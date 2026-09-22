Đánh giá pin iPhone 18 Pro qua thử nghiệm thực tế: Có thực sự ngang bằng iPhone 17 Pro Max? Thử nghiệm thực tế từ PhoneArena cho thấy thời lượng pin iPhone 18 Pro đạt 8 giờ 46 phút, chưa thể đuổi kịp mức 9 giờ 37 phút của mẫu máy iPhone 17 Pro Max.

Trong sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple, giới công nghệ đã chứng kiến một tuyên bố đầy bất ngờ liên quan đến thời lượng sử dụng của iPhone 18 Pro. Đại diện nhà sản xuất khẳng định mẫu máy nhỏ gọn này có thể mang lại sức bền pin tương đương với mẫu máy cao cấp thế hệ tiền nhiệm là iPhone 17 Pro Max. Tuy nhiên, các bài đo kiểm độc lập trong điều kiện sử dụng thực tế đã chỉ ra sự chênh lệch rõ rệt so với những giới thiệu trên sân khấu.

Lời tuyên bố gây chú ý và khái niệm pin cả ngày của Apple

Tuyên bố đáng chú ý xuất hiện tại phút thứ 18 trong buổi thuyết trình ra mắt thiết bị. Ông Rich Dinh, Phó Chủ tịch Kỹ thuật Phần cứng của Apple, nhấn mạnh rằng mặc dù sở hữu kích thước nhỏ gọn hơn đáng kể, iPhone 18 Pro vẫn cung cấp thời lượng pin "cả ngày" tuyệt vời, sánh ngang với iPhone 17 Pro Max.

Apple vốn có xu hướng đưa ra các thông số tương đối thận trọng trước khi hiệu năng thực tế được kiểm chứng. Dẫu vậy, việc một thiết bị dòng Pro bản tiêu chuẩn với thân máy nhỏ lại có thể đạt độ bền pin ngang hàng mẫu Pro Max tiền nhiệm – vốn mang viên pin kích thước lớn – đã tạo nên sự tò mò lẫn hoài nghi lớn từ giới chuyên môn.

Bên cạnh đó, khái niệm thời lượng pin "cả ngày" mang tính định tính và khá mơ hồ. Cụm từ này không đi kèm số liệu định lượng chi tiết hay bảng đo hiệu năng cụ thể trong từng tình huống tải nặng, khiến người dùng khó xác định chính xác thời gian hoạt động liên tục của thiết bị.

Khoảng cách giữa thử nghiệm độc lập và công bố chính thức

Để xác thực nhận định trên, chuyên trang công nghệ PhoneArena đã thực hiện bài kiểm tra pin độc lập. Khác với quy trình phát lại video lưu sẵn trong bộ nhớ của Apple, PhoneArena sử dụng kịch bản phát video trực tuyến (streaming) trên nền tảng YouTube, vốn phản ánh sát thực tế thói quen tiêu thụ nội dung đa phương tiện của người dùng hiện nay.

Kết quả thử nghiệm thời lượng pin giữa các thế hệ iPhone

Kết quả thử nghiệm cho thấy iPhone 18 Pro đạt thành tích vận hành tương đối tốt so với tỷ lệ kích thước vật lý của thân máy. Dù vậy, thiết bị không thể chạm đến mức cân bằng so với mẫu máy tiền nhiệm lớn hơn.

Mẫu thiết bị Phát trực tuyến YouTube (PhoneArena) Thời gian phát video (Apple công bố) iPhone 18 Pro 8 giờ 46 phút 34 giờ iPhone 17 Pro Max 9 giờ 37 phút 37 giờ iPhone 18 Pro Max 12 giờ 49 phút Chưa công bố chi tiết

Cụ thể, trong bài đo xem video trực tuyến, iPhone 18 Pro duy trì hoạt động trong 8 giờ 46 phút, kém khoảng 51 phút so với mốc 9 giờ 37 phút của iPhone 17 Pro Max. Kết quả này đồng thời phản ánh đúng thông số kỹ thuật được niêm yết trên website chính thức của Apple, khi hãng công bố thời gian phát video của iPhone 18 Pro là 34 giờ, thấp hơn 3 giờ so với mốc 37 giờ của iPhone 17 Pro Max.

Vị thế của dòng máy mới và kỳ vọng từ người dùng

Sự tương đồng về khả năng đáp ứng trọn vẹn một ngày làm việc thông thường dường như là lý do Apple xếp hai mẫu máy vào cùng nhóm "thời lượng pin cả ngày". Tuy nhiên, sự khái quát hóa này dễ gây nhầm lẫn nếu người dùng kỳ vọng iPhone 18 Pro có thể thay thế hoàn toàn sức bền thực tế của một phiên bản Pro Max cỡ lớn.

Ngược lại, phiên bản cao cấp nhất là iPhone 18 Pro Max tiếp tục nới rộng khoảng cách về thời lượng hoạt động. Trong cùng kịch bản thử nghiệm của PhoneArena, thiết bị này chạm mốc 12 giờ 49 phút, khẳng định sự vượt trội nhờ không gian vật lý lớn hơn dành cho thỏi pin và công nghệ tối ưu hóa năng lượng.

Bỏ qua những tranh cãi xung quanh thông điệp quảng bá, iPhone 18 Pro vẫn là một bản nâng cấp đáng chú ý với thiết kế nhỏ gọn và sự xuất hiện của tùy chọn màu đỏ tía mới. Các chỉ số chuyên sâu liên quan đến thời gian sáng màn hình (On-screen) và mức độ tiêu hao năng lượng trong chu kỳ sử dụng thường nhật sẽ tiếp tục được theo dõi để mang lại góc nhìn đầy đủ nhất.