Đánh giá REDMI Monitor Arm: Tay nâng hợp kim nhôm chịu tải 9kg với cơ chế lò xo kép bền bỉ Tay nâng màn hình REDMI Monitor Arm sở hữu kết cấu nhôm CNC, chịu tải 9kg cùng cơ chế lò xo kép đạt chuẩn 30.000 lần thử nghiệm với mức giá chỉ 1,16 triệu đồng.

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu mẫu tay nâng màn hình REDMI Monitor Arm thông qua nền tảng Xiaomi Youpin. Phụ kiện này được định vị nhắm tới người dùng cần tối ưu diện tích bàn làm việc, đồng thời thiết lập công thái học chính xác cho góc quan sát với chi phí đầu tư vừa phải. Sản phẩm có mức giá niêm yết 299 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1.16 triệu đồng) kèm chính sách bảo hành đổi mới trong thời hạn 5 năm.

Vật liệu hợp kim nhôm CNC và công nghệ lò xo kép bản quyền

Về mặt kỹ thuật, REDMI Monitor Arm được sản xuất với bộ khung hợp kim nhôm có độ dày 3 mm. Toàn bộ các chi tiết cấu thành trải qua quy trình đúc khuôn và gia công cơ khí chính xác CNC. Giải pháp này giúp phụ kiện đạt được độ chịu lực vững chắc cần thiết, loại bỏ hiện tượng võng trục sau thời gian dài sử dụng nhưng vẫn kiểm soát tốt trọng lượng tổng thể khi lắp ráp.

REDMI Monitor Arm có cơ chế lò xo kép bền bỉ

Đặc điểm kỹ thuật cốt lõi của giá đỡ nằm ở cơ chế lò xo kép đã được cấp bằng sáng chế. Hệ thống này phân bổ mô-men xoắn và lực nâng đồng đều hơn trong suốt quá trình thay đổi cao độ, từ đó giảm thiểu ma sát giữa các trục quay và triệt tiêu rung lắc khi người dùng thao tác gõ phím hay di chuyển màn hình. Thiết bị đã vượt qua bài kiểm tra độ mỏi cơ học với hơn 30.000 chu kỳ thử nghiệm nhằm bảo đảm độ đàn hồi nguyên bản.

Khả năng chịu tải và hệ thống chuyển động 5 hướng

REDMI Monitor Arm được thiết kế để tương thích với các dòng màn hình có trọng lượng dao động từ 1.9 kg đến 9 kg, hỗ trợ kích thước hiển thị lên đến 34 inch. Phụ kiện hỗ trợ chuẩn ngàm VESA tiêu chuẩn bao gồm 75x75 mm và 100x100 mm, đồng thời cho phép người dùng tùy chọn hai phương thức cố định là kẹp bàn hoặc gắn tường.

Mẫu ARM mới của Redmi cho khả năng điều chỉnh màn hình linh hoạt

Hệ thống khớp xoay cung cấp khả năng điều chỉnh linh hoạt theo 5 trục chuyển động: nâng hạ độ cao, chỉnh góc ngửa, xoay ngang, xoay trục và tịnh tiến xa gần. Về thông số vận hành, tay đòn có thể vươn dài tối đa 43.5 cm và nâng màn hình lên thêm 30 cm so với mặt bàn. Khớp nối cho phép xoay ngang 180 độ và xoay tròn toàn phần 360 độ, phục vụ tốt nhu cầu xoay dọc màn hình để lập trình hoặc đọc tài liệu.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Vật liệu chính Hợp kim nhôm dày 3 mm, tiện CNC Hệ thống trợ lực Lò xo kép độc quyền Độ bền kiểm nghiệm Trên 30.000 chu kỳ thử nghiệm độ mỏi Tải trọng cho phép 1.9 kg - 9 kg Kích thước tương thích Lên đến 34 inch Chuẩn ngàm bắt ốc VESA 75x75 mm và 100x100 mm Tầm vươn và độ nâng Vươn xa 43.5 cm, nâng cao 30 cm Góc xoay Xoay ngang 180 độ, xoay tròn 360 độ Phương thức lắp đặt Kẹp cạnh bàn hoặc khoan gắn tường Giá niêm yết 299 Nhân dân tệ (khoảng 1.16 triệu đồng)

Tối ưu lắp đặt và cơ chế quản lý dây cáp tích hợp

Nhằm đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ của không gian làm việc hiện đại, REDMI Monitor Arm tích hợp sẵn rãnh luồn dây ẩn chạy dọc theo thân ống kim loại. Tuyến cáp nguồn và tín hiệu hiển thị được gom gọn gàng bên trong hộp bảo vệ, hạn chế tình trạng vướng víu và bảo vệ đầu giắc cắm khi xoay màn hình liên tục.

Sản phẩm mang đến khả năng lắp đặt dễ dàng

Quá trình tháo lắp sản phẩm cũng được tinh gọn nhờ sử dụng hệ thống ốc vít siết bằng tay tại các vị trí chốt khóa quan trọng. Người sử dụng có thể tự hoàn tất các công đoạn căn chỉnh và siết lực kẹp mà không nhất thiết phải dùng đến nhiều dụng cụ chuyên dụng phức tạp.