đặt cao, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Vô-lăng dạng D-cut bọc da tích hợp nhiều phím bấm chức năng, kết hợp cùng màn hình màu hiển thị đa thông tin phía sau.

Đặc biệt, hệ thống điều hòa trên xe trang bị thêm tính năng lọc bụi mịn PM2.5, điều khiển dạng dải phím liền mạch sang trọng. Mẫu SUV cỡ B này cũng chú trọng đến người ngồi sau khi cung cấp cửa gió điều hòa riêng biệt, đem lại sự thoải mái trong các chuyến đi xa.

Toàn bộ ghế ngồi được bọc da, trong đó ghế lái trên bản cao cấp LUX+ có khả năng chỉnh điện 6 hướng. Hàng ghế thứ hai có không gian để chân tương đối thoải mái và hỗ trợ gập tỷ lệ 60/40 giúp mở rộng dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn 359 lít.

Khả năng vận hành và hiệu suất động cơ

về mặt vận hành, MG ZS 2026 tiếp tục sử dụng khối động cơ xăng NSE 1,5L DOHC 4 xi-lanh, sản sinh công suất tối đa 112 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 150 Nm tại 4.500 vòng/phút. Đi kèm với đó là hộp số tự động vô cấp CVT có chế độ giả lập 8 cấp số thể thao và hệ dẫn động cầu trước 2WD.