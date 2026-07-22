Đánh giá Razer Blade 18 bản 2026: Sức mạnh cực đỉnh nhưng mức giá khó tiếp cận Razer Blade 18 2026 sở hữu cấu hình mạnh nhất hiện nay với chip Intel Core Ultra 9 và RTX 5090. Dù vận hành êm ái, máy gây tranh cãi vì mức giá tăng cao nhưng không có nhiều đột phá so với bản 2025.

Razer Blade 18 phiên bản 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những mẫu laptop gaming cao cấp nhất thị trường hiện nay. Với sự kết hợp giữa bộ vi xử lý Intel Core Ultra mới nhất và card đồ họa đầu bảng từ Nvidia, thiết bị này hướng tới những game thủ chuyên nghiệp và người dùng sáng tạo nội dung cần hiệu năng tuyệt đối.

Razer Blade 18 2026

Hiệu năng phần cứng: Cải tiến nhẹ trên nền tảng cũ

Trái tim của Razer Blade 18 2026 là bộ vi xử lý Intel Core Ultra 9 290HX Plus kết hợp cùng GPU Nvidia GeForce RTX 5090. Mặc dù đây là những linh kiện mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện tại, nhưng thực tế cho thấy hiệu năng tổng thể không có sự khác biệt quá lớn so với các phiên bản tiền nhiệm năm 2025. Việc Nvidia không ra mắt thế hệ GPU di động mới trong năm nay khiến sức mạnh đồ họa của máy gần như dậm chân tại chỗ.

Bên cạnh đó, một điểm đáng lưu ý là sự thay đổi về cấu hình mặc định. Trong khi phiên bản 2025 cung cấp 64 GB RAM và 4 TB SSD với mức giá 4.899 USD, thì model 2026 khởi điểm ở mức 5.399 USD nhưng chỉ sở hữu 32 GB RAM và 2 TB SSD. Để nâng cấp lên 64 GB RAM, người dùng phải chi thêm khoảng 600 USD, khiến tỉ lệ hiệu năng trên giá thành (P/P) trở nên kém hấp dẫn hơn trước.

Thiết kế và màn hình dual-mode đặc trưng

Razer vẫn giữ nguyên thiết kế khung vỏ (chassis) đã được tinh chỉnh từ năm ngoái. Điểm sáng lớn nhất vẫn nằm ở màn hình IPS 4K hỗ trợ chế độ kép (dual-mode), cho phép người dùng linh hoạt chuyển đổi giữa tần số quét 240 Hz hoặc 440 Hz tùy theo nhu cầu chơi game hay làm việc đồ họa. Khả năng vận hành êm ái cũng là một điểm cộng lớn, giúp Razer Blade 18 trở thành một trong những laptop gaming yên tĩnh nhất trong phân khúc hiệu năng cao.

So sánh thông số kỹ thuật cơ bản

Thông số Razer Blade 18 (2025) Razer Blade 18 (2026) Vi xử lý (CPU) Intel Core thế hệ cũ Intel Core Ultra 9 290HX Plus Đồ họa (GPU) Nvidia GeForce RTX 5090 Nvidia GeForce RTX 5090 RAM / SSD (Mặc định) 64 GB / 4 TB 32 GB / 2 TB Giá khởi điểm 4.899 USD 5.399 USD

Hạn chế về kết nối Wi-Fi 7

Một chi tiết gây thất vọng trên dòng máy đắt đỏ này chính là khả năng kết nối. Dù được trang bị module Wi-Fi 7 hiện đại, nhưng Razer đã giới hạn băng thông ở mức 160 MHz thay vì 320 MHz như tiêu chuẩn đầy đủ. Điều này khiến tốc độ truyền tải dữ liệu bị giới hạn ở mức khoảng 2 Gbps. Đối với một thiết bị có mức giá trên 5.000 USD, việc cắt giảm này là một điểm trừ khó chấp nhận đối với những người dùng khắt khe về công nghệ.

Tóm lại, Razer Blade 18 2026 vẫn là một con quái vật về hiệu năng và có chất lượng hoàn thiện tuyệt vời. Tuy nhiên, với việc phần cứng không có đột phá và giá bán tăng cao, lời khuyên dành cho người dùng là nên tìm mua phiên bản 2025 nếu còn hàng. Bạn sẽ nhận được cấu hình tương đương, dung lượng lưu trữ lớn hơn với mức chi phí tiết kiệm đáng kể.