Đánh giá ngàm chuyển kính lọc Mofage POCO II: Thiết kế mô-đun và linh hoạt hơn Mofage POCO II mang đến thiết kế nhỏ gọn hơn, bổ sung ngàm EF bên cạnh PL, nâng khoảng trống lắp ống kính lên 26mm và giữ nguyên hệ sinh thái kính lọc thả đa dạng.

Mofage vừa chính thức ra mắt POCO II Drop-In Filter Adapter, phiên bản kế nhiệm của dòng ngàm chuyển kính lọc thả đằng sau từng nhận được sự đánh giá cao từ năm 2022. Thế hệ mới mang đến bốn cải tiến quan trọng: tích hợp ngàm trước Canon EF bên cạnh ngàm PL, mở rộng độ sâu khoảng trống lên 26mm, kích thước gọn nhẹ hơn và bổ sung hệ thống kính lọc sáng tạo dạng mô-đun.

Thiết kế mô-đun linh hoạt và khả năng tương thích ống kính

Khác với thế hệ POCO đầu tiên được đúc nguyên khối, Mofage POCO II được thiết kế dạng mô-đun gồm ba phần riêng biệt: Thân chính (Main Body), Ngàm ống kính (Lens Mount) và Ngàm máy ảnh (Camera Mount). Người dùng có thể dễ dàng lắp ráp hoặc thay đổi linh hoạt bằng công cụ Torx đi kèm.

POCO II hỗ trợ nhiều chuẩn ngàm máy ảnh phổ biến bao gồm Sony E, Canon RF, Leica L, Nikon Z, Fujifilm X và Kine Mount. Cải tiến lớn nhất nằm ở phần ngàm phía trước, cho phép chuyển đổi giữa ngàm PL chuẩn cinematographic và ngàm Canon EF, giúp tối ưu chi phí cho các nhà làm phim sở hữu nhiều hệ ống kính khác nhau.

Đặc biệt, Mofage đã tái thiết kế cấu trúc bên trong để mở rộng độ sâu khoảng trống chèn đuôi ống kính lên 26mm (so với 24.5 - 25.5mm ở bản tiền nhiệm). Điều này giúp POCO II tương thích hoàn hảo với các ống kính có đuôi sau dài như dòng NiSi Athena Primes hoặc một số dòng ống kính Anamorphic vốn bị vướng trên thế hệ trước.

Kích thước gọn nhẹ và trải nghiệm vận hành thực tế

Về mặt vật lý, Mofage POCO II nhẹ và nhỏ gọn hơn đáng kể so với thế hệ đầu. Ngàm có kích thước 9 x 9 x 4.2 cm và trọng lượng chỉ 238 g (khi gắn ngàm PL), giảm đáng kể so với mức 304.8 g và 11.5 x 9.5 x 4.5 cm của bản gốc.

Mofage POCO II on the left & original POCO on the right

Cơ chế tháo mở kính lọc (filter release) cũng được tinh chỉnh lại cho cảm giác bấm rõ ràng, nhạy bén hơn. Mofage cũng tích hợp sẵn chân đỡ ngàm (lens support) cố định trên thân ngàm thay vì dạng tháo rời, giúp tiết kiệm không gian và tăng độ vững chắc khi sử dụng ống kính nặng.

Hệ sinh thái kính lọc và đánh giá độ chuẩn màu

POCO II kế thừa và tương thích hoàn toàn với hệ sinh thái kính lọc thả của POCO thế hệ đầu. Bộ sản phẩm tiêu chuẩn đi kèm một kính lọc Variable ND 0.3-2.4 (tương đương 1 đến 8 stop) điều chỉnh bằng bánh răng quay và một kính lọc Pure Clear dùng khi không cần giảm sáng.

Clear Filter

VND 2.4

Thử nghiệm thực tế đo lường giá trị màu sắc RGB cho thấy khi kích hoạt kính lọc VND, hình ảnh có xu hướng nhẹ về tông vàng/xanh lá. Tuy nhiên, mức độ dịch chuyển màu này giữ độ ổn định rất cao xuyên suốt từ mức 0.3 đến 1.2 stop, và chỉ thay đổi nhẹ ở mức 1.8 đến 2.4 stop. Nếu cần độ chính xác màu tuyệt đối, người dùng có thể tùy chọn dòng kính lọc cố định FSND (Full Spectrum Neutral Density) của Mofage để triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng ám màu và nhiễu hồng ngoại (IR contamination).

Hạn chế cần lưu ý và giá bán

Mặc dù POCO II đã làm bánh răng quay mỏng hơn để tăng khoảng trống, việc sử dụng ngàm chuyển kính lọc thả phía sau trên các dòng máy ảnh mirrorless lai (hybrid) gắn khung bảo vệ (cage) vẫn tồn tại hạn chế. Với một số dòng khung máy như Tilta trên Nikon Z9 hay Kinefinity VISTA sử dụng Kine Mount, bánh răng của kính lọc có thể bị vướng vào khung hoặc cơ chế khóa của máy ảnh, gây khó khăn khi tháo lắp kính lọc.

Ngoài ra, việc thay đổi kính lọc ở vị trí sát cảm biến cũng đòi hỏi người dùng cẩn trọng làm sạch bụi bẩn bằng bóng thổi trước khi lắp để tránh bám bụi lên cảm biến.

Thông số kỹ thuật Mofage POCO II Mofage POCO (Thế hệ 1) Độ sâu đuôi ống kính tối đa 26 mm 24.5 - 25.5 mm Ngàm ống kính hỗ trợ PL Mount / Canon EF Mount PL Mount Trọng lượng (bản PL) 238 g 304.8 g Giá khởi điểm 439 USD 399 USD

Mofage POCO II Drop-In Filter Adapter hiện được bán với giá khởi điểm từ 439 USD. Đây là mức giá rất cạnh tranh nếu so sánh với các giải pháp ngàm kính lọc thả đằng sau khác trên thị trường như Breakthrough CINEMA DFM (999 USD) hay KipperTie LCminiND (từ 625 Bảng Anh). Với những nâng cấp đáng giá về độ tương thích ống kính và tính tiện dụng, POCO II là lựa chọn ngàm chuyển kính lọc hậu đáng cân nhắc cho các nhà quay phim chuyên nghiệp.