Đánh giá Toyota Yaris Cross bản V và HEV: Giá lăn bánh và ưu đãi lệ phí trước bạ mới nhất Toyota Yaris Cross bản V và HEV nhập khẩu Indonesia sở hữu thiết kế năng động, công nghệ an toàn TSS cùng mức hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 100% trong tháng 10.

Toyota Yaris Cross là đại diện của thương hiệu Nhật Bản trong phân khúc SUV đô thị cỡ B đầy sôi động tại Việt Nam. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, dòng xe này mang thiết kế phát triển riêng cho khu vực Đông Nam Á, cạnh tranh trực tiếp cùng Hyundai Creta, KIA Seltos, Honda HR-V, Mitsubishi Xforce và Nissan Kicks.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Toyota Yaris Cross

Mẫu SUV hạng B của Toyota được phân phối với hai phiên bản: động cơ xăng truyền thống (bản V) và hệ truyền động xăng lai điện (bản HEV). Nhằm gia tăng sức ép lên các đối thủ, dòng xe này được áp dụng các chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ đáng chú ý.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Chính sách ưu đãi Toyota Yaris Cross V 650 744 731 717 Hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ Toyota Yaris Cross HEV 728 831 816 803 Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ

Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung tại hệ thống đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực đăng ký cũng như trang bị cụ thể của từng xe.

Ngôn ngữ thiết kế ngoại thất khỏe khoắn

Được phát triển trên nền tảng khung gầm DNGA (Daihatsu New Global Architecture), ngoại hình của Toyota Yaris Cross mang nhiều đường nét góc cạnh, vuông vức tương tự mẫu xe đàn anh Corolla Cross. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.310 x 1.770 x 1.615 mm, chiều dài cơ sở 2.620 mm cùng khoảng sáng gầm ấn tượng đạt mức 210 mm.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình thang họa tiết vảy cá màu đen kết hợp viền chrome sáng bóng. Cụm đèn chiếu sáng trước Full-LED tạo hình sắc sảo, đi kèm đèn sương mù LED đặt trong hốc hút gió giả thể thao. Thân xe cơ bắp nhờ vòm bánh xe ốp nhựa đen khỏe khoắn, hòa quyện cùng bộ mâm hợp kim 18 inch phay bóng hai tông màu bắt mắt. Gương chiếu hậu đồng màu thân xe tích hợp dải xi-nhan LED, có khả năng gập điện tự động và tích hợp camera quan sát toàn cảnh 360 độ.

Khu vực đuôi xe được tạo khối cơ bắp với cụm đèn hậu LED nằm ngang vuốt nhọn. Cánh gió thể thao phía trên tích hợp đèn báo phanh cùng ăng-ten vây cá mập giúp hoàn thiện diện mạo năng động cho tổng thể chiếc xe.

Không gian nội thất thực dụng và ngập tràn tiện nghi

Bên trong khoang lái, táp-lô được phân tầng rõ rệt hướng về phía vị trí người lái. Dù sử dụng vật liệu nhựa cứng là chủ yếu, các mối ghép và chi tiết hoàn thiện được gia công tỉ mỉ, mang lại cảm giác chỉn chu và hiện đại cho toàn bộ khoang cabin.

Khu vực điều khiển trung tâm trang bị màn hình cảm ứng giải trí 10,1 inch đặt nổi hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động có cửa gió cho hàng ghế thứ hai, phanh tay điện tử kèm tính năng giữ phanh tự động, sạc điện thoại không dây và hệ thống đèn viền nội thất. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng bọc da êm ái, trong khi cụm đồng hồ thông tin phía sau vô-lăng là dạng kỹ thuật số hoàn toàn.

Về khả năng chứa đồ, Yaris Cross cung cấp khoang hành lý đạt dung tích 471 lít trên phiên bản máy xăng và 466 lít trên bản hybrid. Hàng ghế sau gập tỷ lệ 60:40 linh hoạt giúp mở rộng tối đa thể tích chứa đồ khi cần thiết. Ngoài ra, xe còn có tính năng đóng/mở cốp điện tích hợp đá cốp rảnh tay trên phiên bản hybrid.

