Đánh giá Toyota Yaris Cross bản V và HEV: Thông số kỹ thuật, giá bán và khả năng vận hành Toyota Yaris Cross tạo dấu ấn trong phân khúc SUV cỡ nhỏ nhờ tùy chọn hybrid tiết kiệm, công nghệ an toàn ngập tràn cùng chính sách hỗ trợ phí trước bạ hấp dẫn.

Toyota Yaris Cross là mẫu SUV cỡ nhỏ được phát triển riêng cho các thị trường đang phát triển tại khu vực Đông Nam Á, sử dụng nền tảng khung gầm DNGA (Daihatsu New Global Architecture). Tại thị trường Việt Nam, dòng xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với hai biến thể động cơ: máy xăng truyền thống (bản V) và động cơ lai xăng điện (bản HEV), trực tiếp cạnh tranh cùng các đối thủ như Hyundai Creta, KIA Seltos, Honda HR-V và Mitsubishi Xforce.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross duy trì sức hút nhờ các gói ưu đãi lệ phí trước bạ từ hãng và đại lý. Dưới đây là bảng giá niêm yết cùng mức chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/thành khác (triệu đồng) Ưu đãi Toyota Yaris Cross V 650 744 731 717 Hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ Toyota Yaris Cross HEV 728 831 816 803 Hỗ trợ tương đương 100% phí trước bạ

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại bổ sung tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực cũng như trang bị thực tế.

Thiết kế cơ bắp mang âm hưởng đàn anh

Toyota Yaris Cross sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.310 x 1.770 x 1.655 mm (hoặc 1.615 mm tùy phiên bản đo lường), chiều dài cơ sở đạt 2.620 mm và khoảng sáng gầm xe ở mức 210 mm. So với đối thủ Hyundai Creta, Yaris Cross nhỉnh hơn 10 mm về cả chiều dài cơ sở lẫn khoảng sáng gầm, mang lại khả năng leo vỉa và vượt địa hình mấp mô linh hoạt hơn.

Ngoại thất của Yaris Cross mang nhiều đường nét tương đồng với đàn anh Corolla Cross và RAV4. Phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt hình thang họa tiết vảy cá sơn đen bóng kết hợp viền mạ chrome. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng từ đèn pha, đèn ban ngày, đèn sương mù đến đèn hậu đều sử dụng công nghệ LED. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch phay bóng hai tông màu đi kèm bộ lốp 215/55R18, kết hợp ốp vòm bánh xe nhựa đen gia tăng chất việt dã.

Không gian nội thất thực dụng và ngập tràn tiện nghi

Bên trong khoang cabin, Toyota bố trí bảng táp-lô phân tầng hướng trực diện về phía người lái. Dù vật liệu chủ đạo vẫn là nhựa cứng, các chi tiết được gia công liền lạc, đem lại cảm giác hoàn thiện gọn gàng.

Trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng 10,1 inch đặt nổi hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp hệ thống âm thanh 6 loa. Phía sau vô-lăng tích hợp các phím chức năng là bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 7 inch. Cả hai phiên bản đều sở hữu ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động có cửa gió riêng cho hàng ghế sau, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động và đèn viền nội thất (ambient light).

Về không gian chứa đồ, Toyota Yaris Cross cung cấp dung tích khoang hành lý đạt 471 lít trên bản máy xăng và 466 lít trên bản hybrid. Hàng ghế thứ hai có thể gập phẳng theo tỷ lệ 60:40 để tối ưu sức chứa. Đặc biệt, phiên bản HEV được bổ sung tính năng cốp đóng/mở điện tích hợp tính năng mở cốp rảnh tay (đá cốp).

Hiệu năng vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu

Khách hàng lựa chọn Toyota Yaris Cross có hai phương án truyền động riêng biệt:

Động cơ xăng 1.5L (2NR-VE): 4 xi-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.200 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới hệ dẫn động cầu trước FWD thông qua hộp số tự động vô cấp kép D-CVT, có lẫy chuyển số thể thao sau vô-lăng. Bản này tiêu hao 5,95 lít/100 km ở đường hỗn hợp và 7,41 lít/100 km trong đô thị.

4 xi-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.200 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới hệ dẫn động cầu trước FWD thông qua hộp số tự động vô cấp kép D-CVT, có lẫy chuyển số thể thao sau vô-lăng. Bản này tiêu hao 5,95 lít/100 km ở đường hỗn hợp và 7,41 lít/100 km trong đô thị. Hệ truyền động Hybrid (2NR-VEX): Kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L (công suất 90 mã lực, mô-men xoắn 121 Nm) và mô-tơ điện (công suất 79 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm), cho tổng công suất kết hợp khoảng 110 mã lực. Đi kèm là hộp số vô cấp e-CVT và bộ pin lithium-ion hỗ trợ chế độ thuần điện (EV Mode). Mức tiêu thụ nhiên liệu của bản HEV chỉ đạt 3,8 lít/100 km trên đường hỗn hợp và 3,93 lít/100 km trong đô thị.

Hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense

Điểm mạnh của Toyota Yaris Cross nằm ở hàm lượng công nghệ hỗ trợ lái. Mẫu SUV hạng B này sở hữu gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense với nhiều tính năng nâng cao: cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành và đèn chiếu xa tự động.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị đầy đủ hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360 độ, cảm biến va chạm trước/sau, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, cảm biến áp suất lốp và 6 túi khí bảo vệ toàn diện.

Đánh giá tổng quan

Nhìn chung, Toyota Yaris Cross là một lựa chọn đáng cân nhắc cho nhóm khách hàng mua xe gia đình đô thị cần một mẫu SUV có thiết kế cứng cáp, ngập tràn tiện nghi cùng khả năng tiết kiệm xăng ấn tượng từ cấu hình hybrid. Dù vậy, việc phát triển trên nền tảng DNGA cùng giá niêm yết ban đầu ở mức tương đối cao so với một số đối thủ cùng phân khúc vẫn là những điểm người tiêu dùng cần cân nhắc khi xuống tiền.