Đánh giá tai nghe gaming HONOR Win Earphones: Độ trễ 40ms, chống ồn 55dB với giá 1 triệu HONOR Win Earphones ra mắt với driver mạ titan 12.4mm, công nghệ chống ồn 55dB, chuẩn LHDC 5.0 và pin 42 giờ, sở hữu mức giá hấp dẫn khoảng 1.04 triệu đồng.

Thương hiệu HONOR vừa mở rộng hệ sinh thái thiết bị chơi game chuyên dụng của mình tại thị trường Trung Quốc với sự xuất hiện của mẫu tai nghe không dây HONOR Win Earphones. Sản phẩm được giới thiệu đồng thời với dòng điện thoại WIN 2 series và máy tính bảng Win Pad, tập trung vào phân khúc người dùng đam mê thể thao điện tử nhờ độ trễ âm thanh chỉ 40ms, khả năng chống ồn chủ động 55dB và mức giá khởi điểm khoảng 1.04 triệu đồng.

Thiết kế công thái học và giải pháp tối ưu cho game thủ

HONOR Win Earphones sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại với tùy chọn màu sắc duy nhất mang tên Champion White. Vỏ ngoài của thiết bị được hoàn thiện bằng lớp sơn ngọc trai nhiều lớp, kết hợp hài hòa giữa hai tông màu trắng và xám cùng các đường nét khắc chữ màu xám đậm tinh xảo.

Tai nghe HONOR Win Earphones màu Champion White

Mỗi củ tai nghe có khối lượng nhẹ chỉ khoảng 4.8g, mang lại cảm giác đeo êm ái khi sử dụng liên tục trong các phiên thi đấu dài. Phần hộp sạc đi kèm có kích thước nhỏ gọn 63.5 x 48.8 x 26.5mm cùng trọng lượng 33.5g, thuận tiện mang theo bên mình.

Để phục vụ nhu cầu phản xạ nhanh trong các tựa game bắn súng và đối kháng, tai nghe được trang bị kênh truyền dữ liệu độc lập với các thuật toán giao tiếp nâng cao, giúp hạ độ trễ xuống mức 40ms. Bên cạnh đó, thuật toán âm thanh vòm không gian được tích hợp nhằm mở rộng trường âm, hỗ trợ người chơi phán đoán vị trí đối thủ qua tiếng bước chân và tiếng súng với độ chuẩn xác cao.

Cấu trúc phần cứng âm học và khả năng chống ồn vượt trội

Về mặt kỹ thuật âm thanh, HONOR Win Earphones sử dụng driver màng loa mạ titan có đường kính 12.4mm. Cụm driver này phối hợp trực tiếp với bộ vi xử lý Bluetrum kiến trúc 24-bit/110dB cùng mạch khuếch đại công suất 50mW, giúp tái tạo dải âm trầm uy lực và giữ độ chi tiết cao cho dải trung âm.

Cấu tạo màng loa mạ titan 12.4mm của HONOR Win Earphones

Sản phẩm hỗ trợ chuẩn giải mã độ phân giải cao LHDC 5.0 và đạt chứng nhận Hi-Res Audio Wireless. Người dùng có thể linh hoạt chuyển đổi giữa các chế độ cấu hình âm thanh chuyên biệt dành cho chơi game, xem phim hoặc nghe nhạc tùy theo ngữ cảnh giải trí.

Hệ thống chống ồn chủ động (ANC) trên tai nghe đạt hiệu quả triệt tiêu tiếng ồn môi trường lên đến 55dB. Để duy trì chất lượng đàm thoại rõ ràng trong lúc chơi game hoặc gọi điện, mỗi củ tai được trang bị 3 micro khử ồn AI, kết hợp thiết kế buồng âm uốn góc 90 độ nhằm giảm thiểu đáng kể tác động của luồng gió rít.

Khả năng kết nối, tính năng thông minh và thời lượng pin

HONOR Win Earphones hỗ trợ kết nối đồng thời hai thiết bị, cho phép luân chuyển tín hiệu mượt mà giữa máy tính bảng, điện thoại và máy tính cá nhân mà không cần thao tác ghép nối lại thủ công. Mặt ngoài của tai nghe tích hợp cảm ứng lực hỗ trợ điều khiển phát nhạc, nghe gọi, kích hoạt trợ lý ảo và chuyển đổi nhanh giữa ba chế độ Chống ồn, Xuyên âm hoặc Tắt.

Ngoài ra, thiết bị còn bổ sung tính năng hỗ trợ dịch thuật đa ngôn ngữ theo thời gian thực và ghi âm nhanh chỉ với một chạm, gia tăng tính tiện dụng cho nhu cầu học tập và làm việc văn phòng.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màng loa 12.4mm phủ titan Độ trễ truyền tải 40ms Chống ồn chủ động Lên đến 55dB, 3 micro AI mỗi bên Chuẩn âm thanh Hi-Res Audio Wireless, LHDC 5.0 Thời lượng pin 8.5 giờ (tai nghe), 42 giờ (kèm hộp sạc) Chuẩn kháng nước, bụi IP54 Khối lượng 4.8g (củ tai), 33.5g (hộp sạc)

Về thời lượng năng lượng, mẫu tai nghe này cung cấp thời gian nghe nhạc liên tục lên tới 8.5 giờ sau mỗi lần sạc đầy. Khi kết hợp với dung lượng pin từ hộp sạc, tổng thời gian sử dụng được nâng lên 42 giờ. Sản phẩm đạt chuẩn kháng bụi và nước IP54, đảm bảo độ bền trước mồ hôi và mưa nhẹ.

Tại thị trường Trung Quốc, HONOR Win Earphones được niêm yết với mức giá 269 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 1.04 triệu đồng. Đây được đánh giá là mức giá cạnh tranh đối với một mẫu tai nghe sở hữu đầy đủ chứng nhận Hi-Res, chống ồn 55dB và độ trễ thấp tối ưu cho game thủ.