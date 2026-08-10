Đánh giá OPPO A7 Pro 5G: Mang camera selfie Reno 50MP và pin 8.000 mAh về phân khúc tầm trung OPPO A7 Pro 5G tạo bước đột phá với camera selfie AI 50MP thừa hưởng từ dòng Reno, viên pin lớn 8.000 mAh cùng độ bền ấn tượng đạt tiêu chuẩn kháng nước IP69K.

OPPO vừa chính thức trình làng mẫu điện thoại OPPO A7 Pro 5G tại thị trường Việt Nam, đánh dấu bước thay đổi đáng kể trong chiến lược sản phẩm của dòng A Series. Thay vì chỉ tập trung vào các tiêu chuẩn cấu hình phổ thông, tân binh này được trang bị trực tiếp hệ thống camera trước cao cấp cùng nguồn năng lượng dồi dào, thu hẹp khoảng cách giữa điện thoại tầm trung và các dòng máy cận cao cấp.

OPPO A7 Pro 5G là tân binh mới gia nhập thị trường Việt Nam

Bước chuyển mình từ camera selfie AI 50MP chuẩn dòng Reno

Điểm nâng cấp đáng giá nhất trên OPPO A7 Pro 5G nằm ở cụm camera trước. Thiết bị sở hữu cảm biến selfie góc siêu rộng đạt độ phân giải lên đến 50MP, tích hợp công nghệ zoom AI hiện đại. Đây là trang bị nhiếp ảnh vốn là đặc trưng của dòng Reno danh tiếng, lần đầu tiên xuất hiện trên một thiết bị thuộc dòng A Series.

Sự kết hợp giữa độ phân giải cao và thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tối ưu hóa khả năng thu nhận chi tiết trên khuôn mặt và phông nền. Thấu kính góc siêu rộng hỗ trợ người dùng dễ dàng chụp ảnh tập thể đông người mà không gặp hiện tượng méo góc hay giảm độ chi tiết ở phần rìa. Ngoài ra, tính năng zoom AI cho phép linh hoạt thay đổi tiêu cự chân dung, đảm bảo chủ thể luôn giữ được độ sắc nét trong các điều kiện môi trường ánh sáng phức tạp.

OPPO A7 Pro 5G được thừa hưởng hệ thống camera selfie AI từ dòng Reno

Thiết kế gợn sóng 3D cùng chuẩn kháng nước IP69K hiếm thấy

Bên cạnh điểm nhấn về camera, thiết kế mặt lưng của OPPO A7 Pro 5G gây chú ý nhờ họa tiết gợn sóng 3D độc đáo. Hiệu ứng thị giác này mang lại cảm giác chuyển động đa tầng dưới ánh sáng, tạo diện mạo sang trọng và khác biệt trong phân khúc.

Đáng chú ý, độ bền của máy được nâng lên mức chuẩn công nghiệp cao cấp. OPPO A7 Pro 5G đạt hàng loạt tiêu chuẩn bảo vệ từ IP66, IP68, IP69 đến IP69K. Việc đạt chứng nhận IP69K khẳng định máy có khả năng chống chịu trước các tác động của tia nước áp lực cực cao và nhiệt độ lớn, hỗ trợ người dùng yên tâm vận hành trong nhiều môi trường khắc nghiệt.

Thiết kế OPPO A7 Pro sẽ thu hút mọi ánh nhìn

Thời lượng pin 8.000 mAh và giải pháp sạc ngược đa thiết bị

Nhằm giải quyết triệt để vấn đề thời lượng pin trên smartphone hiện đại, thiết bị được tích hợp thỏi pin dung lượng lên tới 8.000 mAh kết hợp sạc nhanh 45W. Theo công bố từ nhà sản xuất, cấu trúc pin này được tối ưu nhằm đảm bảo tuổi thọ hoạt động bền bỉ, duy trì độ ổn định lên tới 6 năm sử dụng.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao liên tục trong nhiều ngày, OPPO A7 Pro 5G còn hoạt động như một trạm sạc dự phòng di động. Máy hỗ trợ tính năng sạc ngược độc đáo, có khả năng chia sẻ năng lượng và phục hồi pin cho tối đa 10 thiết bị ngoại vi cùng lúc, rất hữu ích trong các chuyến công tác hoặc trường hợp khẩn cấp.

Điện thoại có pin cực khủng

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của OPPO A7 Pro 5G

Dưới đây là các thông số cấu hình chính thức được trang bị trên mẫu máy tầm trung mới của OPPO:

Thông số Chi tiết cấu hình Màn hình AMOLED 6.57 inch, tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa 1.400 nits Camera trước 50MP, góc siêu rộng, hỗ trợ Zoom AI Camera sau 50MP (chính) + 2MP (phụ) Dung lượng pin & Sạc 8.000 mAh, sạc nhanh 45W, sạc ngược tối đa 10 thiết bị Chuẩn bảo vệ IP66, IP68, IP69 và IP69K Kết nối 5G, Wi-Fi 2.4G/5G, Bluetooth 5.4 BLE, NFC Bộ nhớ & Giá niêm yết Phiên bản 6GB RAM / 256GB ROM (12.990.000 đồng)

Nhìn chung, với sự xuất hiện của camera selfie AI 50MP từ dòng Reno kết hợp viên pin 8.000 mAh và độ bền IP69K, OPPO A7 Pro 5G mang đến một lựa chọn toàn diện, phục vụ tối đa nhu cầu làm việc và sáng tạo nội dung bền bỉ mỗi ngày.