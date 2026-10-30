Đánh giá New Mazda CX-8 Luxury và Premium: SUV 7 chỗ tiện nghi cùng bảng giá mới nhất New Mazda CX-8 nổi bật với không gian 7 chỗ bọc da Nappa, gói hỗ trợ lái i-Activsense cùng giá bán khởi điểm từ 0,899 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam.

Phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa các dòng xe gầm cao đô thị và SUV khung gầm rời. Trong đó, New Mazda CX-8 định vị là mẫu crossover hạng trung sở hữu kích thước lớn nhất phân khúc nhờ phát triển trên nền tảng của đàn anh CX-9, mang lại sự kết hợp giữa không gian rộng rãi và trải nghiệm lái êm ái đặc trưng.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh New Mazda CX-8

New Mazda CX-8 tiếp tục được THACO lắp ráp trong nước với 4 phiên bản tùy chọn, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ gia đình đến doanh nghiệp:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) Lăn bánh tạm tính Hà Nội (tỷ đồng) Lăn bánh tạm tính TP.HCM (tỷ đồng) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (tỷ đồng) New Mazda CX-8 2.5 Luxury 0,899 1,023 1,005 0,991 New Mazda CX-8 2.5 Luxury (tùy chọn) 0,949 1,085 1,066 1,047 New Mazda CX-8 2.5 Premium 1,019 1,163 1,143 1,124 New Mazda CX-8 2.5 Signature AWD 1,149 1,309 1,286 1,267

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh nêu trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại trực tiếp tại đại lý và có thể thay đổi theo từng địa phương.

Thiết kế ngoại thất trau chuốt theo ngôn ngữ Kodo

Về diện mạo bên ngoài, New Mazda CX-8 không tạo sự xáo trộn lớn mà tập trung tinh chỉnh các chi tiết nhận diện. Phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt dạng nan ngang mạ crom bóng bẩy, kết hợp cùng đường viền "Signature Wings" vuốt rộng sang hai cụm đèn pha. Đồ họa đèn định vị ban ngày LED mang phong cách tương đồng với thế hệ sản phẩm mới của thương hiệu Nhật Bản.

Nhìn từ bên hông, thân xe thể hiện rõ nét thanh thoát với chiều dài tổng thể 4.900 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.930 mm. Ốp vòm bánh xe được sơn đồng màu thân xe thay vì ốp nhựa đen nhám, giúp tổng thể trở nên liền mạch và sang trọng hơn. Xe trang bị bộ mâm hợp kim 19 inch đa chấu thiết kế Goshintai hoàn thiện bằng lớp sơn Hyper Silver cao cấp, đi kèm lốp kích thước 225/55 R19.

Phía sau đuôi xe duy trì bố cục cân đối với cặp đèn hậu LED thanh mảnh nối liền bằng nẹp crom sang trọng, đi kèm cụm ống xả kép thể thao tích hợp ở cản sau.

Không gian cabin thực dụng và vật liệu cao cấp

Bước vào khoang lái, New Mazda CX-8 ghi điểm với phong cách tối giản mang hơi hướng xe sang. Toàn bộ các phiên bản hiện hành đều chuyển sang cấu hình tiêu chuẩn 7 chỗ ngồi, sử dụng chất liệu da Nappa màu nâu đỏ Chroma Brown kết hợp cùng các chi tiết ốp gỗ thiên nhiên tỉ mỉ trên táp-lô và tappi cửa.

Hàng ghế trước được tích hợp chỉnh điện, sưởi ấm, nhớ vị trí ghế lái và bổ sung tính năng bơm lưng ôm sát người ngồi nhằm nâng đỡ cột sống tốt hơn khi ôm cua. Hàng ghế thứ hai có bệ tỳ tay trung tâm tích hợp cổng sạc, rèm che nắng cửa sau cùng cơ cấu gập 60:40 thuận tiện cho việc ra vào hàng ghế cuối.

Hàng ghế thứ ba sở hữu khoảng để chân thoải mái cho người lớn cùng độ ngả lưng ghế hợp lý. Khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 209 lít và có thể tăng lên đến 742 lít khi gập phẳng hàng ghế thứ ba theo tỷ lệ 50:50.

Về tiện nghi giải trí, xe sở hữu màn hình trung tâm cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp dàn âm thanh vòm 10 loa Bose cao cấp. Đặc biệt, Mazda CX-8 là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc được trang bị hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD và cửa sổ trời.

Khả năng vận hành và công nghệ hỗ trợ lái

Dưới nắp ca-pô, New Mazda CX-8 trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên SkyActiv-G 2.5L, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 252 Nm tại 4.000 vòng/phút. Cỗ máy này kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp với chế độ sang số tay và chuyển đổi chế độ lái linh hoạt.

Khung gầm xe sử dụng hệ thống treo trước độc lập McPherson và treo sau liên kết đa điểm đều tích hợp thanh cân bằng. Để tối ưu độ êm ái khi di chuyển, xe tích hợp công nghệ kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) cùng tính năng hỗ trợ lực bám địa hình Off-road Traction Assist trên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.

Về mặt an toàn, bên cạnh hệ thống an toàn thụ động gồm 6 túi khí, thân xe chế tạo từ thép cường độ cao, các bản Premium và Signature AWD được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động i-Activsense. Gói này bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cảnh báo chệch làn đường (LDW), hỗ trợ giữ làn đường (LAS), phanh thông minh phía trước/sau và hệ thống camera 360 độ sắc nét.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Luxury Premium Signature AWD Số chỗ ngồi 7 7 7 Kích thước D x R x C (mm) 4.900 x 1.840 x 1.730 4.900 x 1.840 x 1.730 4.900 x 1.840 x 1.730 Chiều dài cơ sở (mm) 2.930 2.930 2.930 Khoảng sáng gầm xe (mm) 200 200 200 Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) 5.800 5.800 5.800 Trọng lượng không tải (kg) 1.770 1.770 1.850 Động cơ SkyActiv-G 2.5L SkyActiv-G 2.5L SkyActiv-G 2.5L Công suất cực đại (mã lực/vòng/phút) 188 / 6.000 188 / 6.000 188 / 6.000 Mô-men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) 252 / 4.000 252 / 4.000 252 / 4.000 Hộp số Tự động 6 cấp Tự động 6 cấp Tự động 6 cấp Hệ dẫn động Cầu trước FWD Cầu trước FWD 4 bánh AWD Hệ thống treo (Trước / Sau) McPherson / Đa điểm McPherson / Đa điểm McPherson / Đa điểm Cỡ mâm lốp 225/55 R19 225/55 R19 225/55 R19 Số túi khí 6 6 6 Gói an toàn i-Activsense Không có Có Có

Đánh giá tổng quan

New Mazda CX-8 tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc cho những khách hàng gia đình tìm kiếm một chiếc SUV 7 chỗ rộng rãi thực thụ, sở hữu nội thất hoàn thiện chỉn chu cùng danh sách trang bị tiện nghi và an toàn phong phú. Dù chưa được trang bị lẫy chuyển số trên vô-lăng và khả năng bứt tốc ở dải vận tốc cao còn mang tính điềm đạm, CX-8 vẫn tạo được chỗ đứng vững chắc nhờ sự bền bỉ, êm ái và mức giá tiếp cận hợp lý.