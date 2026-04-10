Đánh giá Mitsubishi Attrage 2026: Chi tiết giá lăn bánh và khả năng vận hành của sedan đô thị Mitsubishi Attrage 2026 nhập khẩu Thái Lan gây chú ý với giá khởi điểm từ 380 triệu đồng cùng ưu đãi lệ phí trước bạ, sở hữu động cơ 1.2L tiết kiệm nhiên liệu.

Mitsubishi Attrage là mẫu sedan 5 chỗ thuộc phân khúc hạng B đến từ thương hiệu ô tô Nhật Bản. Dòng xe này có lịch sử phát triển lâu đời từ năm 1978, trải qua 6 thế hệ với nhiều tên gọi khác nhau ở các thị trường quốc tế như Colt, Lancer hay Space Star. Tại thị trường Việt Nam, Attrage được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và phân phối với 3 phiên bản: MT, CVT và CVT Premium, mang đến 3 lựa chọn màu ngoại thất gồm Đỏ, Trắng và Xám. Mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tháng 10/2026

Bước sang tháng 10/2026, Mitsubishi áp dụng các gói ưu đãi giá trị cho Attrage, bao gồm hỗ trợ lệ phí trước bạ và quà tặng phụ kiện. Mức giá niêm yết của xe dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tiếp tục duy trì vị thế là một trong những mẫu sedan hạng B có giá tiếp cận dễ chịu nhất phân khúc.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh/thành khác (triệu VND) Chương trình ưu đãi Mitsubishi Attrage MT 380 447 440 421 Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (38.000.000 VND), phiếu nhiên liệu (8.000.000 VND), camera lùi (2.500.000 VND) Mitsubishi Attrage CVT 465 543 533 514 Chính sách theo đại lý Mitsubishi Attrage CVT Premium 490 571 561 542 Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (24.500.000 VND), phiếu nhiên liệu (11.000.000 VND), ăng ten vây cá (1.500.000 VND)

*Lưu ý: Bảng giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các ưu đãi riêng tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào địa phương đăng ký cũng như trang bị cụ thể.

Ngoại thất Dynamic Shield hiện đại và sắc nét

Mitsubishi Attrage 2026 thể hiện diện mạo góc cạnh và cá tính hơn nhờ ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng. Khu vực đầu xe gây ấn tượng với hai thanh mạ crom tạo hình chữ X to bản. Trên các phiên bản số tự động, lưới tản nhiệt được bổ sung hai đường viền chỉ đỏ trang trí, tạo điểm nhấn tương phản thể thao.

Hệ thống chiếu sáng phía trước được nâng cấp với cụm đèn Bi-LED cho cả chế độ pha và cốt, kết hợp cùng dải đèn LED định vị ban ngày. Thiết kế này không chỉ nâng cao hiệu quả chiếu sáng khi di chuyển ban đêm mà còn giúp diện mạo xe thêm phần hiện đại.

Thân xe sở hữu các đường gân dập nổi khí động học kéo dài. Gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp dải xi-nhan LED trợ sáng. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 15 inch đa chấu phay bóng 8 chấu kép, đi kèm kích thước lốp 185/55R15 phù hợp với điều kiện đường đô thị.

Ở phía sau, đuôi xe được tinh chỉnh với ăng ten vây cá mập gọn gàng thay thế dạng thanh truyền thống. Cụm đèn hậu LED có đồ họa nhận diện sắc nét. Cản sau tạo hình mở rộng sang hai bên, tích hợp cánh khuếch lưu khí động học và cụm đèn phản quang đặt dọc, mang lại cảm giác bề thế và vững chãi hơn khi nhìn từ phía sau.

Khoang nội thất rộng rãi và tính năng tiện dụng

Không gian nội thất của Mitsubishi Attrage 2026 được bố trí theo định hướng thực dụng, hướng đến việc tối ưu khoảng để chân và không gian sử dụng. Chiều dài cơ sở 2.550 mm mang lại khoảng trống thoải mái cho cả hai hàng ghế, đặc biệt là khoảng duỗi chân cho người ngồi phía sau thuộc nhóm tốt trong phân khúc xe hạng B.

