Đánh giá Toyota Innova Cross 2026: Giá lăn bánh chi tiết và trải nghiệm vận hành Cập nhật giá niêm yết và chi phí lăn bánh Toyota Innova Cross 2026 mới nhất, kèm đánh giá toàn diện về thiết kế, tiện nghi cabin và động cơ Hybrid tiết kiệm.

Toyota Innova Cross 2026 đánh dấu bước lột xác toàn diện của dòng MPV Nhật Bản với giá niêm yết dao động từ 730 triệu đến 960 triệu đồng. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, mẫu xe sở hữu nền tảng khung gầm TNGA hoàn toàn mới, tùy chọn động cơ Hybrid hiện đại cùng ngôn ngữ thiết kế mang đậm phong cách SUV đô thị cá tính.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Toyota Innova Cross 2026

Tại thị trường Việt Nam, Toyota Innova Cross được phân phối với 2 tùy chọn động cơ gồm máy xăng và Hybrid, đi kèm 5 màu sắc ngoại thất: Xanh ánh đen, Trắng ngọc trai (cao hơn 8 triệu đồng), Đen, Bạc và Nâu đồng. Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính mới nhất:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu đồng) Toyota Innova Cross 2.0 G 730 834 819 805 Toyota Innova Cross 2.0 V 825 940 923 910 Toyota Innova Cross 2.0 HEV 960 1.091 1.072 1.058

*Lưu ý: Giá lăn bánh mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại thực tế tại đại lý. Khách hàng mua xe còn được hưởng ưu đãi lãi suất vay từ 7,75%/năm trong 6 tháng đầu.

Toyota Innova Cross 2026 sở hữu ngoại hình hiện đại mang phong cách SUV.

Lột xác thiết kế ngoại thất theo phong cách SUV cơ bắp

Không còn mang dáng vóc thuần MPV như thế hệ tiền nhiệm, Toyota Innova Cross 2026 chuyển sang ngôn ngữ thiết kế lai SUV mạnh mẽ và năng động. Xe được xây dựng trên nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA với kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.755 x 1.850 x 1.790 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.850 mm. Khoảng sáng gầm xe ở mức 170 mm đối với bản máy xăng và 167 mm đối với bản Hybrid.

Đầu xe gây ấn tượng bởi lưới tản nhiệt hình lục giác viền mạ chrome sáng bóng, kết nối liền mạch với cụm đèn chiếu sáng full-LED sắc sảo. Dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ đặt thấp phía trên khe gió giả tạo điểm nhấn thể thao. Bên cạnh đó, thân xe xuất hiện những đường gân dập nổi rắn rỏi, kết hợp cùng hốc bánh xe rộng bọc nhựa đen và bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế 5 chấu kép mạ bạc.

Đầu xe ấn tượng với lưới tản nhiệt lục giác viền chrome và hệ thống đèn full-LED.

Cụm đèn hậu LED thanh thoát vuốt ngang tăng nét hiện đại cho phần đuôi xe.

Cabin thoáng đãng cùng trang bị tiện nghi cao cấp

Bước vào bên trong, không gian nội thất của Toyota Innova Cross 2026 mang đến cảm giác sang trọng và chỉn chu. Bề mặt táp-lô được bọc da mềm kết hợp các đường chỉ khâu tinh tế. Khu vực trung tâm nổi bật với màn hình cảm ứng giải trí 10,1 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto, đi kèm hệ thống âm thanh 6 loa tiêu chuẩn.

Đáng chú ý, phiên bản Hybrid (2.0 HEV) sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi với hàng ghế thứ hai dạng thương gia độc lập, tích hợp đệm đỡ chân và ngả lưng chỉnh điện. Hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng 50:50 giúp tối ưu không gian khoang hành lý. Xe còn trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động có cửa gió riêng cho hàng ghế sau, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động và cốp mở điện tiện lợi.

Khoang lái hiện đại với màn hình giải trí 10,1 inch và màn hình đa thông tin 7 inch.

Hàng ghế thứ hai kiểu thương gia trên bản HEV có tựa chân và điều chỉnh điện.

Hiệu suất vận hành linh hoạt và tối ưu tiết kiệm nhiên liệu

Toyota Innova Cross 2026 mang đến hai tùy chọn sức mạnh vận hành phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dùng:

Động cơ xăng 2.0L (M20A-FKS): Sản sinh công suất tối đa 172 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 205 Nm tại 4.400–5.200 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp khoảng 7,1–7,2 lít/100 km.

Sản sinh công suất tối đa 172 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 205 Nm tại 4.400–5.200 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp khoảng 7,1–7,2 lít/100 km. Động cơ Hybrid (2.0 HEV): Kết hợp giữa động cơ xăng 2.0L (150 mã lực, 188 Nm) và mô-tơ điện (111 mã lực, 206 Nm), cho tổng công suất khoảng 183 mã lực. Xe trang bị chế độ lái thuần điện EV Mode, giúp mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp giảm xuống chỉ còn 4,92 lít/100 km.

Tùy chọn động cơ Hybrid giúp tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong đô thị.

Công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense

Hệ thống an toàn là điểm cộng lớn trên Toyota Innova Cross 2026. Bản Hybrid được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense bao gồm: Cảnh báo tiền va chạm (PCS), Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường (LDA & LTA), Đèn chiếu xa tự động (AHB), và kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go.

Ngoài ra, các phiên bản cao cấp còn bổ sung cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), camera 360 độ, cảm biến áp suất lốp, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau cùng 6 túi khí an toàn.

Gói công nghệ Toyota Safety Sense mang lại sự an tâm tối đa cho người lái.

Bảng thông số kỹ thuật Toyota Innova Cross 2026

Thông số / Phiên bản 2.0 G 2.0 V 2.0 HEV Số chỗ ngồi 8 8 7 Kích thước DxRxC (mm) 4.755 x 1.850 x 1.790 4.755 x 1.850 x 1.790 4.755 x 1.850 x 1.790 Chiều dài cơ sở (mm) 2.850 2.850 2.850 Khoảng sáng gầm (mm) 170 170 167 Động cơ Xăng 2.0L Xăng 2.0L Hybrid 2.0L Công suất tối đa 172 mã lực 172 mã lực 150 hp (máy xăng) + 111 hp (mô-tơ) Mô-men xoắn cực đại 205 Nm 205 Nm 188 Nm (máy xăng) + 206 Nm (mô-tơ) Hộp số / Dẫn động CVT / FWD CVT / FWD e-CVT / FWD Mức tiêu thụ nhiên liệu (hỗn hợp) 7,1 lít/100 km 7,2 lít/100 km 4,92 lít/100 km Mâm xe 16 inch 17 inch 18 inch Túi khí 6 túi khí 6 túi khí 6 túi khí

Đánh giá chung

Ưu điểm: Thiết kế lột xác trẻ trung theo hướng SUV; Không gian cabin rộng rãi, ghế thương gia êm ái; Động cơ Hybrid cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu; Trang bị an toàn chủ động vượt trội.

Nhược điểm: Hệ thống treo sau dạng dầm xoắn chưa thực sự êm ái trên đường xấu; Tấm vỏ thân xe chưa quá dày dặn; Thiếu tính năng sạc không dây.