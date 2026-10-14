Đánh giá thông số camera Samsung Galaxy A58 5G: Cảm biến macro 7 năm tuổi liệu có lỗi thời? Nguồn tin rò rỉ cho biết Samsung Galaxy A58 5G giữ cụm camera 50MP và cảm biến macro 5MP từ năm 2020, chưa có ống kính tele như kỳ vọng ở phân khúc 600 USD.

Samsung Galaxy A58 5G dự kiến sẽ không mang lại bước nhảy vọt nào về phần cứng quang học khi tiếp tục duy trì cảm biến chính 50 megapixel cùng ống kính macro 5 megapixel có từ năm 2020. Dữ liệu rò rỉ cho thấy hãng công nghệ Hàn Quốc đang phát triển mẫu điện thoại tầm trung cận cao cấp này để chuẩn bị trình làng sau dòng flagship Galaxy S27 vào năm 2027. Động thái trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới chuyên môn khi thiết bị đối mặt với nhiều hoài nghi về việc chậm cải tiến camera.

Bóc tách thông số kỹ thuật cụm camera trên Galaxy A58 5G

Các tài liệu kỹ thuật rò rỉ cho thấy thiết lập camera sau của Samsung Galaxy A58 5G bao gồm ba ống kính với nhiệm vụ riêng biệt. Cảm biến chính vẫn giữ độ phân giải 50 megapixel, phối hợp cùng một camera góc siêu rộng 12 megapixel và ống kính đo cự ly gần macro 5 megapixel. Ở mặt trước, camera selfie phục vụ nhu cầu đàm thoại video và chụp ảnh chân dung tiếp tục duy trì mức phân giải 12 megapixel, tương đương với các thế hệ tiền nhiệm.

Hệ thống camera của Galaxy A58 sẽ không thay đổi nhiều so với thế hệ trước

Để hình dung cụ thể hơn về cấu hình camera bị rò rỉ của Samsung Galaxy A58 5G, thông số từng ống kính được tổng hợp chi tiết dưới đây:

Vị trí ống kính Độ phân giải Đặc tính dự kiến Camera chính 50 megapixel Cảm biến tiêu chuẩn tầm trung Camera góc siêu rộng 12 megapixel Chụp phong cảnh và góc rộng Camera macro 5 megapixel Chụp cận cảnh chi tiết nhỏ Camera trước (selfie) 12 megapixel Tương đương các thế hệ tiền nhiệm

Mặc dù hai thông số đầu tiên gồm cảm biến chính 50 megapixel và góc siêu rộng 12 megapixel vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu chụp ảnh thường ngày, việc giữ nguyên hoàn toàn thông số khiến thiết bị thiếu vắng yếu tố đột phá.

Bài toán tối ưu chuỗi cung ứng và sự tồn tại của cảm biến macro

Điểm gây tranh cãi lớn nhất trong thông số kỹ thuật rò rỉ là sự xuất hiện của ống kính macro 5 megapixel. Đây là linh kiện hình ảnh từng được Samsung tích hợp lần đầu trên mẫu Galaxy A51 ra mắt vào năm 2020. Nếu Galaxy A58 5G chính thức xuất hiện trên thị trường vào năm 2027, phần cứng này sẽ chạm mốc tuổi đời 7 năm – một khoảng thời gian rất dài đối với vòng đời linh kiện di động.

Samsung đang tích cực phát triển Galaxy A58 để kế nhiệm Galaxy A57

Việc tiếp tục sử dụng ống kính macro trên một dòng máy có khả năng vượt mốc 600 USD đang tạo ra nhiều phản ứng trái chiều. Nhiều chuyên gia công nghệ nhận định rằng ở tầm giá này, người dùng cần một ống kính tele chuyên dụng để cải thiện chất lượng chụp ảnh thu phóng quang học hơn là một ống kính chụp cận cảnh vốn ít khi được sử dụng thực tế. Tuy nhiên, việc duy trì cảm biến cũ phản ánh rõ chiến lược tận dụng chuỗi cung ứng sẵn có nhằm kiểm soát chi phí sản xuất trên diện rộng của tập đoàn.

Kỳ vọng trước ngày ra mắt thị trường

Bên cạnh Galaxy A58 5G, tiến độ hoàn thiện của mẫu máy tầm trung khác là Galaxy A38 5G cũng đang được đẩy mạnh. Dù vậy, những người chờ đợi một cuộc cách mạng nhiếp ảnh ở phân khúc cận cao cấp sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng về giá trị thực tế mà phần cứng này mang lại. Người dùng và thị trường sẽ cần thêm các thông tin kiểm chứng chính thức từ hãng trong giai đoạn tới trước khi thiết bị bước vào giai đoạn thương mại hóa.