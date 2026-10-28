Đánh giá Toyota Vios 2026 bản E MT, E CVT và G CVT: Giá lăn bánh cùng gói trang bị an toàn Toyota Vios 2026 ra mắt thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, bổ sung gói công nghệ an toàn TSS, giảm giá niêm yết và nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ hấp dẫn.

Toyota Vios 2026 là bản nâng cấp giữa vòng đời chứ chưa phải thế hệ hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam. Mẫu sedan hạng B này tiếp tục được lắp ráp trong nước với 6 lựa chọn màu sơn ngoại thất gồm be, đen, xám, đỏ, bạc và trắng. Ở lần cập nhật này, hãng xe Nhật Bản đã tái cơ cấu lại dải sản phẩm, mang đến diện mạo mới mẻ, bổ sung tiện nghi khoang lái và nâng cao chuẩn mực an toàn nhằm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Accent, Honda City, Mazda2 hay Mitsubishi Attrage.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh Toyota Vios 2026

Bước sang phiên bản 2026, Toyota đã loại bỏ các biến thể E MT và E CVT trang bị 7 túi khí, chỉ giữ lại cấu hình 3 túi khí giúp giá niêm yết giảm lần lượt 10 triệu và 14 triệu đồng. Biến thể thể thao G-RS vốn kén người dùng cũng đã ngừng phân phối, trong khi phiên bản cao cấp nhất G CVT giữ nguyên giá bán. Khách hàng mua xe trong đợt này còn nhận được chính sách hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ tùy thời điểm.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/thành khác (triệu đồng) Toyota Vios 1.5E MT 458 529 515 506 Toyota Vios 1.5E CVT 488 562 553 539 Toyota Vios 1.5G CVT 545 626 615 601

*Lưu ý: Bảng giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại bổ sung tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực đăng ký cũng như trang bị cụ thể của từng xe.

Diện mạo ngoại thất sắc nét và hiện đại hơn

Ngoại hình Toyota Vios 2026 ghi nhận thay đổi lớn nhất ở phần đầu xe. Thiết kế lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn ở bản tiền nhiệm đã được thay thế bằng tạo hình góc cạnh hơn, kết nối liền mạch với mép nắp ca-pô và mở rộng sang hai bên. Khu vực cản trước được làm lại hoàn toàn kết hợp mảng ốp màu đen, mang lại vẻ ngoài thể thao và hầm hố hơn hẳn phom dáng trung tính trước đây.

Hệ thống chiếu sáng phía trước trên toàn bộ các phiên bản đã được nâng cấp lên cụm đèn Bi-LED dạng bóng chiếu hiện đại, hỗ trợ hiệu quả cho tầm quan sát khi di chuyển ban đêm. Riêng phiên bản cao cấp G CVT sở hữu dải đèn LED định vị ban ngày và tính năng bật/tắt đèn pha tự động. Phiên bản E CVT cũng có thêm tính năng đèn chiếu sáng tự động và chế độ đèn chờ dẫn đường tiện ích.

Thân xe vẫn giữ nguyên kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.425 x 1.730 x 1.475 mm, cùng trục cơ sở 2.550 mm và khoảng sáng gầm xe 133 mm. Bộ mâm hợp kim kích thước 15 inch giữ nguyên thông số lốp 185/60R15 nhưng sở hữu họa tiết phay xước đa chấu mới bắt mắt hơn. Ở phía sau, cản va sau tinh chỉnh nhẹ về đường nét ốp bảo vệ, trong khi cụm đèn hậu LED quen thuộc tiếp tục được duy trì.

Không gian cabin thực dụng cùng loạt nâng cấp tiện nghi

Bên trong cabin, lối bố trí táp-lô vẫn đề cao tính công thái học và sự tiện dụng quen thuộc của thương hiệu xe Nhật Bản. Điểm nâng cấp trực quan nhất chính là màn hình cảm ứng trung tâm giải trí kích thước 9 inch đặt nổi trên bản G CVT, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh trên bản G sở hữu 6 loa, trong khi hai bản E duy trì cấu hình màn hình 7 inch cùng 4 loa tiêu chuẩn.

