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Đánh giá MG ZS 2026: SUV đô thị thực dụng đi kèm ưu đãi phí trước bạ hấp dẫn

Vũ Sơn28/06/2026 10:23

Với mức giá khởi điểm từ 518 triệu đồng cùng chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, MG ZS 2026 tiếp tục là lựa chọn B-SUV giàu tính kinh tế và tiện nghi cho người dùng Việt.

MG ZS là mẫu SUV đô thị thuộc phân khúc hạng B, lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam vào giữa năm 2020. Trải qua các đợt nâng cấp, mẫu xe này hiện được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, tạo dựng vị thế nhờ sự cân bằng giữa không gian rộng rãi, trang bị công nghệ và giá bán cạnh tranh so với các đối thủ như Honda HR-V hay KIA Seltos.

Giá xe MG ZS và chương trình ưu đãi tháng 6/2026

Trong tháng 6/2026, MG Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi mạnh tay cho dòng ZS, đặc biệt là các xe sản xuất năm 2025. Khách hàng mua xe thời điểm này có thể tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể nhờ chính sách tặng lệ phí trước bạ.

Giá xe MG ZS tháng 6/2026, ưu đãi phí trước bạ các phiên bản - 1
MG ZS 2026 sở hữu mức giá tiếp cận dễ dàng nhất phân khúc SUV hạng B.
Mẫu xeGiá niêm yết (triệu VND)Giá lăn bánh Hà Nội (triệu VND)Giá lăn bánh TP.HCM (triệu VND)Ưu đãi (Xe sản xuất 2025)
MG ZS 1.5 STD+518602591Tặng lệ phí trước bạ 52 triệu VND
MG ZS 1.5 2WD LUX+588680668Tặng lệ phí trước bạ 58 triệu VND

Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại riêng tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể của từng xe.

Giá xe MG ZS tháng 6/2026, ưu đãi phí trước bạ các phiên bản - 2

Thiết kế ngoại thất trẻ trung và hiện đại

MG ZS 2026 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.323 x 1.809 x 1.653 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.585 mm. Những thông số này đảm bảo cho xe một ngoại hình cân đối và không gian cabin đủ dùng cho gia đình 5 người.

Giá xe MG ZS tháng 6/2026, ưu đãi phí trước bạ các phiên bản - 3
Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt 3D đen bóng và cụm đèn LED Projector hiện đại.

Điểm nhấn ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt dạng 3D đen bóng với viền crom khỏe khoắn. Hệ thống chiếu sáng được nâng cấp lên cụm đèn pha LED Projector tự động, kết hợp cùng dải đèn định vị ban ngày hình móc câu sắc sảo. Bên hông xe, bộ mâm 17 inch thiết kế hình cánh hoa là điểm thay đổi đáng giá, giúp xe trông năng động hơn so với các phiên bản cũ.

Giá xe MG ZS tháng 6/2026, ưu đãi phí trước bạ các phiên bản - 4
Bộ mâm cánh hoa 17 inch mang lại diện mạo mới mẻ cho MG ZS.

Không gian nội thất thực dụng và tiện nghi

Bên trong cabin, MG ZS 2026 đi theo triết lý thiết kế tối giản nhưng tập trung vào tính tiện dụng. Táp-lô được bố trí gọn gàng với màn hình trung tâm 10,1 inch đặt cao, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Vô-lăng bọc da dạng D-Cut thể thao tích hợp nhiều phím bấm chức năng, đi kèm cụm đồng hồ hiển thị đa thông tin rõ nét.

Giá xe MG ZS tháng 6/2026, ưu đãi phí trước bạ các phiên bản - 5
Khoang lái MG ZS 2026 được thiết kế theo phong cách hiện đại, tập trung vào người dùng.

Hệ thống điều hòa trên xe tích hợp chức năng lọc bụi mịn PM2.5, một trang bị rất hữu ích cho điều kiện giao thông đô thị. Đáng chú ý, hàng ghế sau của MG ZS vẫn giữ được ưu thế về độ rộng rãi và có sẵn cửa gió điều hòa riêng, giúp hành khách luôn cảm thấy thoải mái trong những chuyến đi dài.

Giá xe MG ZS tháng 6/2026, ưu đãi phí trước bạ các phiên bản - 6
Cửa gió hàng ghế sau là trang bị thiết thực trên MG ZS.
Giá xe MG ZS tháng 6/2026, ưu đãi phí trước bạ các phiên bản - 7
Hàng ghế sau rộng rãi là một trong những ưu điểm lớn nhất của mẫu xe này.

Vận hành và trang bị an toàn

MG ZS 2026 sử dụng khối động cơ xăng 1.5L, sản sinh công suất tối đa 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số tự động vô cấp CVT với chế độ giả lập 8 cấp số, mang lại trải nghiệm lái mượt mà trong phố.

Giá xe MG ZS tháng 6/2026, ưu đãi phí trước bạ các phiên bản - 8
Khối động cơ 1.5L đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Về an toàn, xe được trang bị đầy đủ các tính năng cơ bản và nâng cao như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và đổ đèo. Đặc biệt, phiên bản cao cấp nhất sở hữu tới 6 túi khí và camera 360 độ, giúp người lái tự tin hơn khi xoay xở trong không gian hẹp.

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

Thông sốMG ZS STD+MG ZS LUX+
Kiểu động cơ1.5L DOHC, 4 xy-lanh1.5L DOHC, 4 xy-lanh
Công suất (hp/rpm)112 / 6.000112 / 6.000
Mô-men xoắn (Nm/rpm)150 / 4.500150 / 4.500
Hộp sốCVT (giả lập 8 cấp)CVT (giả lập 8 cấp)
Mâm xe16 inch17 inch
Số túi khí26
Tiêu thụ nhiên liệu (hỗn hợp)6,3 lít/100 km6,53 lít/100 km

Nhìn chung, MG ZS 2026 vẫn là một mẫu SUV đô thị "đáng đồng tiền bát gạo" nhờ không gian rộng rãi và danh sách trang bị hậu hĩnh trong tầm giá dưới 600 triệu đồng. Dù khả năng cách âm và sức mạnh động cơ chưa thực sự ấn tượng khi so với các đối thủ ở phân khúc cao hơn, nhưng với các chương trình ưu đãi phí trước bạ hiện có, đây vẫn là một lựa chọn kinh tế hàng đầu cho những người lần đầu mua xe.

Giá xe MG ZS tháng 6/2026, ưu đãi phí trước bạ các phiên bản - 9
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              Đánh giá MG ZS 2026: SUV đô thị thực dụng đi kèm ưu đãi phí trước bạ hấp dẫn
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