Bảng đồng hồ hiển thị vận tốc và thông số kỹ thuật có giao diện rõ ràng, tương phản tốt. Vô lăng ba chấu bọc da tích hợp các phím điều khiển hệ thống âm thanh và tính năng kiểm soát hành trình. Khu vực điều khiển trung tâm được bố trí khoa học, giúp người lái dễ dàng thao tác các chức năng khi xe đang vận hành.

Về mặt tiện nghi, bản CVT được trang bị ghế bọc da cùng bệ tỳ tay cho người lái, màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cho phép kết nối 2 điện thoại cùng lúc và đạt chuẩn âm thanh Hi-Res Audio. Bản MT sử dụng ghế nỉ, đầu CD tiêu chuẩn và bổ sung tựa đầu 3 vị trí ở hàng ghế sau nhằm tăng độ tiện nghi cho hành khách.

Khả năng vận hành và hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu

Mitsubishi Attrage 2026 sử dụng khối động cơ xăng 1.2L MIVEC 3 xi-lanh thẳng hàng, tích hợp hệ thống phun xăng đa điểm điều khiển điện tử ECI-MULTI. Khối động cơ này sản sinh công suất cực đại 78 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 100 Nm tại 4.000 vòng/phút.

Xe đi kèm hai tùy chọn hộp số: số sàn 5 cấp trên bản MT hoặc hộp số tự động vô cấp CVT INVECS-III trên hai bản cao. Với trọng lượng không tải chỉ từ 875 đến 905 kg, xe đạt tỷ số công suất trên trọng lượng hợp lý, hỗ trợ di chuyển linh hoạt trong phố và đạt mức tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.

Hệ thống khung gầm của xe kết hợp treo trước kiểu MacPherson với thanh cân bằng và treo sau dạng thanh xoắn. Khoảng sáng gầm xe 170 mm cùng bán kính vòng quay tối thiểu 4,8 m giúp Attrage dễ dàng xoay xở trong các tuyến phố chật hẹp hay khi cần vượt qua các đoạn đường mấp mô, ngập nhẹ.

Hệ thống an toàn và thông số kỹ thuật chi tiết

Về an toàn, Mitsubishi Attrage 2026 trang bị các tính năng cơ bản cần thiết cho môi trường đô thị như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), 2 túi khí cho hàng ghế trước và camera lùi. Hệ thống kiểm soát hành trình trên các bản tự động hỗ trợ duy trì tốc độ ổn định trên đường trường.

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết giữa hai phiên bản tiêu biểu:

Thông số kỹ thuật Mitsubishi Attrage MT Mitsubishi Attrage CVT Kích thước D x R x C (mm) 4.305 x 1.670 x 1.515 4.305 x 1.670 x 1.515 Chiều dài cơ sở (mm) 2.550 2.550 Khoảng sáng gầm xe (mm) 170 170 Bán kính quay vòng tối thiểu (m) 4,8 4,8 Trọng lượng không tải (kg) 875 905 Động cơ 1.2L MIVEC (3 xi-lanh) 1.2L MIVEC (3 xi-lanh) Công suất cực đại (mã lực @ vòng/phút) 78 @ 6.000 78 @ 6.000 Mô-men xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút) 100 @ 4.000 100 @ 4.000 Hộp số Số sàn 5 cấp Tự động vô cấp CVT Hệ dẫn động Cầu trước (FWD) Cầu trước (FWD) Dung tích bình nhiên liệu (lít) 42 42 Hệ thống phanh trước / sau Đĩa thông gió / Tang trống Đĩa thông gió / Tang trống Mâm và lốp Mâm hợp kim 15 inch, 185/55R15 Mâm hợp kim 15 inch, 185/55R15 Túi khí 2 túi khí 2 túi khí

Đánh giá chung

Mitsubishi Attrage 2026 tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc dành cho khách hàng tìm kiếm một mẫu sedan đô thị thực dụng. Xe sở hữu ưu thế rõ rệt về giá bán cạnh tranh, nguồn gốc nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, không gian cabin rộng rãi và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Dù sức mạnh động cơ và danh mục trang bị chỉ dừng ở mức cơ bản, Attrage vẫn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày của gia đình nhỏ cũng như phục vụ kinh doanh vận tải dịch vụ.