Khả năng vận hành và hiệu suất động cơ

Toyota trang bị cho mẫu crossover này hai cấu hình truyền động riêng biệt:

Phiên bản máy xăng (2NR-VE): Động cơ 1.5L, 4 xy-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.200 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số biến thiên vô cấp kép D-CVT, tích hợp lẫy chuyển số thể thao sau vô-lăng.

Động cơ 1.5L, 4 xy-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.200 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số biến thiên vô cấp kép D-CVT, tích hợp lẫy chuyển số thể thao sau vô-lăng. Phiên bản Hybrid (2NR-VEX): Kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L (công suất 90 mã lực, mô-men xoắn 121 Nm) và mô-tơ điện (công suất 79 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm), cho tổng công suất kết hợp 110 mã lực. Đi kèm hộp số e-CVT và cụm pin lithium-ion, phiên bản này cung cấp chế độ lái thuần điện EV Mode.

Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp của bản hybrid đạt con số ấn tượng chỉ 3,8 lít/100 km, trong khi khi di chuyển trong đô thị chỉ tiêu hao 3,93 lít/100 km. Bản máy xăng tiêu hao trung bình khoảng 5,95 lít/100 km đường hỗn hợp và 7,41 lít/100 km đường đô thị.

Công nghệ hỗ trợ lái và an toàn chủ động Toyota Safety Sense

Điểm cộng lớn của Toyota Yaris Cross nằm ở hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense hiện đại, tích hợp hàng loạt công nghệ hỗ trợ người lái tân tiến:

Hệ thống cảnh báo tiền va chạm

Hệ thống cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn đường

Đèn pha thích ứng tự động xa/gần

Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go

Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành

Camera toàn cảnh 360 độ và hệ thống cảnh báo điểm mù

Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau

Bên cạnh gói TSS, xe vẫn duy trì danh sách an toàn tiêu chuẩn đầy đủ gồm hệ thống phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử VSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát lực kéo, cảm biến áp suất lốp, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau cùng 6 túi khí bảo vệ toàn diện hành khách.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Yaris Cross V (Xăng) Yaris Cross HEV (Hybrid) Kích thước D x R x C (mm) 4.310 x 1.770 x 1.655 4.310 x 1.770 x 1.655 Chiều dài cơ sở (mm) 2.620 2.620 Khoảng sáng gầm (mm) 210 210 Động cơ 1.5L Xăng (2NR-VE) 1.5L Xăng lai điện (2NR-VEX) Công suất cực đại 105 hp @ 6.000 rpm Tổng công suất 110 hp Mô-men xoắn cực đại 138 Nm @ 4.200 rpm 121 Nm (Động cơ) + 141 Nm (Mô-tơ) Hộp số Vô cấp D-CVT Vô cấp e-CVT Tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp 5,95 lít/100 km 3,8 lít/100 km Dung tích khoang hành lý 471 lít 466 lít Mâm và lốp 215/55R18 215/55R18 Số túi khí 6 túi khí 6 túi khí

Đánh giá chung

Toyota Yaris Cross ghi điểm với ngôn ngữ thiết kế khỏe khoắn, hệ truyền động Hybrid vận hành êm ái cùng mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu hàng đầu phân khúc. Gói an toàn Toyota Safety Sense cùng nhiều trang bị tiện nghi hiện đại mang đến trải nghiệm lái an tâm cho các gia đình trẻ sống tại đô thị.

Dù mức giá niêm yết ban đầu còn tương đối cao và không gian hàng ghế thứ hai có phần nhỏ hơn một số đối thủ cạnh tranh, các chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ kịp thời đã giúp chiếc B-SUV của Toyota tăng cường đáng kể sức cạnh tranh trên thị trường.