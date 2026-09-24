Đánh giá phần cứng Xiaomi 18 Pro Series: Chip Snapdragon tiến trình 2nm và pin 8.500mAh Xiaomi 18 Pro Series chính thức được xác nhận sẽ cập bến thị trường Việt Nam trong năm 2026 với cấu hình chip Snapdragon 2nm, camera Leica 200MP và pin 8.500mAh.

Thị trường smartphone cao cấp chuẩn bị đón nhận bước tiến lớn về công nghệ bán dẫn và lưu trữ năng lượng khi bộ đôi Xiaomi 18 Pro cùng Xiaomi 18 Pro Max chính thức được xác nhận sẽ mở bán tại Việt Nam trong năm 2026. Sau màn ra mắt tại Trung Quốc, thế hệ flagship mới của Xiaomi thu hút sự chú ý của giới công nghệ nhờ kiến trúc phần cứng vượt trội, đặc biệt là vi xử lý sản xuất trên tiến trình 2nm và dung lượng pin đột phá.

Xiaomi 18 Pro Series sẽ ra mắt tại Việt Nam trong năm nay

Kiến trúc bán dẫn 2nm và sức mạnh đồ họa thế hệ mới

Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max là những thiết bị di động thương mại đầu tiên khai thác nền tảng Snapdragon 8 Elite Gen 6 của Qualcomm. Phiên bản tiêu chuẩn Xiaomi 18 Pro trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 với xung nhịp CPU tối đa chạm ngưỡng 5GHz, giải quyết triệt để bài toán xử lý tác vụ nặng tức thời. Trong khi đó, biến thể Xiaomi 18 Pro Max được ưu ái phiên bản Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 sở hữu hiệu năng tính toán biên tối ưu hơn.

Nhờ chuyển dịch sang tiến trình quang khắc 2nm, cả hai biến thể đều đạt bước nhảy vọt về tỷ số hiệu năng trên điện năng tiêu thụ. Cụ thể, bộ xử lý đồ họa (GPU) mới mang lại hiệu suất tăng 35% nhưng giảm tiêu hao năng lượng tới 40% so với thế hệ trước. Bộ xử lý thần kinh chuyên dụng (NPU) cũng ghi nhận mức cải thiện năng lực tính toán lên đến 80%, cung cấp sức mạnh tính toán dồi dào cho các mô hình ngôn ngữ lớn hoạt động trực tiếp trên thiết bị.

Xiaomi 18 Pro Series có hiệu suất cực khủng

Giải pháp nhiệt học OFFSET PoP và buồng bơm lạnh vòng

Để duy trì xung nhịp đỉnh cao trong thời gian dài mà không gặp hiện tượng nghẽn nhiệt, Xiaomi trang bị cho bản Pro Max giải pháp đóng gói OFFSET PoP kết hợp hệ thống làm mát bằng bơm lạnh hình vòng. Cấu trúc này tối ưu hóa không gian tiếp xúc nhiệt giữa vi xử lý và buồng tản nhiệt, ngăn ngừa tình trạng tụt khung hình (thermal throttling) ngay cả khi xử lý các tựa game đồ họa nặng liên tục trong một giờ.

Công nghệ pin Jinshajiang dung lượng tới 8.500mAh

Thời lượng pin vốn là rào cản lớn nhất của các mẫu flagship hiệu năng cao, nhưng Xiaomi đã giải quyết bài toán này bằng công nghệ pin Jinshajiang mật độ cao. Xiaomi 18 Pro tích hợp viên pin 7.000mAh, còn bản Xiaomi 18 Pro Max nâng dung lượng lên mức kỷ lục 8.500mAh. Cả hai thiết bị đều hỗ trợ chuẩn sạc nhanh công suất 100W, cho phép rút ngắn đáng kể chu kỳ sạc dù dung lượng cell pin tăng gần gấp rưỡi so với các thế hệ tiền nhiệm.

Các điện thoại mới của Xiaomi có thời lượng pin tuyệt vời

Tấm nền SuperPixel 4.000 nits và màn hình phụ mặt lưng

Khả năng hiển thị của dòng Xiaomi 18 Pro được cải tiến toàn diện với công nghệ màn hình SuperPixel, đẩy độ sáng tối đa lên tới 4.000 nits, đảm bảo khả năng quan sát chi tiết dưới nguồn sáng mạnh. Tỷ lệ màn hình so với thân máy được mở rộng tối đa nhờ viền mỏng đồng đều 0.99mm ở cả bốn cạnh. Về kích thước vật lý, phiên bản Pro sở hữu không gian hiển thị 6.4 inch nhỏ gọn, trong khi bản Pro Max mở rộng lên 6.9 inch đáp ứng nhu cầu giải trí đa phương tiện.

Công nghệ màn hình của Xiaomi 18 Pro Series

Đáng chú ý, mặt lưng của cả hai thiết bị được bổ sung một màn hình phụ độc lập. Module hiển thị này tương thích hơn 100 thẻ tiện ích (widgets), cho phép tương tác nhanh, hiển thị hình nền AI cá nhân hóa và quản lý thông báo mà không cần đánh thức màn hình chính.

Hệ thống camera Leica 200MP và nền tảng HyperOS 4

Về năng lực quang học, dòng sản phẩm tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác chiến lược cùng Leica với cấu hình ba camera cao cấp. Cảm biến chính đạt độ phân giải 200MP, đi cùng ống kính góc siêu rộng 50MP và camera tele tiềm vọng 200MP có tiêu cự quy đổi 75mm (zoom quang 3,2x). Ống kính tiềm vọng này hỗ trợ khoảng cách lấy nét tối thiểu chỉ 12cm, cho phép chụp cận cảnh macro lẫn chụp chân dung xóa phông với độ sắc nét quang học chuẩn xác.

Thông số kỹ thuật Xiaomi 18 Pro Xiaomi 18 Pro Max Màn hình chính 6.4 inch SuperPixel, viền 0.99mm, 4.000 nits 6.9 inch SuperPixel, viền 0.99mm, 4.000 nits Vi xử lý (SoC) Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2nm) Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2nm) Hệ thống tản nhiệt Tản nhiệt buồng hơi tiêu chuẩn OFFSET PoP + Bơm lạnh hình vòng Dung lượng pin 7.000mAh (Jinshajiang) 8.500mAh (Jinshajiang) Công nghệ sạc Sạc nhanh 100W Sạc nhanh 100W Camera chính Leica 200MP Leica 200MP Camera tele tiềm vọng 200MP, zoom 3,2x, macro 12cm 200MP, zoom 3,2x, macro 12cm Camera góc rộng 50MP 50MP Hệ điều hành HyperOS 4, Super Xiao Ai 2.0 HyperOS 4, Super Xiao Ai 2.0

Sự kết hợp giữa hệ điều hành HyperOS 4 và trợ lý trí tuệ nhân tạo Super Xiao Ai 2.0 giúp Xiaomi 18 Pro Series khai thác triệt để tiềm năng phần cứng 2nm, mang lại phản hồi giao diện tức thì và hệ sinh thái liên kết chặt chẽ cho người dùng cao cấp tại thị trường Việt Nam.