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Đánh giá toàn diện Honda CR-V 2026: Đột phá công nghệ hybrid và bảng giá lăn bánh mới nhất

Vũ Sơn19/09/2026 15:05

Honda CR-V 2026 ghi điểm với tùy chọn động cơ hybrid e:HEV tiết kiệm, gói an toàn Honda Sensing hiện đại cùng mức giá niêm yết khởi điểm từ 1,039 tỷ đồng.

Honda CR-V 2026 thuộc thế hệ thứ 6 tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc crossover cỡ C tại Việt Nam. Không chỉ kế thừa danh tiếng bền bỉ và tính thực dụng từ các thế hệ tiền nhiệm, mẫu xe này còn đánh dấu bước chuyển mình quan trọng về mặt công nghệ khi lần đầu tiên giới thiệu hệ truyền động hybrid e:HEV, bên cạnh cấu hình động cơ xăng tăng áp truyền thống.

Honda CR-V 2026 thế hệ mới tại Việt Nam

Bảng giá niêm yết và giá lăn bánh Honda CR-V mới nhất

Tại thị trường Việt Nam, Honda CR-V được phân phối với 7 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm: Đen, Xám, Titan, Trắng Ngà, Xanh, Trắng Ngọc và Đỏ. Mẫu xe trực tiếp cạnh tranh cùng các đối thủ như Mazda CX-5, Mitsubishi Out

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        Đánh giá toàn diện Honda CR-V 2026: Đột phá công nghệ hybrid và bảng giá lăn bánh mới nhất
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