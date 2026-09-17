Đánh giá nubia NaviX Ultra: Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, pin 7100mAh và trợ lý AI Doubao nubia NaviX Ultra vừa ra mắt với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, viên pin 7100mAh trong thân máy mỏng 7.6mm cùng nền tảng trợ lý ảo Doubao tự động sửa lỗi.

Thương hiệu nubia vừa chính thức giới thiệu mẫu điện thoại cao cấp mang tên NaviX Ultra tại thị trường Trung Quốc. Thiết bị gây chú ý mạnh mẽ trong giới công nghệ khi kết hợp cấu hình phần cứng hàng đầu gồm vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, thỏi pin dung lượng lớn 7100mAh trong thân máy siêu mỏng, cùng sự tích hợp sâu của mô hình trí tuệ nhân tạo Doubao thế hệ mới.

nubia NaviX Ultra ra mắt

Kiến trúc trợ lý Doubao và cơ chế tự phục hồi lỗi tác vụ

Điểm nhấn kỹ thuật nổi bật nhất trên nubia NaviX Ultra là việc tích hợp sâu trợ lý ảo Doubao với khả năng suy luận logic nhiều tầng. Thay vì xử lý các câu lệnh đơn lẻ như các mô hình AI truyền thống trên thiết bị di động, Doubao có thể chủ động phân rã một quy trình công việc phức tạp thành chuỗi tác vụ tuần tự.

Đáng chú ý, hệ thống được thiết kế cơ chế tự phục hồi khi phát sinh lỗi ngoại lệ trong quá trình thực thi. Nếu gặp trục trặc bất ngờ giữa chừng, Doubao có khả năng tự đánh giá nguyên nhân và điều chỉnh phương án xử lý nhằm đảm bảo luồng công việc của người dùng không bị đứt đoạn.

Smartphone mới của nubia có nhiều tính năng AI thú vị

Bên cạnh đó, mô hình này còn sở hữu năng lực ghi nhớ ngữ cảnh mở rộng, duy trì sự nhất quán xuyên suốt các phiên làm việc dài. Tính năng khái quát hóa dữ liệu cho phép hệ thống áp dụng kinh nghiệm xử lý từ ứng dụng này sang giải quyết vấn đề tương tự ở các ứng dụng khác.

Giao tiếp đa phương thức qua phím AI vật lý chuyên dụng

Về mặt tương tác người dùng, nubia đã tích hợp trực tiếp phím kích hoạt AI vào cảm biến vân tay cạnh bên. Giải pháp này rút ngắn thời gian gọi trợ lý ảo và cung cấp ba trạng thái điều khiển khác nhau:

Chạm nhẹ: Mở ngay giao diện cửa sổ hướng dẫn nhanh.

Mở ngay giao diện cửa sổ hướng dẫn nhanh. Nhấn giữ: Kích hoạt chế độ nhập lệnh bằng giọng nói.

Kích hoạt chế độ nhập lệnh bằng giọng nói. Chạm đúp: Thiết lập cuộc gọi video trực tiếp với AI Doubao.

nubia NaviX Ultra có nút AI chuyên dụng

Khi kích hoạt cuộc gọi video, camera máy sẽ truyền tải trực tiếp hình ảnh môi trường xung quanh cho AI. Nhờ cấu trúc đa phương thức, Doubao có thể đồng thời phân tích văn bản, âm thanh, hình ảnh và video thời gian thực để đưa ra phản hồi chính xác.

Hiệu năng phần cứng và giải pháp năng lượng trên nubia NaviX Ultra

Sức mạnh vận hành của thiết bị được cung cấp bởi nền tảng Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp cùng chuẩn bộ nhớ RAM LPDDR5X dung lượng lên tới 16GB và bộ nhớ lưu trữ flash UFS 4.1 tối đa 1TB. Thiết bị xuất xưởng cùng giao diện tùy biến Nebula AIOS 2 xây dựng trên nền tảng Android 16.

Về hiển thị, nubia NaviX Ultra sử dụng tấm nền LTPO OLED kích thước 6.78 inch, độ phân giải 1260 x 2800 pixel, hỗ trợ tần số quét thích ứng 1-144Hz và độ sáng tối đa đạt mức 4500 nits. Mặc dù sở hữu viên pin dung lượng lớn 7100mAh, thân máy vẫn giữ được độ mỏng 7.6mm cùng trọng lượng 208g, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây 90W và sạc không dây 50W.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Bộ nhớ RAM LPDDR5X tối đa 16GB, ROM UFS 4.1 tối đa 1TB Màn hình LTPO OLED 6.78 inch, 1260 x 2800 pixel, 1-144Hz, 4500 nits Hệ điều hành Nebula AIOS 2 (Android 16) Pin và sạc 7100mAh, sạc dây 90W, sạc không dây 50W Kích thước, trọng lượng Độ dày 7.6mm, trọng lượng 208g

Thông số camera và mức giá niêm yết

Hệ thống quang học phía sau gồm cụm 3 camera: cảm biến chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học OIS, camera tele 64MP hỗ trợ zoom quang 3x và camera góc siêu rộng 50MP. Ở mặt trước, máy sở hữu camera selfie 32MP phục vụ nhu cầu gọi thoại và chụp chân dung.

Hiện thiết bị đã được mở bán trên hệ thống cửa hàng trực tuyến của ZTE tại Trung Quốc. Bản tiêu chuẩn trang bị RAM 12GB cùng bộ nhớ 512GB có giá 6,000 CNY (tương đương khoảng 23.26 triệu đồng). Phiên bản cao cấp nhất với RAM 16GB và bộ nhớ 1TB có mức giá 7,500 CNY (tương đương khoảng 29 triệu đồng).