Về chất liệu, bản số sàn E MT nay đã được nâng cấp từ ghế nỉ lên chất liệu ghế da Simili giúp khoang cabin sạch sẽ và dễ vệ sinh hơn, trong khi bản E CVT và G CVT sử dụng ghế da cao cấp với phom ghế trước thể thao ôm sát người ngồi. Vô-lăng ba chấu trên bản G CVT được tích hợp thêm lẫy chuyển số thể thao, cụm đồng hồ Optitron đi kèm màn hình hiển thị đa thông tin TFT 4,2 inch hiển thị rõ nét mức tiêu hao nhiên liệu và vị trí số.

Hàng ghế thứ hai của Vios 2026 tiếp tục là thế mạnh hàng đầu phân khúc nhờ không gian để chân rộng rãi, tích hợp bệ tỳ tay trung tâm và khả năng gập phẳng theo tỷ lệ 60:40 để tối ưu thể tích khoang chứa đồ. Điểm cộng lớn phục vụ hành khách là việc bổ sung hai cổng sạc nhanh USB Type-C cho hàng ghế sau trên các bản E MT và E CVT, đáp ứng nhu cầu kết nối thiết bị di động thường xuyên.

Khả năng vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu

Dưới nắp ca-pô, Toyota Vios 2026 tiếp tục tin dùng khối động cơ xăng hút khí tự nhiên mã 2NR-FE dung tích 1,5 lít, 4 xy-lanh thẳng hàng, tích hợp công nghệ điều khiển van biến thiên kép Dual VVT-i. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 107 mã lực tại dải vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 140 Nm tại 4.200 vòng/phút, kết hợp hệ dẫn động cầu trước.

Người dùng có thể tùy chọn giữa hộp số sàn 5 cấp trên bản E MT hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT trên hai bản E và G. Khối động cơ này nổi tiếng với khả năng vận hành êm ái trong đô thị cùng tính kinh tế vượt trội. Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình kết hợp theo công bố lần lượt đạt 6,02 lít/100 km cho bản E MT, 5,77 lít/100 km cho bản E CVT và 5,87 lít/100 km đối với bản G CVT.

Thông số kỹ thuật Vios 1.5E MT Vios 1.5E CVT Vios 1.5G CVT Loại động cơ 2NR-FE (1.5L) 2NR-FE (1.5L) 2NR-FE (1.5L) Công suất tối đa (hp/rpm) 107/6.000 107/6.000 107/6.000 Mô-men xoắn cực đại (Nm@rpm) 140/4.200 140/4.200 140/4.200 Hộp số Sàn 5 cấp (MT) Vô cấp (CVT) Vô cấp (CVT) Hệ thống treo (Trước/Sau) MacPherson / Dầm xoắn MacPherson / Dầm xoắn MacPherson / Dầm xoắn Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp 6,02 lít/100 km 5,77 lít/100 km 5,87 lít/100 km Tiêu chuẩn khí thải Euro 5 Euro 5 Euro 5

Lần đầu tiên trang bị gói an toàn chủ động TSS

Bước tiến lớn nhất trên Toyota Vios 2026 chính là sự xuất hiện của gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS) trên phiên bản G CVT. Gói an toàn này mang lại các tính năng trợ lái tiên tiến gồm hệ thống cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường cùng hệ thống điều khiển hành trình thích ứng, giúp người lái thêm an tâm khi vận hành trên đường trường hoặc cao tốc.

Bên cạnh gói TSS, phiên bản G CVT vẫn giữ nguyên 7 túi khí, cảm biến lùi phía sau cùng tính năng tự động khóa cửa theo tốc độ. Bản E CVT cũng được bổ sung hệ thống mã hóa khóa động cơ và đèn báo phanh khẩn cấp (EBS). Các trang bị tiêu chuẩn khác có mặt trên mọi phiên bản bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (VSC), kiểm soát lực kéo (TRC), khởi hành ngang dốc (HAC) và camera lùi.

Tổng kết đánh giá

Mặc dù chưa phải là một thế hệ hoàn toàn mới trên nền tảng khung gầm khác biệt, những nâng cấp trên Toyota Vios 2026 vẫn mang giá trị thực tế cao đối với người tiêu dùng Việt Nam. Việc giảm giá niêm yết cho các phiên bản số sàn và số tự động tiêu chuẩn, kết hợp bổ sung hàng loạt tiện ích cùng công nghệ an toàn chủ động TSS trên bản cao cấp giúp dòng sedan Nhật củng cố vững chắc vị thế chiếc xe gia đình và dịch vụ kinh tế, bền bỉ bậc nhất thị trường.